Çin’den mesaj var, paniğe gerek yok !

Merhaba ben Çin’den Laila,

Zenjan Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisiyim.

“Coronavirüsü ve COVİD-19 er ya da geç her ülkeye ulaşacak.

Birçok ülkede gelişmiş tedavi kisti ya da ekipman oluşmadığına şüphe yok.

Bağışıklık sistemini geliştirmek için lütfen mümkün olduğunca “doğal c vitamini ” kullanın.

Şu anda bu virüs için bir aşı veya spesifike bir tedavi yok.

Ne yazık ki,genetik mutasyon nedeniyle çok tehlikeli hale geldi.

Bu hastalığa neden olan gen, yılan ve yarasa arasındaki kaynaşmadan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Ve insanlar da alakalı olmak üzere memelilere bulaşma yeteneği kazanmıştır.

Hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak önemlidir.

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Pekin Askeri Hastanesi CEO’su, Profesör Chen Horin,

“Bir bardak ılık suya konulacak dilimlenmiş limon hayatınızı kurtarabilir” dedi.

Ne yaparsan yapın,bu mesaja bir göz atın ve diğer insanlara iletin.”

Su da limon, hücrelerini öldürebilir.Limonu üç parçaya kesin ve bir bardağa koyun.Sonra sıcak ve içirin. Dökün ve “alkali su” haline getirin. Her gün için kesinlikle herkese fayda sağlayacaktır.

Bu ekstraktla tedavi sadece malign hücreleri yok eder ve sağlıklı hücreleri etkilemez.

İkinci limon suyundaki karbonsilik asit yüksek tansiyonu düzeltmeyebilir o da

Arterleri koruyabilir, kan dolaşımını azaltabilir.

Mesajı okuduktan sonra, sevdiğiniz kişiye, şahıslara ve kişisel sağlığınıza dikkat edin.

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*Tavsiye Profesör Chen Horin,bu mesajı alan kişinin en azından birinin hayatını kurtarmasını garantilediğini belirtiyor.

* Ben görevimi yaptım ve umarım sen de bunu yayınlar sende yardım edebilirsin.

Evet;

6 Eylül 2020 Türkiye’sinde,

TV kanallarındaki haber kuşaklarında verilen TELEFON DOLANDIRICIKLARI (!) kulaklarımızı tırmalarken,

Çin’den gelen ve karşılığında HİÇBİR TALEBİ olmayan bu telefon mesajını;

Belki işinize yarar diye,

ÇİN de bile KOCAELİ GAZETESİNİ takip eden ,

Laila Ahmad’ın isteği üzerine yayınladım.

DOLANDILMDAN bir hafta geçirmeniz dileklerimle…

Hoşça ,dostça ve sağlıkla kalın.