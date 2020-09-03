Online eğitim iyi mi, kötü mü?

Kısa bir aradan sonra yine bir aradayız…

Şu sıralar okulların açılıp, açılmayacağı konusu konuşuluyor…

Okulların 21 Eylül’de yüz yüze açılacağı duyuruldu…

Ama Koronavirüs vaka sayıları 1500’ü geçti…

Velilerde büyük bir tedirginlik var…

Edim Ders Evi’nin sahibi tecrübeli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitimin pek çok olumlu özelliği olabileceğini belirtiyor.

Çaşkurlu, online eğitimde öz disiplinli öğrenci için müthiş bir zaman kazanımının söz konusu olduğunu ifade ediyor…

Öğrencinin beden yorgunluğuna karşı uyku saatlerini ideal saate ayarlanabilmesinden tutun, sağlıklı beslenmeden spora zaman ayırabilmeye kadar hayatını kontrol edebileceğini söylüyor…

Çaşkurlu’yu göre ancak tüm bu zaman diliminde yanıtlanması gereken aşağıdaki başlıca sorular öne çıkıyor:

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· Tüm öğrenciler online dersten aynı verimi alabilecek mi?

· Evlerde günlük yaşam ve ders çalışma disiplini sağlanabilecek mi?

· Online sınav uygulamaları ile yapmaya çalıştığımız sınava alıştırma pratiği kazandırılabilecek mi?

· Yanı başında olamadığımız öğrencilerin ödev kontrolleri ve çözemedikleri sorular üzerinden hatırlatmalar yapmak için uyguladığımız etütler sağlıklı olabilecek mi

· Öğrencisinin kalem tutan elini, soru soran gözünü göremeyen öğretmen motive olabilecek mi?

· Mentor öğretmenlerimiz, kitap kontrollerini nasıl yapacak, haftalık ders çalışma programını nasıl takip edecek, sınav sonuçlarına göre belirlediği eksik konuların tekrarını nasıl yaptıracak?

ONLİNE EĞİTİMİN ARTILARI-EKSİLERİ

16 Mart 2020 gününden itibaren online eğitimlerde bir deneme-yanılma süreci yaşandı. Hızlı aksiyon alma, teknolojik alt yapının verimli bir sanal sınıf ortamına uygun hale getirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bu sistemi etkin kullanma bakımından eğitilmelerinin tamamlanması öncelikli unsurlardı. Bu dönemde veliler ve öğrencilerle sımsıkı kenetlenen kurumlar ortaya çok ciddi bir zafer hikayesi çıkardı.

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Emine Çaşkurlu, her tecrübede olduğu gibi bu zorlu süreçte de yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey olduğunu belirtiyor ve aşağıdaki gözlemlerine dikkat çekiyor:

1. Online dersler bire bir ve en fazla 6 kişilik sınıflarda verimli oluyor.

2. Öğrencinize ne kadar güvenirseniz güvenin, onu ne kadar iyi tanıyor olursanız olun mutlaka ekran ve mikrofon açık ders yapılmalı.

3. Online derste en çok başarı sağlanan alanlar biyoloji, geometri, coğrafya dersleri…

4. Matematik, Türkçe, fizik, kimya derslerinin online olması halinde, ders saati sayısının artırılması ve derslerin mutlaka interaktif geçmesinin sağlanması gerekir.

5. Tarih, felsefe, Türkçe paragraf ve edebiyat derslerinin yüz yüze olmasını mümkün kılmaya çalışmak çok daha iyi olur.

6. Deneme sınavları mümkünse kurumlarda yapılmalı ama bu sağlanamıyorsa kitapçıkların öğrencilerin önlerinde olması ve sınav süresince ekranları açık sınav olmaları çok önemli.

7. Online yapılacak derslerin ders notlarının önceden öğrencilere ulaştırılmış olması gerekir.

8. Öğrencinin ev disiplini ve çalışma disiplini bakımından planlanması ve kontrolü mutlaka günü gününe ve ekran açık yapılmalı.

9. Olabiliyorsa her öğrenci ile en az 15 günde 1 yüz yüze görüşülmeli.

10. Her ay veli ve öğrenci ile online durum değerlendirmesi yapılmalı.

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Kısacası, merkezi sınavlar koşullar ne olursa olsun, tarihleri ne olursa olsun yapılıyor. Önümüzdeki yılda yapılacak.

Kaçınılmaz olanın bizi çaresiz bırakmasına, günlük kararlarla belirsizliğe sürüklenmek yerine yeni durumun imkanlarını en verimli şekilde kullanarak yolumuza devam etmeliyiz.

Durumlar değişir, sistemler değişir çalışan, adapte olan, umutla geleceğe odaklanan kazanır.

