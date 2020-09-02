İbn-i Haldun diyor ki…

İbn-i Haldun, 14. Yüzyılda yaşamış bir İslam bilgini.

1332 Tunus doğumlu. 1406’da vefat etmiş.

İki ayrı üniversite bitirmiş. Zeytune ve Karaviyyin üniversiteleri.

Toplumbilim, Siyaset Bilimi, Tarih, Felsefe ve iktisat üzerine derin çalışmaları ve eserleri olan bir bilim insanı.

En büyük eseri ise MUKADDİME.

İbn-i Haldun, yaşadığı yüzyılda Avrupa henüz Ortaçağ’ını yaşarken, özellikle “ekonomi ve devlet düzeni” üzerine ilginç öngörülerde bulunmuş.

İbn-i Haldun, bir toplumun çöküş alametleri üzerine diyor ki;

· Dayanışma yok olur.

· Üretim zayıflar,

· Tüketim çılgınlığı yaşanır,

· Vergiler artar,

· Adaletsizlik yaygınlaşır,

· Liyakat dikkate alınmaz,

· Umutlar kırılır,

· Göç hareketleri hızlanır,

· Yöneticilerde ve zengin sınıfta şeytani bir gurur ve kibir egemen olur,

· Gösteriş, riyakarlık ve güce yönelik yalakalık yaygınlaşır,

· En kötüsü de her şey normalmiş gibi, bütün bunları görmezden gelen ve kabullenen bir toplum oluşur!

Ben hiçbir yorum yapmayacağım!

Çünkü, yaşadığımız zaman ve ülkede gazetecilerin yorum yapmaları hayli ağır bedeller gerektiriyor!

Sizler, dünyaya ve ülkemize dikkatle bakın;

NELER GÖRÜYORSUNUZ?

İLGİNÇ HABERLER…

Her gün, düzenli olarak 5 ayrı gazete alıyor, TV haberlerini izliyor ve düşünmeye çalışıyorum.

İşte bazı örnekler;

· İstanbul’da bir otobüste, “maske takmadığı” için, bazı yolcular tarafından uyarılan şahıs, yanında oturan kadını tokatlıyor! Ancak, diğer yolculardan hiçbir müdahale gelmiyor! NEDEN?

· İnönü Üniversitesi’nde Karaciğer Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapacak kişilerde “İlahiyat mezunu” olması koşulu aranıyor! NEDEN?

· Bu ülkede yüzde 85’i ruhsatsız 20 milyon silahlı kişi var! Son 10 yılda silah taşıyan insan sayısı 10 kat artmış! NEDEN?

· Son 5 yılda 94 yeni cezaevi açılmış! Cezaevleri bütçesi 6 bakanlığın bütçeleri toplamını aşmış! NEDEN?

· Türk Hava Yolları’nda aynı soyadını taşıyan 49 kişi çalışıyormuş! NEDEN?

· Kamu zararına yol açan işlemlerle ilgili hesap yargılaması yapmakla görevli SAYIŞTAY’ın raporları, “kamusal denetim” ile görevli TBMM’ne sunulmuyor! NEDEN?

· Salgın nedeniyle yüzlerce pilot işsiz kalırken, ülkemizde bin yabancı pilot çalışıyor. NEDEN?

· HDP’li bazı belediye meclis üyeleri AKP’ye geçmişler! NEDEN?

· Son bir yılda “sigortalı çalışan” sayısı 379 bin azalmış! NEDEN?

· SAYIŞTAY, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında bir firmaya 6 milyon 398 bin lira fazla ödeme yapıldığını tespit etmiş! Faiziyle birlikte 8 milyon lirayı bulan alacak 13 yıldır geri alınamıyormuş! NEDEN?

Sizin de aklınıza takılan, merak ettiğiniz, şaşırıp kaldığınız haberler yok mu?

Yoksa, her şeye boş mu verdiniz?