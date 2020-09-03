Şener Söğüt’e moral ziyareti

Covid-19’a yakalanan ve şu sıralar evinde karantinada tutulan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e en büyük destek mahallesinin gençlerinden geldi.

Barbaros Mahallesi’nin gençleri yaptırdıkları pankartla, karantinada tutulan ağabeyleri Şener Söğüt’ün evinin önüne gitti. Burada “Şener Başkan Geçmiş olsun” yazılı pankart açan gençler hem mahallelerinin ağabeyi hem belediye başkanları Şener Söğüt’e moral verdi.

Bu duygulu sahneyi ise Başkan Şener Söğüt, sosyal medya sayfasından şöyle paylaştı, “Bazı anlar vardır, duyguları kelimelerle ifade edemezsiniz...

Yeniyalı ve Barbaros Mahallesi gençlerimiz kapımıza kadar gelerek bu zor günlerde bizlere moral vermek istemiş.

İyi ki varsınız gençler.

Çok şükür sağlığımız şu an iyi.

Dualarınız yeterli...”

Herkes kendi denetimini yapmalı

Koronavirüs kapsamında pandemi kurallarına uymayanlara yönelik yapılan denetimler yapılıyor. Önceki gün Kocaeli Valiliği, yapılan denetimleri rakamlarıyla açıkladı. Denetim ekiplerinin hayli yoğun çalıştığını verilen rakamlarda görebildik. Maske, sosyal mesafe, karantinaya muhalefet gibi suçlardan pek çok kişiye ceza kesilmiş. Ancak izlediğimiz kadarıyla ceza kesilmeye de devam ediliyor. Bu da yapılan uygulamaların caydırıcı olmadığını gösteriyor. Önce kendimizi sonra etrafımızı düşünmemiz gerektiğini akıllardan çıkartmayın. Size şart koşulan, maske, sosyal mesafe ve benzeri tedbirler, önce sizin sonra çevrenizin sağlığı için önemli.

Negatif çıkan da karantinada

Bu ayrıntıya dikkat edin. Eğer keyfe keder test yaptırmak isterseniz, test sonucunda 14 gün boyunca karantinada kalacağınızı unutmayın.

Evet, doğru okudunuz. Grip oldunuz ya da nezle, öksürüğünüz de var. Bir devlet hastanesine gidip test yaptırırsanız test sonucu 2 gün içerisinde çıkıyor. Ancak testi yaptırdığınız günden itibaren 14 gün boyunca sokağa çıkmanız yasak. Hatta test sonucununuz negatif çıksa bile bu uygulamaya takılıyorsunuz. Testte gittiğiniz andan itibaren 5 gün sürecek bir de tedaviniz oluyor. Vücudunuzda virüs olsa da olmasa da günde sabah akşam ilaç kullanıyorsunuz. Karantina süreniz de 14 günün sonunda bitiyor. Bu süre zarfında sokakta polis ya da jandarma çevirmesine takılır ve GBT kontrolü yapıldığında adınız çıkarsa sakın şaşırmayın. Çünkü siz karantinayı ihlal suçu işliyorsunuz…

Zabıta ekipleri aralıksız denetimde

Belediyelerin zabıta birimleri pandemi döneminde gıda denetimlerini artırdı. İlçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin zabıtaları, market, bakkal, büfe ve şarküterileri denetliyor. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve açık satılan gıdaların nasıl ambalajlandığını denetliyor. Zabıta ayrıca bu alışveriş marketlerinde, eldiven, maske, dezenfektan kullanımını kontrol ediyor.