Ne olacak çocukların hali?

Aylardır okulların durumu konuşuluyor. Bugün itibarıyla netleşen bir durum yok. (Yazı Pazar günü yazıldı.) Özel okulların bir kısmı başlayacaklarını beyan ediyorlar. Milli eğitim bakanlığının 21 Eylül diye bir hesabı var. Ancak net değil.

Eğitim mi? Sağlık mı? Önemli diyerek eğitimin yüz yüze yapılmasını uygun görmeyenlerde var.

Eğitim yüz yüze yapılmalı

Sağlıkla ilgili ne önlem alınması gerekiyorsa özel veya devlet okulları gereğini yaparak okulların mutlaka açılması gerektiğini düşünüyorum. Kendi torunlarımdan durumu bizzat gözlemlediğim üzere, online olarak eğitimin faydalı olmadığını, eğitimin ciddiyetini zedelediğini beklenen faydanın çok gerisinde olduğunu görmekteyim. Bunun en önemli nedeni de çocukların ilgilerinin dağınıklığı, takipte zorlandıkları ve takibi bıraktıkları, başka şeylerle ilgilenmekteler.

Öğretmenlerin olanca gayretlerine karşın derse katılım sağlanamamaktadır. Ailelerin çocukları zorlaması, çocukların isyanı karşılıklı çatışmayı yaratmakta ve psikolojik sorunların kaynağı oluşturulmaktadır.

Kaldı ki, anne babanın çalışıyor olması durumu başlı başına ayrı bir sorun durumundadır. Eğer devlet okullarda yüz yüze eğitimin sağlıkla ilgili alt yapısını yapamayacaksa çocukların sağlık açısından riskler yüksek olacaksa, bir yıl tüm eğitimler dondurulması daha uygun olacaktır.

Bu durumda da okulların öğretmen maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.

Devlet sağlık açısından yeterli bir güvenlik oluşturulmadığı inancındaysa, bu maliyetleri üstlenmelidir. Sağlık mı? Eğitim mi? Önemli diyerek okulların açılması sakıncalı bulunuyorsa, online gibi faydasız bir uygulama yerine, eğitimin bir yıl dondurulması ve gerekli maliyetlerin üstlenilmesi devletin en önemli görevidir. Zira çocuklarımızın sağlığından önemli hiçbir şey yoktur.

Özel okullarda KDV karmaşası

Bilindiği üzere geçen hafta okullarda öğretim ücretlerinde KDV oranını %8’den %1’e indirildi. Ancak bu düzenlemenin uygulaması 01.09.2020 – 30.06.2021 tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Bazı veliler bir Eylül’den önce KDV oranı %8 ile peşin ödeme yaptılar. Dolayısıyla ödeme yapılan dönem 1 Eylül – 30 Haziran içindir. %7 fazla ödenen KDV’nin durumu ne olacak sorusu ortaya çıktı. Geçen haftaki yazımda da bu durumu dile getirdim.

Milli eğitim bakanlığı özel öğretim kurumları genel müdürlüğü il eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ile % 7 KDV farkının öğrenci velilerine iade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Uymayan kurumlar için idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

İyi de eğitim kurumları velilerden aldıkları % 8 KDV’yi devlete ödedilerse onların durumu ne olacağına ilişkin henüz bir açıklama yok.