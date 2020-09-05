Merih’im sen de olmasan !..

Gerçekten tam bir cesur yürek…

Eee, boşuna Doruktakiler’de Yılın Sporcusu olarak seçmedik…

Macaristan maçında dimdik ayakta duran bir tek o vardı…

Biraz Çağlar, az buçuk da Uğurcan…

Ne yaptığını bilmeyen ve boş boş koşu yapan, asından torpilli Meriç Müldür…

Futbol oynamayı unutmuş ve hapı yutmuş durumdaki Burak Yılmaz…

Yorgun savaşçı Hakan Çalhanoğlu…

Rezalet bir görüntümüz vardı ve ben utandım…

Meslek mecburiyetim olmasa, maçı bile izlemeyecektim…

Bu şekilde Sırbistan’ın karşısına çıkmamalıyız…

Ben bu gece keyifle, yine Karamürsel’imin Merih’ini izleyeceğim…

Ne de olsa futbolcu olmasında yüzde 01 de olsa emeğim var…

Hapid bakalım salan parçası Merih…

Göreyim bu gece de seni..

Şenol Güneş’in son maçı…

İçimde bir his var…

Şenol’un altını oyuyorlar…

Çark işlemeye başladı…

Acaba kim istiyor milli takımı ?..

Abdullah Avcı mı ?..

Hamit Altıntop mu ?..

Aykut Kocaman mı ?..

Bilemem…

Ama içimde bir his var…

Bu gece de Sırbistan’a kaybedecek rezil görüntüdeki çok kötü oynayan milli takımda havlular atılır…

Mahalle takımına dönen bir zamanların efsanesi Macaristan bile bizimle dalga geçerken, düştüğümüz hal içimizi acıttı…

Uğurcan ve direkler olmasa, maçın skoru netti:

0-5…

Sırbistan daha da iyi takım…

Gençlerde şampiyon…

Bakalım bu gece başımıza neler gelecek ?..

Karamürselli Merih…

Çağlar…

Kaan…

Ahı gitmiş vahı kalmış Burak Yılmazlı bir takımın, Sırbistan’a da yenilmesi, bizim 50 yıl geriye gittiğimizin resmi olacaktır…

Napolyon Nihat da artık bir bardak soğuk su içer…

Taraftar hesap soruyor: Paralar nereye gidiyor ?..

Taraftar dernekleri hareketlendi…

Gazetemizin ismi de taraftar…

Ne tesadüf (mü) ?..

Taraftar he zaman haklıdır…

Futbol, taraftar varsa futboldur…

Kocaelispor’un da, diğer kulüplerin de gerçek sahibi taraftardır…

Yönetimler, teknik direktörler gelip geçer…

Taraftar ve basın kalıcıdır…

Hodri Meydan Taraftarlar Grubu yazılı bir açıklama yaparak, uzun süredir ilk kez resmi olarak hesap soruyor…

Haydi hayırlısı bakalım…

Açıklama yan sayfamızda…

Karar ve yorum sizin…

KONUŞAN FOTOĞRAF:

SELAHADDİN DİNÇEL: Tunahan hocam, bu sene takım yaşlı olacak, seni de alırsak sol tarafa şampiyon oluruz…

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Onun röntgenci olduğunu düşünüyorum. Böyle tipler vardır; evde otururken teleskopla başka evlerin içinde başkalarının neler yaptıklarını izlerler. O da Chelsea hakkında konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor”

-Jose Mourinho’dan Arsene Wenger’e…-

KARİKATÜR: