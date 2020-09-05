Bakımları kolay kalıcı ve çiçek açan bitkiler

Bazı bitkiler çok hassastırlar; bakımları çok özen ve bilgi ister. Bazı bitkiler ise fazla özen gösterilmezseler de sanki çok güzel bir şekilde bakılıyormuş gibi görünüşlerini ve sağlıklarını devam ettirebilmektedirler. Bir kere ekildiği zaman bir daha ekmenize de gerek kalmamaktadır. Ayrıca her geçen sene de kendi kendine çoğalarak gelişmekte, bolca ve güzel şekilde çiçekler açmaktadırlar.

**

Yukarıda bahsi geçen çiçeklerin başında ilk akla gelen “Mirabilis” Türkçe adıyla gece sefası diye bilinen bitkidir. Gece sefası ilk olarak tohumla ekilir. Tohumlar Mart veya Nisan Aylarında ekilir. Fideleri 30 ile 50 santim aralıkla seyreltilir; çiçeklenmesi, Temmuz’dan Ekim'e kadar sürer. Çiçekleri beyaz, kırmızı, sarı ve abraş renklerde olur. 50 ile 70 santim kadar boylanır. Aynı bitki üzerinde değişik renklerde çiçek bulunması ilgi çekicidir. Ayrıca gece sefası ilk olarak tohumla ekildikten sonra toprak altında havuç şeklinde kök meydana getirir. Bu kök kısmı bozulmadan kendini muhafaza eder ve gelecek İlkbahar’da tekrar filizlenerek gelişir ve büyür. Bu durum, uzun seneler böyle devam eder.

**

Ayrıca gece sefasının üstünde meydana gelen tohumları da toprakta çimlenerek seneye kendi kendine tekrar çıkar. Bir kere ekilen gece sefası tohumlarını bir daha ekmeye gerek kalmadan zamanı geldiği zaman kendi kendine çıkacak ve hiçbir bakım yapmadan gelişecektir. Sadece gece sefasının dikileceği yer gölge olmasın, bol güneş alan yer olsun, onun haricinde su vermenize de gerek ve kalmaz dibini çapa yapmanıza da ihtiyaç duymaz. Bu durumda dahi gelişmesinde ve çiçek açmasında hiçbir olumsuz etki meydana gelmez.

**

Bundan başka Canna, Türkçe adı “tesbih çiçeği” adı ile bilinen bitkinin de gösterişi çok güzel olmasına rağmen bakımı da çok kolaydır. Tohumlarının siyah renkli, sert ve tesbihe benzediğinden dolayı bu ad verilmiştir. Çiçekleri, kırmızı ve turuncu olur; çiçeklenmesi, Temmuz'dan kırağılara kadar sürer. Boyu 60 santimden 120 santime kadar yükselir. Yaprakları pek gösterişlidir; göbek tarhlarının ortasına ve bahçenin güneş gören diğer yerlerine dikilir. Tesbih çiçeği de gece sefası gibi bakımı kolay olan bitkilerdendir. Çoğaltılması da tohum ve yaprak altındaki rizomlarından çoğaltılır. Rizomlar bir kere ekildiğinde daha sonra toprak altında gelişerek kendi kendine bozulmadan çoğalırlar Rizomla çoğaltmak, tohuma nazaran daha çabuk ve kolay olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...