Öğretmenin anı defterinden

"Eğitimde ter dökmeyen uluslar savaşta kan döker " sözü gerçeği vurgulamaktadır.

Bir milletin gelişmişlik seviyesi aldığı eğitimle paraleldir.

Bu nedenle en karlı yatırım eğitime yapılan yatırımdır.

Eğitimde papağan gibi ezbercilik yerine düşünce öne çıkarılmalıdır.

Düşünen, yorumlayan ve neticeye giden eğitim esas alınmalıdır.

Yaz-boz eğitimi değil, gerçek, sebep ve sonuçları esaslı temeller üzerine oturtulmuş milli bir eğitim esas alınmalıdır.

Başarılı bir eğitim için iyi yetiştirilmiş öğretmenler ordusuna ihtiyaç vardır.

Öğretmenlik bir sanattır.

Öğretmen sosyoloji ve psikoloji eğitimi almış olmalıdır.

Bir şeyi çok iyi bilirsiniz. Ama onu nakletmek, öğretmek bambaşka bir şeydir.

Veterineri veya orman mühendisini branş dışı bir konuda öğretmen olmasını düşünemezsiniz.

Evet dünyanın içinden çıkmadığı henüz aşısını bulamadığı bir koronavirüs belası herkesi korkutmakta ve yaşam biçimini değiştirmeye zorlamaktadır.

Tam da bu ortamda eğitim konusunda kimse açık ve net konuşamamaktadır.

Önümüzü göremiyoruz.

Hepimiz bilim kurulunun vereceği kararın beklentisi içindedir.

Adeta her kafadan bir ses çıkıyor.

Kimileri uzaktan eğitimi öneriyor.

Kimleri yüz yüze eğitim diyor.

Uzaktan eğitim için alt yapı donanımlı değil.

Her öğrencinin bilgisayarı ve interneti olması gerekiyor.

Yüz yüze eğitim de en ufak bir boşluk veya ihmal virüsü yaygınlaştıracağı kesindir.

İşte bu psikolojik ortamda neyin ne olacağı söylenemiyor ve görülemiyor.

Sonumuzun hayırlı olması dilek ve temennisiyle makalemizin başlığı olan öğretmenlik anılarına dönelim.

SURATINIZ SİRKE SATIYOR

Ticaret lisesi ikinci sınıfın ilk dersine girmiştim.

Yoklama yapıp öğrencilerle tanışma ve konuşma yapıp bazı prensiplerimi açıkladıktan sonra bir kağıda isim ve numara yazmadan iyi bir öğretmen nasıl olmalıdır ve ilk intiba olarak benim ile görüşleriniz nelerdir sorusuna samimi cevaplarını istemiştim.

Öğrencinin birisi hocam iki dersimize gireceğinizi söylüyorsunuz.

Ben şimdiden bu iki dersten şimdiden ikmale kalacağıma kesin gözle bakıyorum.

Çünkü suratınız sirke satıyor diye yazmış.

Yıl sonu olunca son derste yine kağıt çıkarıp benim ile ilgili görüşlerini yazmalarını istedim.

O arada bir kız öğrencimiz söz hakkı isteyerek hocam sizden özür diliyorum.

Sene başında sert suratınız nedeni ile sizin dersinizden başarısız olacağımı yazmıştım.

Yanılmışım. Artık hiçbir konuda peşin hükümlü olmayacağım.

Bu öğrencimizin ekonomi notu 9 muhasebe notu ortalaması ise 10 imiş.

TEFTİŞE GELEN MÜFETTİŞ

Ticaret lisesi birinci sınıf ticari matematik dersindeydim. Yeni bir konu işliyordum. Bir kaç dakika sonra dersime müfettiş bey çat kapı içeri girdi. O yıl okulun teftiş yılıydı. Hoş geldiniz diyerek öğrencilere de duyurdum. Öğrencileri sözlü yapmak istediğini söyledi.

Tesadüf çok çalışkan bir öğrenciyi tahtaya kaldırıp kitapta çözümü olan bir problemi sormuştu. Kitaptaki çözüm sonucu ile öğrencinin farklı bir çözüm yolu olan bire indirgeme metodu ile çözdüğü sonuç aynıydı.

Durumu fark ederek öğrenciye teşekkür edip oturmasını söyledim.

Teneffüste kendisine tahsis edilen odaya çağırdı beni.

Öğrenci yanlış yolla tesadüfen aynı sonucu çıkardı.

Ama siz teşekkür edip oturttunuz niçin?

İzah etmeme rağmen bir türlü inadından vazgeçmiyordu.

Efendim branşınız matematik midir sorunca.

Ben Coğrafya öğretmeniyim.

Ama ne alaka deyince.

Efendim galiba siz haklısınız diyerek izin alıp yanından ayrıldım.

Her öğretmenin unutulmaz yüzlerce anısı vardır.

Bu iki örneği yazarken inanın yüzlercesi sinema şeridi gibi beynimden akıp gitti.

Bu kutsal meslekte çalışan meslektaşlarımızı selamlıyor ve başarılar diliyorum.