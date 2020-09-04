Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-04 Eyl 2020 - 20:00

İstasyon yolu
Necdet Güler

Necdet Güler

Hiç dikkat ettiniz mi? Batı ülkelerinde garlara, otobüs terminallerine, yolcu gemilerinin kalkış yerlerine, hava limanlarına  ulaşım sağlayan kent içi yollara özel önem verilir. Bunlar kentin aynasıdır.

Bu konuda mükemmel (!) örnek bizim gar dediğimiz İzmit tren istasyonunu kentin merkezine bağlayan yoldur. Orada trenden inip kentin merkezine doğru yayan gidecek bir yolcunun  “çekeceği!..” vardır. 

O yolcu yürüyüp alt geçidi aşma noktasına geldiğinde kaldırımın   yarım daire bir hat halinde uzandığını görecektir. Bu yarı dairenin iki ucu, “hangi kanunun hangi maddesine dayandığı bilinmez” şekilde, araç yolunun eksenine paralel olarak, demir kazıklara raptedilmiş, 6-7 metrelik bir zincirle bağlanmıştır. Bu zincir ile yol arasında park etmiş araçlar bulunur. Yayan, burada iki olasılığa sahiptir: Birincisi, park etmiş arabaların solunda kalan yol tarafında yürüyerek, arkasından gelen vasıtaların kendisine sürtme ve hatta çarpma riskini göze alacaktır. İkincisi, bu park etmiş arabaların sağ tarafında, gerili zincir ile arabaların arasından yürüyüp tökezleme ve hatta düşme tehlikesini yaşamak zorunda kalacaktır. Ama bunu başardığında zincirin bittiği yerde,  yaşına, kilosuna ve boyuna bakmadan oldukça yüksek bir kaldırıma çıkması gerekecektir. 

Daha bitmedi; Artık önünde 1,5 m genişlikte, ticari eşyalar, yemek masaları, sandalye ve tabureler ile işgal edilmiş bir kaldırım vardır. Burada kaldırımın hemen yanında park etmiş araçlar ile yayalara kalmış 70-80 cm genişlikte şeritte, karşıdan gelen insanlara takılmadan yürüyecektir. Bu arada yukarıdaki benzin istasyonunun, üst taraftan  aşağı doğru yöneltilmiş  tahliye borusundan kaldırım kenarına dökülen  suyundan da kurtulması  gerekecektir.

Daha bitmedi; Bu etabın bitiminde önüne,  kaldırım üstünde, yola dik halde, birbirine paralel park edilmiş iki araç çıkacaktır. Ne yapacaktır?  Tek çaresi vardır;  bu arabaların arkasından araç yoluna çıkarak yürümek zorunda kalacaktır.

Daha bitmedi; Filmin en heyecanlı yerine geldik!.. Karşına,  fotoğrafta da net olarak görüldüğü gibi merdivenden artan kısımda yer alan,   yaklaşık 50 cm genişlikte  bir kaldırım çıkacak. Eğer “gözü yerse!..” sağ tarafında kalan ve yandaki bina boyunca uzanan platforma bağlantılı , iki metreye  yakın genişlikte, on kadar basamaklı  merdivenden çıkıp, diğer taraftan  inecektir. Aksi takdirde, sağındaki yüksek platform duvarına sürtünerek soldaki bu daracık kaldırımda ilerleyecektir. Burası tek kişilik kaldırımdır. Buradan geçişte bir başkasıyla karşılaşma durumunda birisi kaldırımdan inmek zorundadır. Üstelik maske takmayan birisi ile karşılaştığında “canını kurtarmak için” o kaldırımı terk edip yolun ortasına doğru yönelmesi de gerekecektir. Bazen burada yürüyenler peş peşe dizilip adeta katar oluşturmakta ve en öndekinin hızına uymaktadır.   

Ama bu arada, kaldırım bu kadar geniş merdivene nasıl feda edilir diye düşünmek abestir. Çünkü bunu düşünmek için “kaldırım mühendisi” olmak yeterlidir.

Bu dar yeri geçtin mi? Araçların darbelerine uğramadan, koronavirüse bulaşmadan ve tökezlemeden…  Seni kutlarım büyük iş başardın. Geçmiş olsun!...

Şimdi Merkez Bankasının önündeki alandasın... Bir soluklan yabancı dostum. Kendine gel!… Dua et!.. Yalnızsın, ya yanında birini elinden tuttuğun 2 çocuğun ve eşin olsaydı…Eşyalarınız olsaydı…

Burası yıllardır böyle… Yolu tek şeride indirip kaldırımları genişletmek, zincirleri kaldırmak,  o merdiveni daraltmak varken bunların hiçbiri yapılmadı. Sebep, yetki ve sorumluluk sahibi olanların bunu görmemesi, görüp umursamaması veya normal karşılamasından başka ne olabilir? 

Geçen sene, tren garının oradaki alt geçidin duvarında çok büyük harflerle “Turizm Şehri İzmit” yazıyordu.

Bayanlar ve baylar… Unutmayın; turizm “İstasyon yolundan” başlar. 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necdet Güler - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

1 BİLGİ İŞLEM - Üniversitelerin ya da meslek yüksek okullarının bilişim teknolojileri bilgisayar donanım veya yazılım bölümlerinden mezun; - Şirket...

0262 335 63 66 HİDROS GRUP

ELEMAN ARANIYOR

- Komi, - Garson, - Mutfak - Izgara elemanı alınacaktır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

0532 643 01 81

ağır vasıta şoförü alınacaktır

KNAUF FABRİKASI’NDA çalışacak ağır vasıta şoförü aranmaktadır

0536 386 21 97

ŞOFÖR ALINACAKTIR

KURUÇEŞME’DE EKMEK FIRININA ACİL ŞOFÖR ALINACAKTIR

0532 434 25 25

ELEMAN ARANIYOR

ARANAN ADAY ÖZELLİKLER -ERKEK -18-30 - ELEKTRİK-MEKANİK YARDIMCI ELEMAN VE USTA ELEMAN -MESLEK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ YADA MYK BELGELİ...

0262 311 61 01 EGD ELEKTİK ELEKTRONİK MAKİNA MÜH. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MASÖR ERDAL

Bel, boyun, adale, kas, kuluç, her türlü ağrı kesici masaj, refleksoloji ve selülit masajı yapılır.

0546 862 05 78

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL