Ödemiş-Birgi-Gölcük...

Ayten Alpman’ın seslendirdiği “Memleketim” adlı şarkının

“Bir başkadır benim memleketim” sözleri takılıp kaldı kulaklarımda.

Bu yaşıma kadar, ülkemin pek çok köşesini gezdim, gördüğüm ve etkilendiğim yerleri yazdım. Ama, birkaç gün önce gezip gördüğüm “Ödemiş-Birgi köyü ve Gölcük gölünden sonra, anladım ki; bu memlekette gezip göreceğim ve etkileneceğim daha pek çok yer var…

Değerli arkadaşım Tamer Gündüz vesile oldu, önce; Torbalı üzerinden Bayındır’a ulaştık. Tiyatro sahnesi gibi bir güzel kasabaydı. Kentin içindeki parkta kısa bir süre konakladık, kasabayı gezdik.

Kasabanın her yanı çiçek seraları, sebze ve ağaç fidesi yetiştirilen alanlarla dolu. Başta Ege bölgesi olmak üzere, ülkenin her yanına yoğun bir dağıtım yapılıyormuş.

Sonra Ödemiş’e yol aldık. Yol boyunca aynı çiçek seralarından ve özel şekiller verilmiş ağaç fidanları ve bonzai bahçelerinden geçtik.

Ödemiş, de çok güzel, düzenli bir kentleşme örneğiydi.

Ödemiş’in meşhur köftesini tattık, Bozdağ’ın karı ile karadut suyu ile yapılan “Kar Helvası” karlı değil, buzluydu ama yine de çok güzeldi.

Ödemiş, yılda üç kez hasat yapılan bir bereketli ovaya sahip.

Meyve, sebze, çiçek ve fide üretimi ile ülke genelinde ürün ihracatı yapılıyor.

Ama asıl sürpriz, Ödemiş’e 9 kilometre uzaklıktaki BİRGİ Köyü oldu.

Bozdağlar eteklerinde kurulmuş bu tarihi köyün bilinen geçmişi 700 yılı aşıyor. Yüzyıllar öncesinin köy yapıları ve yaşam tarzı bugün de aynen yaşatılıyor. 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi”ne alınmış.

Caddelerindeki ulu çınarlarla, Frigya, Lidya, Pers, Bergama Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı tarihini yaşamış bu masal köye doyamadım.

Aydınoğulları Beyliği’ne de başkent olmuş bu tarihi yerleşim bu güne kadar nasıl korunmuş, kimler korumuş bilemiyorum ama bu köyü bugüne taşıyanlara minnet duydum.

İmamı Birgi Türbesi, Çakırağa Konağı, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Dervişağa Camii, Sadıkoğlu Konakları, Tarihi Meydan Kahvesi, köyün görülmesi gereken birkaç örneği.

Köyün giriş-çıkış yollarını ceviz ağaçları süsülüyor. Köyde konukların konaklayabilecekleri çok güzel butik otel ve pansiyonlar var.

GÖLCÜK Gölü…

Birgi’den sonra yine Ödemiş’e dönüyoruz. Kasabanın merkezinden “GÖLCÜK” yön tabelasını izleyerek, Zeytinlik mevkiinden yukarılara doğru çıkıyoruz. Bir dağı tırmanmaya başlıyoruz. BOZDAĞLAR diyorlar bu dağa. Yaklaşık 30-35 dakika sonra zirvedeyiz. Rakım 900 metre. Karşımızda nefis bir göl duruyor. Gölün çevresinde piknik ve kamp alanları yer alıyor.

Bu güzelim yaylada hava, Ödemiş’e göre 8-10 derece daha düşük olurmuş. Göl çevresinde, birbirinden güzel, doğa ile uyumlu konutlar görüyoruz. Yol kenarlarını çeşitli meyve ağaçları ve özellikle ceviz ağaçları süslüyor.

Tadımlık bir güzel gezi sonrası, Milas-Kıyıkışlacık’taki evlerimize dönüyoruz. Aklım Bayındır, Ödemiş, Gölcük ve özellikte BİRGİ Köyünde kalmış. İlk fırsatta, bu güzel yerlere tekrar ve konaklamalı olarak gitmeye kararlıyım.

Henüz bu tarihi ve doğal alanları görememiş olanlar için de ulaşım bilgisi vererek yazımı sonlandırmak istiyorum;

İzmir- Basmane Garı’ndan Ödemiş’e her gün tren kalkıyor. İki saatte Ödemiş’tesiniz. Buradan, minibüslerle BİRGi ve GÖLCÜK’e ulaşabiliyorsunuz.

Bu güzellikleri kaçırmayın…

(*) MELEHAT GEBEŞ’E SAYGI VE RAHMETLE…

Çocukluğumun güzel insanlarından biriydi. Akrabamız, “Melehat Yengemiz” idi. O’nu yitirmiş olmanın içten acısını yaşıyor, Allah’tan rahmet, evlatlarına ve tüm akraba camiasına başsağlığı diliyorum.

Ruhu huzur içinde olsun…