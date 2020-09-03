Biz bu “hukuk düzeyi” ile mi kalkınacağız?

Şekil üzerinde duracak değilim, ama yine de yazayım.

Adli yıl açılış töreni, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi.

Sarayda düzenlenen dördüncü tören bu!

Davet sahibi, Yargıtay Başkanı…

Ev sahibi, Cumhurbaşkanı…

Ve tören ev sahibinin dominantlığında geçiyor.

Başrolde ev sahibi, diğer katılanlar figüran.

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Konuşmaları dikkatle okudum, “yargının sorunları” konusunda herhangi bir ifadeye rastlayamadım.

Demek ki, ülkemizi yönetenlere ve yargının başında bulunanlara göre, hukuk sistemimizde, yargı sistemimizde hiçbir sorun yok.

Her şey tıkırında!

Oysa araştırmalar; Türkiye’de yargıya güvenin yüzde 20 olduğunu, yani yerlerde süründüğünü ortaya koyuyor.

Yürütmeye göre, yargıda sorun yok.

Muhalefete göre ise sorun diz boyu…

Yargı kurumlarına bakıyorsun, hepsi hıkmık!

Herkes, hukuka kendi penceresinden bakıyor.

Oysa “doğru” bir tanedir.

Doğruyu eğip bükemezsiniz…

Kendinize göre değiştiremezsiniz…

Her şeyin başı hukuk!

Hukuk, sosyal ve ekonomik yaşamın altyapısını oluşturur.

İnsanlar, kurumlar ve devletler arasındaki ilişkileri düzenler.

Bu nedenle “hukukun üstünlüğü”, evrensel bir değer olarak çok önemlidir.

Tartışılmaz…

Bu nedenle ülkelerin değerlendirilmesinde, “hukukun üstünlüğü” en önemli kıstas olarak kabul edilir.

Peki, “hukukun üstünlüğü” nedir?

*Hukukun, ülke yönetimindeki etkinliğidir…

*Devlet erkini elinde tutan siyasilere ve bürokratlara karşı üstünlüğü ve yaptırım gücüdür…

*“Hak ve adalet”in ön planda tutulmasıdır…

*Hukuki güvencedir… Hukuki güvencesi olmayan insanların geleceği güvence altında olabilir mi?

Toplumsal yaşamın temeli hukuka dayanır.

İş ilişkileri…

Ticari ilişkiler…

Borç alacak ilişkileri…

Mülkiyet hakkı…

Aklınıza gelen bütün ilişkilerin temelinde hukuk vardır.

Hukuku “üstün” tutmayan, hukuku “yok” sayan ülkelerde “belirsizlik” ve “kargaşa” vardır.

Devlet, planlama yapamaz…

İstikrarlı büyüme sağlanamaz…

“Mülkiyetin güvence altında olmadığı” bir ülke düşünün!

Böyle bir ülkede “piyasa ekonomisi” çalışır mı?

Böyle bir ülkeye yatırım yapan olur mu?

Böyle bir ülke kalkınabilir mi?

Hukuk düzeyimiz, neden endişe verici?

Sevgili okurlarım, “ülkemizin hukuk düzeyi”ni uzun uzadıya anlatmama gerek yok.

Endişe verici boyutlarda…

“Hukukun üstünlüğü” diye bir şey kalmadı, artık epey süredir “üstünlerin hukuku” uygulanıyor.

Yani “hukuk” diye bir şey yok, üstünlerin sözleri hukuk yerine geçiyor ve uygulanıyor.

Böyle bir noktadayız.

Durum böyle olunca, Türkiye’den kaçan kaçana…

Özellikle başkanlık sistemine geçtikten sonra, yurt dışında yaşamak isteyenlerin sayısı arttı.

Yurt dışına sermaye transferi arttı…

Yurt dışında konut alanlar arttı…

Beyin göçü arttı…

Bu gelişmeler tesadüf değil.

Bir ülkede “hukukun üstünlüğü” yok edilip, “üstünlerin hukuku” uygulanmaya başlarsa, hukukta güven sorunu her geçen gün artarsa, geleceğini yurt dışında aramak isteyenlerin sayısı da elbette fazlalaşacaktır.

“Hukukun üstünlüğü” bulunmayan bir ülkede, kim yaşamak ister ki?

“Hukukun üstünlüğü” bulunmayan bir ülkede kim yatırım yapmak ister ki?

Her şeyin başı, hukukun üstünlüğü!

Her şeyin başı, bağımsız yargı!

Dünya hukukun üstünlüğü endeksinde, bakın hangi ülkelerle beraberiz

Ülkesini seven her insan gibi ben de üzülüyorum.

Türkiye, “Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde artık son sıralarda!

2019 raporuna göre, 126 ülke içinde 109’uncu sırada.

Yani son 25 ülke arasındayız…

Ve bu 25 ülke, “İnsan Hakları Siyasi Özgürlükler Endeksi”ne göre, “özgür” sayılmıyor.

Bu ülkelerden 13’ü “özgür olmayan”, 12’si de “kısmen özgür” statüsünde.

Türkiye, ne yazık ki “özgür değil”ler arasında!

Son 25 içindeki ülkeler şunlar.

Bizim üstümüzdeki ülkeler: Kenya, İran, Mali, Nijer, Gine, Nijerya, Madagaskar, Mozambik.

“Hukukun üstünlüğü” bizden daha iyi durumda olan ülkeleri görüyor musunuz?

Bizim hemen altımızdaki ülkeler ise şunlar: Myanmar, Angola, Bangladeş, Uganda, Nikaragua, Honduras, Zimbabwe, Pakistan, Etopya, Batavia, Kameron, Mısır, Moritanya, Afganistan, Kongo, Kamboçya, Venezuela.

Dünya hukukun üstünlüğü liginde, hangi ülkelerle birlikteyiz, okudunuz.

Türkiye, böyle bir konumu hak etmiyor.

Türkiye, bu “hukuk düzeyi” ile bir yere gidemez.

Söylemek istediğim bu!