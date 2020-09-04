Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-04 Eyl 2020 - 20:00

Öğretmenin anı defterinden
Bilal Dündar

Bilal Dündar

"Eğitimde ter dökmeyen uluslar savaşta kan döker " sözü gerçeği vurgulamaktadır.

Bir milletin gelişmişlik seviyesi aldığı eğitimle paraleldir.

Bu nedenle en karlı yatırım eğitime yapılan yatırımdır.

Eğitimde papağan gibi ezbercilik yerine düşünce öne çıkarılmalıdır.

Düşünen, yorumlayan ve neticeye giden eğitim esas alınmalıdır.

Yaz-boz eğitimi değil, gerçek, sebep ve sonuçları esaslı temeller üzerine oturtulmuş milli bir eğitim esas alınmalıdır.

Başarılı bir eğitim için iyi yetiştirilmiş öğretmenler ordusuna ihtiyaç vardır.

Öğretmenlik bir sanattır.

Öğretmen sosyoloji ve psikoloji eğitimi almış olmalıdır.

Bir şeyi çok iyi bilirsiniz. Ama onu nakletmek, öğretmek bambaşka bir şeydir.

Veterineri veya orman mühendisini branş dışı bir konuda öğretmen olmasını düşünemezsiniz.

Evet dünyanın içinden çıkmadığı henüz aşısını bulamadığı bir koronavirüs belası herkesi korkutmakta ve yaşam biçimini değiştirmeye zorlamaktadır.

Tam da bu ortamda eğitim konusunda kimse açık ve net konuşamamaktadır.

Önümüzü göremiyoruz.

Hepimiz bilim kurulunun vereceği kararın beklentisi içindedir.

Adeta her kafadan bir ses çıkıyor.

Kimileri uzaktan eğitimi öneriyor.

Kimleri yüz yüze eğitim diyor.

Uzaktan eğitim için alt yapı donanımlı değil.

Her öğrencinin bilgisayarı ve interneti olması gerekiyor.

Yüz yüze eğitim de en ufak bir boşluk veya ihmal virüsü yaygınlaştıracağı kesindir.

İşte bu psikolojik ortamda neyin ne olacağı söylenemiyor ve görülemiyor.

Sonumuzun hayırlı olması dilek ve temennisiyle makalemizin başlığı olan öğretmenlik anılarına dönelim.

SURATINIZ SİRKE SATIYOR

Ticaret lisesi ikinci sınıfın ilk dersine girmiştim. 

Yoklama yapıp öğrencilerle tanışma ve konuşma yapıp bazı prensiplerimi açıkladıktan sonra bir kağıda isim ve numara yazmadan iyi bir öğretmen nasıl olmalıdır ve ilk intiba olarak benim ile görüşleriniz nelerdir sorusuna samimi cevaplarını istemiştim.

Öğrencinin birisi hocam iki dersimize gireceğinizi söylüyorsunuz.

Ben şimdiden bu iki dersten şimdiden ikmale kalacağıma kesin gözle bakıyorum.

Çünkü suratınız sirke satıyor diye yazmış.

Yıl sonu olunca son derste yine kağıt çıkarıp benim ile ilgili görüşlerini yazmalarını istedim.

O arada bir kız öğrencimiz söz hakkı isteyerek hocam sizden özür diliyorum.

Sene başında sert suratınız nedeni ile sizin dersinizden başarısız olacağımı yazmıştım. 

Yanılmışım. Artık hiçbir konuda peşin hükümlü olmayacağım.

Bu öğrencimizin ekonomi notu 9 muhasebe notu ortalaması ise 10 imiş.

TEFTİŞE GELEN MÜFETTİŞ

Ticaret lisesi birinci sınıf ticari matematik dersindeydim. Yeni bir konu işliyordum. Bir kaç dakika sonra dersime müfettiş bey çat kapı içeri girdi. O yıl okulun teftiş yılıydı.  Hoş geldiniz diyerek öğrencilere de duyurdum. Öğrencileri sözlü yapmak istediğini söyledi.

Tesadüf çok çalışkan bir öğrenciyi tahtaya kaldırıp kitapta çözümü olan bir problemi sormuştu. Kitaptaki çözüm sonucu ile öğrencinin farklı bir çözüm yolu olan bire indirgeme metodu ile çözdüğü sonuç aynıydı.

Durumu fark ederek öğrenciye teşekkür edip oturmasını söyledim.

Teneffüste kendisine tahsis edilen odaya çağırdı beni.

Öğrenci yanlış yolla tesadüfen aynı sonucu çıkardı.

Ama siz teşekkür edip oturttunuz niçin?

İzah etmeme rağmen bir türlü inadından vazgeçmiyordu.

Efendim branşınız matematik midir sorunca.

Ben Coğrafya öğretmeniyim.

Ama ne alaka deyince.

Efendim galiba siz haklısınız diyerek izin alıp yanından ayrıldım.

Her öğretmenin unutulmaz yüzlerce anısı vardır.

Bu iki örneği yazarken inanın yüzlercesi sinema şeridi gibi beynimden akıp gitti.

Bu kutsal meslekte çalışan meslektaşlarımızı selamlıyor ve başarılar diliyorum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Bilal Dündar - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

1 BİLGİ İŞLEM - Üniversitelerin ya da meslek yüksek okullarının bilişim teknolojileri bilgisayar donanım veya yazılım bölümlerinden mezun; - Şirket...

0262 335 63 66 HİDROS GRUP

ELEMAN ARANIYOR

- Komi, - Garson, - Mutfak - Izgara elemanı alınacaktır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

0532 643 01 81

ağır vasıta şoförü alınacaktır

KNAUF FABRİKASI’NDA çalışacak ağır vasıta şoförü aranmaktadır

0536 386 21 97

ŞOFÖR ALINACAKTIR

KURUÇEŞME’DE EKMEK FIRININA ACİL ŞOFÖR ALINACAKTIR

0532 434 25 25

ELEMAN ARANIYOR

ARANAN ADAY ÖZELLİKLER -ERKEK -18-30 - ELEKTRİK-MEKANİK YARDIMCI ELEMAN VE USTA ELEMAN -MESLEK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ YADA MYK BELGELİ...

0262 311 61 01 EGD ELEKTİK ELEKTRONİK MAKİNA MÜH. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MASÖR ERDAL

Bel, boyun, adale, kas, kuluç, her türlü ağrı kesici masaj, refleksoloji ve selülit masajı yapılır.

0546 862 05 78

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL