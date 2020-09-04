Karamürsel’de HATALI PARK eden araçlar için neden ÇEKİCİ yok?

Hatalı parklar eden araçlar, hep sorun oluyor…

Bazen yaşamı çekilmez hale getiriyorlar.

Önceki gün bir okurumuz mail gönderdi…

Hatalı park eden araçlardan dert yandı…

Okurumuzun gönderdiği mailde, Karamürsel’de hatalı park eden araçlar için çekici olmadığını söylüyor…

“Karamürsel’de neden çekici hizmeti yok?”

Diye soruyor…

Karamürsel’de tanıdığım birkaç kişiyi aradım…

İlçede çekici hizmetinin olmadığını söylediler.

ARACINI ÇIKARAMAMIŞ

Bu vatandaş sıkıntısını dile getirerek, yetkililerden acil bir çekici hizmeti konusunda girişimde bulunulmasını istemiş…

Maili birlikte okuyalım; “Oturduğum apartmanın altında apartman sakinleri tarafından ortak kullanılan 12 araçlı kapalı otoparkımız mevcut.

Sabah işime gitmek için otoparkıma gittim, ancak otoparkın önünde bir araç park etmiş, otoparka giriş ve çıkışı kapatmış.

Üstelik otoparkın girişinde uyarı tabelaları olmasına rağmen…

155 polisi aradım, ruhsat bilgilerinden telefonla ulaşmaya çalıştıklarını, ancak telefona cevap vermediği gerekli cezası kesildiği bilgisi verildi.

Beki dedim ben işime gideceğim nasıl yapacağım, bırakın acil bir hastam olsa, uçağıma yetişmek için gece yarısı yola çıkmam gerekse ne yapacağım dedim, bu araç buradan çektirilemez mi dedim.

BİZ CEZASINI KESTİK?

Polisin bizim öğle bir uygulamamız yok cevabı ile karşılaştım.

Biz cezasını kestik denildi.

Polis burada haklı, yetkisi o kadar, yapacağını yapmış.

Hani derler ya ‘elimizdeki malzeme bu kadar’.

Şimdi yetkililere soruyorum yada sayın valim, sayın emniyet müdürüm, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım sizlere soruyorum hata yapan kişi cezalandırıldı, iyi güzel.

KİME CEZA KESİLDİ?

Peki burada kim cezalandırıldı, aslında saygısızca onca uyarılara ikazlara aldırış etmeyen saygısız vatandaşa mı?

Yoksa içeride araçları olan yada içeriye girecek araç sahipleri mi? cezalandırıldı.

Bir düşünmek gerekiyor.

O sürücü cezasını ödedi iş bitti, işini de gördü.

Ama biz apartman sakinleri, işte düşünülmesi gereken konu bu…

Bunun çözümü çok basit bir çekici.

Bana bunun cevabını kim nasıl verecek?

Bu hatayı yapan cezasını ödeyecek, iş bitecek ama, acil hastası olan yada acil işi olan ya ölecek, ya işinden olacak yada bir çok maddi ve manevi zarara uğrayacak.

Ama biz yanlış yapana ceza kestik denilecek.

KTF’NİN 119. MADDESİ NE DİYOR?

Okurumuz devam etmiş…

Bakın bize bilgilendirmek için araştırmada yapmış ve ‘Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. maddesine göre, başka araçların giriş çıkışı engelleniyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışı engelleniyorsa, sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının, emniyetin, itfaiyenin araçlarının giriş çıkışları engelleniyorsa ve yaya geçitleri üzerindeki araçları çekilir. Ancak bu durumlar söz konusu değilse, park yasağı uyarısı olsa bile araçlar çekilmez, sadece hatalı park cezası kesiler.

Bilgisine ulaşmış. Tabi bir başka bilgi daha bu yazıya eklemiş…

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Karayolları Trafik Kanunu bize trafikte kimlerin yetkili olduğunu gösteriyor.

Eğer araçlar, park etmemesi gereken yerlere park ediyorsa veya park etme usul ve esaslarına uymadan kanunda gösterilen ya da yönetmelikte gösterilen esaslara uymadan park ediyorlarsa trafik zabıtası kanun gereği bunları oradan çeker diyor.

Trafik zabıtası özel araçlar vasıtasıyla çeker diyor.

Bu kadar yoğun trafiğin sirkülasyon halinde olduğu bir ilçede trafik çekicisiyle trafiği ihlal eden araçları çekmek gerekebiliyor.

Deniliyor.

