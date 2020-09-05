Baş belası Koronavirüsten korunmak için 10 öneri

Koronavirüs belası mart ayından beri hayatımıza girdi…

Ha bugün, ha yarın geçecek derken, neredeyse 6 ay geçti…

Hala vaka sayıları artıyor…

Hala aşı bulunamadı…

Vakaların ne zaman sona ereceği, aşının ne zaman bulunacağıyla ilgili net bilgi yok…

Bugünkü yazımı koronavirüse ayırdım…

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Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni olan “korona virüs” ailesine ait mutasyon geçirmiş ve “2019-nCov” olarak adlandırılan virüs, geçen yılın Aralık ayının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde insanlarda da hastalık oluşturmaya başladı.

“Korona virüs” ailesinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor.

Korona virüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, “korona virüs” hakkında uyarılarda bulundu.

Hızla bulaşıyor, risk oluşturuyor…

Korona virüsü, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir.

Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaş yolu olabilir.

Virüsün geçişini takiben 5-11 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır.

Üst solumum yollarındaki bu tabloya, alt solunum yolları tutulumu da eklendiğinde hastanın durumu ağırlaşabilir.

Korona virüs; SARS’ta % 11 -12 ve MERS’te %35-50 olan yaşam kaybı oranları ile karşılaştırıldığında, % 1-2 gibi oldukça düşük bir orana sahip olsa da hızla bulaşabilme özelliğine sahiptir ve bu nedenle tehlike oluşturmaktadır.

Özel koruyucu maske kullanımı ve hijyen kuralları önemli!

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır.

Bu nedenle normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır.

Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir.

Hastalık bu belirtilerle ortaya çıkıyor:

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

İshal

Bulantı – Kusma

Hastalık belirtileri görülen kişilerden mutlaka örnek alınmalı!

Hastalığa yakalanan kişilerin tedavisinde özellikli bir yöntem henüz keşfedilmiş değildir. Virüsü taşıyan ve hastalık şüphesi taşıyan kişilerden virüs tanısı için örnek alınmalıdır.

Tanı konulan kişiler karantinaya alınmalı ve genel destek tedavileriyle takip edilmelidir. Hastalıktan korunabilmek için henüz bir aşı bulunmamaktadır.

Koronavirüs’ten korunmak için bu uyarıları dikkate alın;

1-Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.

2-Küçük çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırlatın, ellerini yıkamasını sağlayın.

3-Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

4-Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.

5-Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

6-Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.

7-Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

8-Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın.

9-Hasta hayvanlarla temastan kaçının.

10-Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.

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Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural

Yeni tip korona virüsün neden olduğu Covid-19 pandemisi son günlerde ülkemizde ve dünyada yeniden atağa geçiyor. Enfeksiyonun yayılmasını önlemede temizlik kurallarına uymak kadar, fiziksel mesafenin korunması ve maske kullanımına özen gösterilmesi hayati önem gösteriyor. Ancak bunaltıcı sıcaklar nedeniyle, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyum konusunda ciddi problemler yaşanıyor.

İŞTE 5 ALTIN KURAL

1- Kapalı ortamlarda maskesiz olmayın!

2- Fiziksel mesafe olmazsa olmaz...

3- Maske ağzınızı ve burnunuzu kapatmalı

4- Maskenizdeki hava geçirgenliğini test edin

5- Hasta olanlar ve yakınları için özel maske kullanılmalı

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Kırmızı rengin anlamı nedir?

Aşk ve tutkunun rengidir. Kırmızı enerji dolu tutku ve aksiyonun rengidir. Heyecan verici bir renk olan kırmızı, dikkat çekici ve harekete geçiricidir. Ek olarak hırs, kararlılık ve iradeyi temsil etmekle birlikte insanlar üzerinde acıktırıcı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple yiyecek ve içecek sektörünün vazgeçilmez renklerindendir. Aynı zamanda satış odaklı mağazalarda sık sık gördüğümüz bu renk, gücü de simgeler. Diğer günlerde size başka renklerin de anlamlarını aktaracağım.

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Turan moral verdi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ile birlikte, geçmiş dönemde AKP Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapan Ayşe Maviş’in eşi Şenol Maviş’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Maviş ailesi, Başkan Turan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.