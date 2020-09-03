Kartepe Belediyesi benzin istasyonu işletecek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şu sıralar farkını hissettirmeye başladı. Avukat olmasına rağmen belediyeyi şirket mantığı ile yönetmeye çalışıyor. Aslında doğrusunu da yapıyor. Belediyeleri klasik anlayışla yönetmek yerine, özel sektörü baltalamadan hem de istihdam yaratarak yönetmek en akıllıcası! Özel sektörde başarının ilk şartı ekonomik yönetim, tasarruf ve ayağını yorganına göre uzatabilmek. Kocaman da bu anlayışla hareket ediyor olacak ki, işe tasarruftan başladı. Bu sayede başta küçük ölçekli esnaf olmak üzere ödemeler düzene girmiş oldu. Verimliliği az personele de siyasi değil iktisadi yaklaşım gösterirse işte o zaman çarkların daha güzel döndüğü bir belediye olması hayal değil…

Kartepe Belediyesi özel sektöre ilk adımı, Maşukiye’deki tartışmalı arsa mevzusu ile bulaşmıştı hatırlarsınız. O konuda biraz da acemice hareket edilince tartışmaların da önü alınamamıştı. Zaten Başkan Kocaman bu konuda en azından üslup ve yöntem olarak hata yaptıklarını kabul edecek ki konuyu o gün bugündür gündemine almıyor. Sonrasında Antikköfte ile belediyeye yan gelir olan ilk işe koyuldu. Antikkapı’da bir süre eğitim gören belediye personeli bu işletmeyi bugüne kadar gayet başarılı bir şekilde götürdü. Teşkilatlar olsun, belediye çalışanları olsun, kimse istediği gibi yiyip içip hesabı belediyeye yazdıramıyor! Bu anlamda da başarılı bir şekilde götürülen işletmenin devamı niteliğinde benzer projelerin yapılıyor olması sevindirici. Olur mu dememek gerek, güzel işletildikten sonra, profesyonel ellere geçtikten sonra neden olmasın? Belediyeye ait ve özel sektöre sıkıntı yaratmayan sosyal tesislere benzer işletmelerin varlığı vatandaş için de oldukça önemli. Hem uygun hem de kaliteli mekanlarda oturup ailesiyle birlikte zaman geçirmek kim istemez? Kartepe Belediyesi’nin bu anlamda yaptığı adımların doğru olduğunu düşünüyorum.

Şimdilerde ise Uzunçiftlik’te D-100 üzerinde bulunan Fen İşleri Garajının yerine benzin istasyonu kurulacağı gündemde. Lokasyon olarak oldukça uygun olan bu yer, bir şekilde birilerine satılarak hiç edilmesinden ziyade, kamu yararına işletilecek olması alkışlanacak bir davranış. Elbette bunun hesabı yapılarak adım atılacaktır. Yine kimse buradan istediği gibi yakıt alıp gidemeyecektir. Antikköfte örneğinde olduğu gibi işin ehli kişilerce işletileceğini düşünüyorum. “İşim yok” diyen personele de böylelikle iş çıkmış olacaktır. Hem arazi kamuda kalacak hem benzin istasyonu ile birlikte belediyeye ek gelir sağlanacak, hem de boşta kalan personeller bir şekilde değerlendirilecek. Konum ve sektör olarak düşünülen iyi yatırımlardan biri olacak bu projenin ne zaman hayata geçirileceğini merakla bekliyorum…

İstasyon’da otopark sorunu ne zaman bitecek?

Kartepe’nin en işlek mahallesi olan İstasyon Mahallesi’nde park sorunu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Otopark olmadığı için araçlarını dükkan önüne çekmek zorunda kalan vatandaşlar ceza yemekten de kurtulamıyor. Üstelik, zaman zaman polisin uyarısı dışında park etmenin yasak olduğuna dair uyarıcı levha da yok. Yolun bir tarafına park etmek yasak değil ancak diğer tarafına park etmek yasak. Bu kendiliğinden oluşan yazısız kuralı bilmeden yolun diğer tarafına aracınızı çekerseniz ceza makbuzu bir hafta sonra elinize ulaşıyor. O an polisi görüp ceza yazmasına engel bir savunma yapamazsanız, cezayı ödemek zorunda kalıyorsunuz. Tamam trafiğin güvenliği önemli ama bu şekilde tuzak kurar gibi vatandaşa ceza kesmek de neyin nesi anlamış değilim. Otopark sorununu çözersin, park yasağı levhanı asarsın, ondan sonra kimi bulursan cezanı yazarsın. Ama bu şartlarda ve bu şekilde ceza yazılmaz, yazılmamalı!