Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-04 Eyl 2020 - 20:00

Yazık değil mi imam hatipten mezun gençlere!
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

İktidar, “dindar ve kindar nesil” yetiştirecek ya…

Her fırsatta okulları imam hatipleştiriyor.

Bir bakmışsın, yılların ortaokulu ve lisesinin tabelası değişmiş, “imam hatip ortaokulu” veya “imam hatip lisesi” oluvermiş.

Her yıl 600-700 imam hatip okulu açılıyor.

İmam hatip okullarının son sayısı, 5 bin 138.

Tamam da, okulları imam hatipleştirmekle iş bitiyor mu?

Buralardan mezun olanların “üniversiteye girme başarısı” ne?

Üniversiteye gidemeyenlerin “iş bulma şansı” yüzde kaç?

Daha yeni açıklandı.

İmam hatip liseleri, YKS’de (Yükseköğretim Kurumu Sınavları) son derece başarısız.

Bu yıl imam hatip lisesi mezunlarının sadece yüzde 16’sı lisans eğitimini hak kazanabildi.

Bu oran fen liselerinde yüzde 49, sosyal bilimler liselerinde ise yüzde 54.

Diğer bir ifadeyle; imam hatipli 6 öğrenciden biri, Anadolu liseli 3.5 öğrenciden biri, fen liseli 2 öğrenciden biri 4 yıllık üniversiteye girebilmiş.

Bu yıl YKS’ye imam hatip lisesi mezunu 238 bin 391 kişi başvurmuş, bunlardan 39 bin 127’si lisansa yerleşmiş.

10 bin 85 sosyal bilimler lisesi mezunundan 5 bin 491’i üniversitede okumaya hak kazanmış.

Fen liselerinde ise 48 bin 258 mezundan 23 bin 854’ü 4 yıllık üniversiteyi kazanmış.

Anadolu liselerinden YKS’ye başvuranların sayısı 657 bin 416.

Bu kişilerden 183 bin 432’si lisansa yerleşti.

Meslek lisesi türlerinde başvuran ve lisansa yerleşen öğrenci sayıları ise şöyle: 233.8K

T24 haber bülteni Manşet | 26 A.

*Ticaret meslek liseleri: 41 bin 410 öğrenci başvurdu, bin 413 öğrenci yerleşti.

*Endüstri meslek liseleri: 72 bin 15 öğrenci başvurdu, bin 698 öğrenci yerleşti.

*Kız meslek liseleri: 43 bin 315 öğrenci başvurdu, bin 734 öğrenci yerleşti.

*Sağlık meslek liseleri: 39 bin 387 öğrenci başvurdu, 2 bin 537 öğrenci yerleşti.

*Diğer meslek liseleri: 574 bin 575 öğrenci başvuru, 33 bin 122 öğrenci yerleşti.

Sonuç ortada

                                    *********

Sevgili okurlarım, siyasi iktidar her ne kadar imam hatip liselerini “temel lise” haline getirmek için çabalıyorsa da, sonuç ortada!

Verilen bütün desteklere rağmen, bu okullar başarılı olamıyor.

Olmaları da mümkün değil, çünkü bu okulların eğitim yapıları “bilimsel” değil.

İmam hatip mezunlarının yüzde 16’sı üniversiteyi kazandı da, geri kalan yüzde 84’ü ne yapacak?

Hepsinin “imam” olarak atanması mümkün değil.

O halde ne yapacaklar?

Yazık değil mi bu öğrencilere?

Ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlık ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin.

Başarısızlıktan, sistem sorumlu…

Ve bu sistemi kuran iktidar…

Ülkemizin elbette imam hatip okullarına da ihtiyacı var.

Ama din adamı ihtiyacımız ne kadarsa, o kadar!

Bütün okulları imam hatipleştirmenin, anlamı yok!

Umut verip çocukları imam hatiplere yönlendirenlerin vebali ağır!

 Mansur Yavaş                             

Ankaralı bir hekimin sosyal medyada dolaşan mesajı:

“Bugün sabah Mansur Yavaş’ın evine bazı tetkikleri yapmak için gittik. Gerçekten çok mütevazı birisi… Kapıyı çaldığımızda bize kapıyı kendisi açtı. Eşi bize kendi eliyle çay ikram etti. İşimiz bitince müsaade istedik, teşekkür etti, bizi eşiyle birlikte kapıya kadar uğurladı. Konut mütevazı bir aile eviydi ve evde herhangi bir hizmetli, belediye personeli, yardımcı filan olmadığı gibi, kapının dışında binanın önünde de böyle birileri yoktu. İnşallah böyle davranan ve düşünen yöneticilerimizin sayısı artar.”

Doktorun dileği böyle!

Biz de aynı dilekte bulunalım.

Siz bu fıkrayı kime yakıştırırsınız?

Adam sıkı pokerci…

Köpeği de öğrenmiş, bu işten müthiş anlıyor.

Seyredenler diyor ki; “İtini neden yanına almıyorsun?”

Adam cevap veriyor: “Bu hayvan pokerden iyi anlıyor, ama elimde iyi kâğıt olduğunda devamlı kuyruğunu sallıyor…”

                                      ******

Evet, siz bu fıkrayı kime yakıştırırsınız?

Etrafınıza bakın, olayları inceleyin, bir düşünün bakalım!

3 görüş

*”Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, sahip olduğunuz değerlerle ne yaptığınızdır. Bu değerlerin kimlere hizmet ettiğidir.”

*”Akıl olmasa, para ne işe yarar?” Ara GÜLER

*”Ancak küçük insanlar birbirini küçümser.” Halil CİBRAN
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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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