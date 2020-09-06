"Huzurun Başkenti" denilen Karamürsel'deki şu parka bakın?

Karamürsel’de bulunan Mürsel Paşa Camisi’nin yanındaki çocuk parkından şikayet var.

TC Gamze Tunçbacak Çulcu adlı kadın, sosyal medya hesabından parkla ilgili paylaşımda bulundu… Çektiği fotoğrafları da ekledi.

Gamze Hanım’ın paylaşımını birlikte okuyalım;

“Burası Mürsel Paşa Camisi’nin yanındaki çocuk parkı.

Tabii çocuk parkı demeye bin şahit ister.

Evim tam da bu parkın dibinde…

3 yaşındaki kızım her gün parka inmek için ağlama krizine giriyor, ama onu oynatabileceğim bir park aslında yok ve burası tam 2 yıldır bu şekilde…

Daha önce defalarca yetkililere seslendiğim halde hiçbir yanıt alamadık.

Üstelik hiçbir ışıklandırma yok, bu yüzden geceleri alkol, uyuşturucu hatta fuhuş bile yapılıyor, defalarca bu iğrençliğe şahit olduk.

Lütfen rica ediyorum, artık yetkililer buraya bir el atsın.

Madem burası “huzurun başkenti Karamürsel” onun için belli kesimler değil, Karamürsel’in her yerini güzelleştirmek lazım.”

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TC Gamze Tunçbacak Çulcu adlı kadının paylaşımını yukarıda size aktardım.

Gamze Hanım, evinin önündeki parkın durumunu fotoğraflayıp, paylaşmış.

Fotoğraflara bakınca, gerçekten de çocuk parkı işler acısı durumda.

Karamürsel Belediyesi’nin gazoz işiyle uğraşan belediye başkanı İsmail Yıldırım, bahsedilen çocuk parkını düzenlerse iyi olur.

Zira bu yıl tam iki yıldır bu halde imiş…

Karamürsel Belediyesi yapmıyorsa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi devreye girsin…

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Arjantin ile yarışıyoruz

Türkiye’de enflasyon yüzde 12 civarında… Oxford Economics’in raporunda parasal genişleme sonucu enflasyondaki artış açısından Türkiye’nin Arjantin’in arkasından geldiği belirtildi. Ekonomist Dr. Murat Kubilay da “Sistemin kırılganlığının en son aşamasına geldik. Tıpkı 2018’deki Arjantin gibi” dedi. Türkiye’nin hep futbolda Arjantin ile yarışmasını beklerdik, ama maalesef enflasyon üzerinden yarışıyoruz…

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Salgın, e-ticareti 5 yıl ileri taşıdı

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin, bir haber yaptı. Dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. Mart ayında başlayan pandemi döneminde tüketiciler ihtiyaçlarını internet üzerinden satın almayı artırdı. Teknoloji devi IBM'nin hazırladığı ABD Perakende Endeksi'ne göre, salgın nedeniyle e-ticaret bu yıl yüzde 20 büyüyecek, perakende satışlar da yüzde 60 azalacak. Endekste, e-ticaretin 5 yıllık sıçrama yaptığı ifade edildi. Bence 5 yıl değil, 15 yıllık bir patlama yaptı. Zira birçok kişi alışverişini internetten yapıyor…

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7 milyon kart piyasaya çıktı

Salgın döneminde e-ticaretin arttığını söyleyen Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Türkiye'de 7 milyon VİSA kart ilk defa internet alışverişinde kullanıldı. İlk kez online alışverişlere başladı insanlar. Temassız ödemeler 3 kart arttı” dedi. Pandemi döneminde sokağa çıkma ya sakları uygulandı. Durum böyle olunca, daha önce internetten alışveriş yapmayan vatandaşlar, mecburen kredi kartını kullanmak zorunda kaldı.

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Çalışan sayısı 2.6 milyon azaldı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan önceki gün önemli bir konuya değindi. Tarhan’ın hesabına göre Nisan 2020’de 28 milyon 200 bin olan istihdam oranı bu yılın aynı döneminde 25 milyon 600 bin oldu ve 2 milyon 600 bin kişi birden azaldı.Yani Türkiye’de her 100 kişiden sadece 41'i çalışıyor… Durum böyle olunca da Türkiye’de ekonomik kalkınma hayal gibi… Ekonomik kalkınma için, her 100 kişiden en az 75’i çalışmalı…

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Ağustos’ta 208 İŞ CİNAYETİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı. Yüzde 69’unu ulusal basından; yüzde 31’ini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanarak tespit edildiği kadarıyla Ağustos ayında en az 208 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi... Yılın ilk sekiz ayında ise en az 1306 işçi öldü…

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Temmuz ayında 35 bin 496 trafik kazasına şahit olduk

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Temmuz ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Temmuz ayında Türkiye’de yapılan kaza sayısı 35 bin 496 olurken, 265 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2020 yılında yapılan toplam kaza sayısı ise 195 bin 765 olarak kaydedildi. Trafik kazalarının sebebi ise açık ara sürücüden kaynaklı olduğu saptandı. Araç hızını yol, hava trafiğinin gerektiği şartlara uydurmamak ise en büyük kaza sebepleri arasında yer aldı. Temmuz ayında trafik kazasına en çok karışan araç türü de 13 bin 704 ile otomobil olarak belirlendi.

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Kayseri’den daha büyük bir alan ihaleye çıkarıldı

TEMA Vakfı, Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Türkiye genelinde 2019 Temmuz ayından bu yana 2 bin 685 noktaya maden ihalesine çıkıldığını ve ihaleye çıkarılan alanların toplamının Kayseri ilinden daha büyük bir alana denk geldiğini belirtti. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç; “Madencilik faaliyetlerinden kanunlarla korunan tek bir doğa koruma alanının olmadığı ülkemizde, ihaleler, doğa, tarım ve yaşam alanlarını tehlike altına atıyor” dedi. Öyle ki tespit edilebilen rakamlara göre sadece geçen bir yılda Sivas’ta 135, Kütahya’da 106, Maraş ve Antalya’da 86, Afyon’da 69, Muğla’da 64, Elazığ ve Uşak’ta ise 56 alanda maden ihalesine çıkıldı.