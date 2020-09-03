Kral halkını yine sahipsiz bıraktı…  

Hafta sonu Kızderbent Mahallesi çok önemli misafirlerini ağırladı.

Bildiğiniz gibi Karamürsel, Kızderbentliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genç ve dinamik yönetimi mahallelerine yapılmak istenen taş ocaklarına “Taş Ocaklarına Hayır!” sloganı ile karşı çıkmışlardı. Ve bu konuda da oldukça büyük yol aldılar.

Her yolu deneyerek güçlü şekilde seslerini çıkarmayı başaran dernek yönetimi, Karamürsel halkını ve özellikle mahalle halkını bilinçlendirmek için geçtiğimiz cumartesi günü bir bilgi şöleni düzenledi.

Birçok engellemelere rağmen her tür önlemi alarak, fiziki mesafe kurallarına uygun bilgi şöleni oldu. Siyasi bir amaç gütmeyen dernek yönetimi halk adına bilgilendirme toplantısını yaptı, kendilerini tebrik ediyorum.

Bu bilgi şölenine iki önemli misafiri konuşmacıyı da davet ettiler.

Değerli katılımcıların biri Taş ocaklarının çevreye vereceği zararı ve eko sistem özelliklerini anlatmak üzere Kocaeli’nin çok iyi tanıdığı değerli bilim insanı Orman Yüksek Mühendisi Necdet Güler. Ve bir diğer kişi de Madenler konusunda dünya çapında tanınan Prof. Dr. Orhan Kural’dı. Her iki değerli bilim insanı daveti geri çevirmeyerek geldiler, Taş Ocaklarının çevreye vereceği zararı tane tane anlattılar.

Bu davete bilim insanları yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Harun Yıldızlı ve ekibi, İlçe başkanı, Cumhur İttifakının ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı, Saadet partisi İlçe Başkanı, Deva Partisi İl yöneticisi ve İlçe Başkanı, İyi Partinin dahil yöneticileri katıldı. Ayrıca çevreden ve Karamürsel’den birçok sivil toplum örgütü de katıldı.

Altını çizerek belirtmeliyim ki; gelen siyasi partiler bu toplantıya gelirken siyasi kimlikleri ile değil vatandaşın yanında ve destek olmak için orada idiler. Bunun yanı sıra kendi gelecek nesillerini, çevreyi düşündükleri için orada idiler.

Bu toplantıya ne yazık ki her fırsatta kendisinin şehrin en güvenilir insanı olduğunu belirten İsmail Yıldırım ve AKParti İlçe başkanı gelmediler. Toplantıya gelmeyerek halkın düşüncesine katılmadıklarını, halkın yanında olmadıklarını bir kez daha belirtmiş oldular.

Kızderbent de açılacak taş ocağı ve kırma sahası bölgeye çok ciddi zarar vereceği net şekilde ortada. Orhan Kural’ın dediği gibi “ Bozulan doğa bir daha geri gelmez.”

Patlatılan dinamitler çevredeki su kaynaklarından tutun ekosisteme kadar her şeyi etkileyecek. Bu etkileme sadece Kızderbent de olmayacak, çevre mahallelerde zarar görecek.

Semetler, Valideköprü, Yalakdere, Aktoprak ve çevrede bulunan diğer mahaller fazlası ile etkilenecek, toz bulutlarından tarımsal faaliyetleri zarar görecek.

Aslında sorun sadece Kızderbent’in değil çevrede bulunan diğer mahallelerinde ciddi sorunu.

Bu bilgilendirme şölenine Necdet Güler gelmek zorunda mıydı? Niye gelsin kendisi emekli üst düzey bir bürokrat. Evinde oturur rahatına bakardı. Ancak gelecek nesillere iyi bir çevre kalması için gönüllü olarak toplantıya katıldı ve yılların biriken tecrübesini, yaşadıklarını katılanlara anlattı.

Peki! Prof. Dr. Orhan Kural kim? Karamürsel’le bir alakası mı vardı da geldi. Hayır! Gençlik arkadaşı Karamürsel evladı Ünlü İllüzyon sanatçısı Sermet Erkin’in Kızderbent mahallemiz de yapılacak taş ocağını anlatması üzerine hem de yorgun argın sabahın köründe yola çıkarak kalktı geldi. Gelmek zorunda mıydı? Hayır!

Ona ne Karamürsel’in sorunundan. Ama kalktı bilim insanlığının tecrübesi ile ne tür zarar oluşacağını halka ve katılımcılara kendine has tatlı üslubu ile anlattı. Her gittiği yer ülke çapında olay olur ve dikkatleri oraya çeker.

Yine aynı şeyi yaptı, geldiği andan itibaren sorunu üstelenerek birçok yeri aradı yapılan ocağın ne kadar gereksiz olduğunu anlatmaya başladı.

Sonra ararım ya da kapalı kapılar ardında “ ben karşıyım” demedi. Çıktı meydanlara gümbür gümbür anlattı. Yetmedi ilgililere, yetkili makamlara orada telefon ile ulaştı.

“Ve konun Teknik heyette tekrar ele alınmasını alternatif yöntemlerle yapımın tartışılmasını sağladı.” Kimse taş koymazsa konu kapanabilir.

Gençler aylardır atalarından emanet aldıkları toprakları bozulmadan sonraki nesillere aktarmaya çabalarken, değerli bilim insanı Orhan Kural bu çabaların mesafesini toplam iki günde kısalttı.

Gençlerin arkasında anladığınız tarzda siyasi diyeceğiniz güç yok, elbette yanlarında oluyorlar. Ancak arkalarında asıl güç halkın ve bilimin gücü.

“En güvenilir benim” diyen insandan beklerdim ki; Siyasi geleceğini düşünmeden yıllardır belirttiği Karamürselli ruhuna yakışan cesaret ile “bende karşıyım” demesini.

Beklerdim ki; AKParti ilçe teşkilatının taş ocaklarının Kızderbent’te açılmaması için tüm kapıları çalmasını. Hiç kusura bakmayın siz hariç tüm siyasi partiler siyasetçi gömleklerini çıkarıp mahalle yanında yer alacak, Sivil Toplum Örgütleri orada olacak siz olmayacaksınız. Peki! halkın karşısına nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz?

Bayramda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile Yalakdere’ ye kadar gelebildiniz. Bu hafta Milletvekili hanımefendi ile Yalakdere ’den Fulacık mahallesindeki lavanta bahçelerine gezmeye gidebildiniz.

Ancak yarın taş ocağı Kızderbent’te kurulduğun da o mahalleler zararı yaşamaya başladığında bugün Kızderbent’te uğramadan geri döndüğünüz gibi dönersiniz.

Şu an gidemediğiniz Tahtalı mahallesi gibi.

Kızderbent mahallemizi ve Dernek yönetimimizi ve özellikle büyük çaba harcayan Orhan Kural hocamı yürekten kutluyorum.