GAZETENİZDE YER VERİN

Şimdi her yerde belediyeler tarafından uygulanan trafik zabıtası uygulaması ve çekicisi neden Karamürsel’de yok, acil durumlarda neden devreye girmiyor. Bu konuda gazetenizde Karamürsel’de birçok vatandaşın mağduriyetini dile getirirseniz çok mutlu olurum.”

GAZOZCU BELEDİYE

Ne diyelim bizde yetkililer seslenelim ve okurumuzun sesini duyuralım.

Kim ne kadar cevap verecek bekleyelim.

Gazoz işine giren Karamürsel Belediyesi, her zaman olduğu gibi ses vermeyecektir.

Biz de Sayın valimizden, sayın Karamürsel kaymakamımızdan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanından bu sese kulak vermesini isteyelim, çok mu zor, hayır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il merkezinde bu konuda birçok çekicisi dolaşıyor.

Karamürsel’e 1 adet gönderse olmaz mı bu da hizmet hem de önemli bir hizmet’ diyelim bekleyelim.

ARAÇ SAHİPLERİ BİRAZ SAYGI

Bakın hemen hemen her akşam otopark yüzünden kavgalar oluyor, hatta işin boyutu büyüyor. Kavgalar yaralanmalar ölü de oluyor, bu konuya acil çözüm aransın. Araç sahipleri etrafınıza saygı gösterin.

XXXXXXX

Ulaşlı’da sokak köpeği sorunu!

Sokak köpekleri, her ilçede büyük sorun… Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar de Ulaşlı’daki sokak köpeklerine dikkat çekti. Akpınar, “Ulaşlı’de bir hemşerimize köpeklerin saldırdığını duyduk ve gerekli görüşmeleri yaptık. Hatta Ulaşlı mahalle başkanlığı için uygun arkadaşımızı da belirledik. Yakın zamanda atamasını da yapıp Ulaşlı’yı daha yakından takip edeceğiz. Sokak köpekleri sorununun henüz çözüme kavuşmamasını kınıyorum” dedi… Yetkililer bu soruna biraz daha dikkat ederse, iyi olur…

Xxxxxxx

Sigara içmeyin!

Ülkemizde her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası hakkında konuşan Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, özellikle sigaraya dikkat çekti. Sigara kullanan bireylerde Covid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek, hastalığın ise daha ağır seyrettiğini belirten Dr. İlhan Kadıoğlu “Bağımlılıklar bağışık sistemimizi yavaşlatıyor. Aktif sigara içenler kadar pasif içicilerinde risk altında olduğunu unutmayalım. Böylesine ciddi bir toplum sağlığı olan tütün kullanımının bağışıklık sistemimizi çökertmesine ve her türlü riskli hastalığa yakalanmamıza neden oluyor” dedi. Kadıoğlu’nun bu uyarıları dikkate alınmalı. Günde 1 paket içen arkadaşlarım var, sigara gerçekten de insan sağlığı için büyük bir risk.

Xxxxxx

Başkan Karadaşlı hedefine ulaştı

Başkanlığını Mehmet Ali Karadaşlı’nın yaptığı Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi, yeterli üye sayısına ulaşarak müstakil sendika olmaya hak kazandı. İlk kongreleri için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Karadaşlı, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karadaşlı ile sohbet etme imkanım buldum. Sıra dışı bir din adamı.

Türkiye’nin % 79’u internet kullanıyor

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, “Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” belli oldu. Böylelikle Türkiye’de internet kullanımı bu yıl 16 ile 74 yaş arasında yüzde 79,0 olurken, geçen yıl bu oranının yüzde 75,3 olduğu kaydedildi. İnternet kullanımına cinsiyet olarak bakıldığında ise erkeklerin yüzde 84,7’sinin kadınların ise yüzde 73,3’ünün kullandığı görüldü. Hanelerdeki internete erişim imkânının ise yüzde 90,7’ye çıktığı saptandı. Geçen yıl Nisan’dan bu yıl Mart ayına kadar 16-74 yaş arasının internetten kişisel alışveriş oranı yüzde 36,5 olurken, internet üzerinden sipariş veren bireylerin en çok satın aldığı ürünler giyim, ayakkabı, aksesuar oldu. Bu oranın da yüzde 60,9 olduğu gözlendi.

Hıyar, şampiyon oldu!

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ağustos ayında, Kocaeli'de % 0,99 oranında artarken, Türkiye genelinde % 0,86 olarak artış gerçekleştirdi. Kocaeli'de ağustos ayında fiyatı en çok artan madde % 28,84 ile salatalık olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-18,31 ile domates oldu.