Kimin eniştesi, kimin dayısı, kimin amcası, kimleri kulüplere getiriyor ?..

Malum transfer dönemi…

Her transfer dönemi benim içimi hüzün kaplar…

Düne kadar ismini bile unuttukları Kocaelispor yeniden kendine gelmeye başladı ya…

Kapıyı herkes aşındırmaya başladı…

Eniştemin selamı var…

Dayım çok çok öpüyor…

Amcam sizi görecek, imza attırın tamam…

Transfer komiteleri ise sessiz kalır…

Bir gün tesislerdeyiz…

Erenkaya belediye başkanı ve Kocaelispor başkanı…

Teknik direktör Güvenç Kurtar…

Sahaya garip kılıklı, uzun sakallı ve şalvarlı bir gurbetçi geldi…

Biz kenarda idmanı izliyoruz…

Adam, elindeki kartiviziti bana uzatıyor…

Ben belediyeden geliyorum…

“Hikmet başkan bu kartı size gönderdi. Oğlum denemeye alınacak...”

Adam, idmanı gazetecilerin izlediğinden bîhaber…

Beni de yönetici sanıyor…

Kartviziti alıyorum okuyorum, gerçekten de Erenkaya’nın imzası var…

Yani tam bir hamili kart yakinimdir durumu…

Ben utandım…

Adam utanmıyor…

“Ben gazeteciyim diyorum, adam tamam deyip özür bile dilemeden gidiyor Güvenç hocanın yanına…

Sahada tam 46 kişi var…

10 tane de antrenör…

Güvenç Kurtar ile geldiğimiz acı durumu beraber izleyip gülüyoruz…

Çünkü yardımcı antrenörleri de tek tek gönderen belediye başkanı…

Sıkıysa alma idmana…

Yani bunları görmüş geçirmiş bir gazeteci eskisi olarak, yöneticilerin şimdi neler yaşadığını tahmin edebiliyorum…

Ne kadar taviz verirlerse, o adar kulübü zarara uğratıyorlar ve yarın bir gün hedef olurlar…

Benden söylemesi…

İster uyun, ister uymayın…

2008’i de hiç unutmayın…

Ben Serhan Gürkan’ın takımı şampiyon yaptığı yıl büyük coşkuya katıldım ve sonra da bir kez bile olsun olumsuz eleştirmedim…

Ama Sekapark’taki kutlamalara da hiç katılmadım…

Eğer, o anda, yapılanların yanlış olduğunu söylemiyor ve yazmıyorsam, ileride de yazma hakkım kalmazdı ve kalmadı…

Bahri Yavuz ile de Fethiye’de sevinç yaşadığım için, aynı şeyleri yaşadım…

Çünkü kendi çapımda inanılır ve tutarlı bir yazarım ve başta ne yazdıysam, 35 yıl sonra da aynı şekilde onu savunurum…

Düne kadar da yazdıklarımı kimse yalanlayamadı…

Nokta…

Dikkat beyler, talimatları iyi okuyun, Kocaelispor gibi direkten dönmeyin !..

Aman bu talimatları iyi okuyun ve hata yapmayın. Bu yüzden Kocaelispor geçen yıl az kalsın hükmen yenik ilan edilecekti. Açıklama şöyle: TFF Yönetim Kurulu'nun 25.08.2020 tarih ve 46 Sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı, Futbol Müsabaka Talimatı, Akreditasyon Talimatı, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, Merkez Hakem Kurulu Talimatı, Tahkim Kurulu Talimatı ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nda değişiklik yapıldı. Talimatlar ayrı ayrı sayfalarda tek tek yayınlandı. TFF’nin resmi web sitesinden talimatlara ulaşılabiliyor. Dersinizi iyi çalışın.

KONUŞAN FOTOĞRAF:

MURAT BARIŞ: İşte Kocaelisporumuzun yeni transferi, basın defansının bel kemiği Erdem Övüç…

KARİKATÜR

Efsane spor sözleri:

“Hayatta en iyi yaptığınız şeyi, yaptığınız zaman, bundan gerçekten vazgeçmek istemezsiniz ve benim için vazgeçilmez olan o şey, tenistir.”

- Roger Federer-