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Eğitimci Emine Çaşkurlu’nun görüş ve düşüncelerini yukarıda okudunuz…

Sanırım özellikle velilere önemli fikirler vermiştir…

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İstihdamda en büyük pay hizmet sektörünün

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri belli oldu. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe olurken, istihdamda da en yüksek payı yüzde 38,9 ile hizmet sektörünün aldığı kaydedildi. Ciro olarak bakıldığında ise en yüksek payı yüzde 43 ile ticaret sektörünün aldığı saptandı. Türkiye genelinde üretim değeri en yüksek alan imalat olurken, 2019 yılındaki aktif girişim sayısı 3 milyon 228 bin 421 oldu. Türkiye’de işsizlik artıyor… Ekonomi iyi durumda değil… Dolar, euro ve altın aldı başını gitti… Bizi yönetenler, bu sorunlara bir çözüm bulmalı.

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SEDAŞ’tan çok anlamlı hizmet

SEDAŞ, göç yollarında elektrik direklerine tüneyen kuşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre dostu bilinciyle önlemlerine yenilerini ekleyen SEDAŞ, yıl sonuna kadar elektrik direklerine 1100 adet kuşkonmaz montajı ve enerji hatlarında 40 kilometre uzunluğunda izolasyon çalışması yapacak. Hayvanlara yapılan şiddet dikkate alındığında, SEDAŞ’ın bu hizmeti taktire şayan…

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Oyun alışverişleri yüzde 20 azaldı

Her ay yayınladığı verilerle Türkiye’deki milyonlarca oyunseverin alışveriş alışkanlıklarını, popüler oyunları ve çeşitli bilgileri ortaya koyan “Oyunun vazgeçilmez adresi” Oyunfor.com, Temmuz 2020 verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında oyun alışverişlerinde düşüş devam etti. Pandemi döneminde yükselen oyun alışverişleri, haziran ayında %15, temmuz ayında % 20 düşüş gösterdi. Oyun alışverişlerinde haziranda en çok alışveriş İzmir’den yapılırken, temmuzda en çok alışveriş yapılan il İstanbul oldu. Bu illeri Ankara, Konya, Bursa ve Eskişehir takip etti. Teknoloji gelişti… Oyunlar da değişti… Çocukluğumda sokaklarda oynardık, şimdi çocuklar bilgisayar başında…

EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR:

1 - PUBG Mobile

2 - Game of Thrones

3 - League of legends

4 – Metin2

5 - Valorant

6 – Black Desert Online

7 – Dark Orbit

8 – Lords Mobile

9 – PES 2020

10 – Call of Duty: Warzone

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En çok dondurmayı yiyene ödül var…

Kahve Dünyası’nın gelenekselleşen “Sınırsız Dondurma” yarışmasının altıncısı 1 - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Eylül ayı boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günleri 17.00 - 19.00 saatleri arasında Kahve Dünyası misafirleri diledikleri kadar dondurma yemenin keyfini çıkarıyor. Üstelik sadece 22 Liraya… Bir oturuşta en fazla dondurma yiyen bir kişi ise yılsonuna kadar sınırsız dondurma hediyesinin sahibi oluyor.

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İşte en çok konuşulan kelimeler

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press’in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, koronavirüs ile alakalı yazılı basında 1 milyon 127 bin, online mecralarda 35 milyon 201 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 611 bin haber çıkışı tespit edildi.

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Son bir ay içerisinde koronavirüs haberleri içerisinde en fazla yansıma bulan kelimeler; evlilik, düğün, nişan, sosyal mesafe, aşı, maske, ikinci dalga ve ağır hasta oldu. Küresel salgın hız kesmeden tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 25 milyon bandını aştı. Türkiye ise dünyada en çok vaka görülen 18. ülke oldu. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ise ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Peru olarak sıralandı.

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Evidea, Symbol AVM’de

2019 yılında gerçekleşen yeni ortaklık yapısı sonrasında altyapısal çalışmalarını tamamlayan ve güçlü e-ticaret kimliğine ek olarak perakende mağaza zinciri yapısıyla da müşterileriyle buluşan Evidea, büyüme hamlesine devam ediyor. Özellikle kadın tüketicileri heyecanlandıracak yeni Evidea mağazası “Burada her şey evim için” sloganıyla 28 Ağustos Cuma günü Kocaeli Symbol AVM’de açıldı! Yeni Evidea mağazasını ziyaret edenler, açılışa özel kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışverişe anında 100 TL indirim kazanıyor. Hayırlı olsun… Büyük markaların ilimize gelmesi, tüketiciye yeni seçenekler sunuyor.

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TARİH 4 EYLÜL 1975

Başbakan Bülent Ecevit'in seçim otobüsü Elazığ'da taşlandı: 50 kişi yaralandı, 57 kişi gözaltına alındı.

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BİLMECE BİLMECE

Hangi bardağa su koyulmaz?

Cevap: Dolu bardağa

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Fıkra

KURBANLIK

Kurban bayramında Temel ile, Fadime kurbanlık almaya gitmişler. Gezmişler gezmişler Temel artık yorgunluktan: Yeter Fadime kurbanın olayım yeter demiş. Fadime dayanamayıp: Üzgünüm ama bu yıl öküz kesmeyeceğim demiş.

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GÜNÜN SÖZÜ

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. (-W.Lippmann)

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KARİKETÜR