Ne kadar garip bir ülkeyiz değil mi?

Bu ülkede olup bitenleri anlamak, öyle her babayiğitin harcı değil.

Yerli yabancı bütün akademisyenler bir araya gelip aylarca çalışsa, inanın Türkiye’yi çözemez.

Ne olup ne bittiğini anlayamaz…

Yönetenlerin ve yönetilenlerin davranış biçimlerine, bilimsel bir açıklama getiremez.

Nedenini niçinini açıklayamaz.

Hafta sonunda yaşadığımız şu “1500 kişilik düğün” skandalı…

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de “koronavirüs salgını” var mı?

Var…

Her gün binlerce kişi hastalanıyor, onlarca kişi ölüyor.

Ekonomi, sosyal yaşam felç!

Yönetenler, en üst düzeyde her gün duruma müdahale ediyor.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı, her gün karar üzerine karar alıyorlar, önlem üzerine önlem açıklıyorlar.

*Aman maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edin.

*Zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmayın.

Daha yeni, 2 Eylül’de, İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı.

*Sokak düğünü, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikleri yasakladı.

*Nikâh törenlerine ise en fazla 1 saat izin verdi. Törenlerde “Yiyecek içecek ikramı yapamazsınız, sadece ambalajlı su servis edilebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü gündüz saatlerinde İzmir’deki bir açılışta, salgın konusunda vatandaşları ve yöneticileri bir kez daha uyardı:

“Maalesef sürekli söylememize rağmen Türkiye’nin dört bir yanında korona tavsiyelerine uyulmuyor. ‘Düğünlere dikkat’ diyoruz, maalesef uyulmuyor, ‘mesafe’ diyoruz uyulmuyor, ‘maske’ diyoruz uyulmuyor…”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarılarını ve bakanlık kararını takan olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısından saatler, İçişleri Bakanlığı’nın yasağından sadece 3 gün sonra, Dilovası İlçesi’nde “Kim takar sizin uyarınızı, kararınızı” dercesine “görkemli bir düğün” yapıldı.

Adeta “uyarı ve yasaklama kararına” meydan okurcasına…

“Cumhurbaşkanı istediği kadar uyarsın, İçişleri Bakanlığı istediği kadar yasaklasın, ben bildiğimi okurum” dercesine…

Cumhurbaşkanı’nın uyarısına kulak asmayan, düğün yasağını umursamayanın kim olduğunu biliyorsunuz.

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman!

Cemil Yaman, oğlu Hüseyin’i 1500 davetlinin katılımıyla evlendirdi.

O düğünde bütün yasaklar çiğnendi.

*Başta bu konsepte bir düğün yapılması yasaktı, yapıldı.

*Yiyecek içecek ikram edildi.

*Gelin ile damada takı takıldı.

*Toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

*1 saat değil, 4 saat sürdü.

*Maske-mesafe kurallarına uyulmadı.

Özetle yasakların hepsi delindi.

Suçlu Cemil Yaman mı?

Cemil Yaman, tipik bir Doğulu.

Ağrılı…

Dilovası Belediye Başkanlığı yaptı.

İki dönemdir de AKP Milletvekili.

Belediye başkanlığı döneminden kalma “vakaları” var.

Milletvekili seçilince yargıdaki dosyaları rafa kaldırıldı.

Bu küçük fakat önemli açıklamayı şunun için yaptım, Cemil Yaman’ın “kanun, karar ve etik kurallara uymaması” yeni değil.

“Oğluna 1500 kişilik düğün yaptı” haberini duyunca da hiç şaşırmadım.

Cemil Yaman gibiler, “rekor sayıda davetli ile düğün yapmayı” ve “kanun- kararlara uymamayı” statü olarak, meziyet olarak kabul ederler.

Övünürler…

Görmüyor musunuz, nasıl savunuyor kendini Cemil Yaman?

“Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.”

Kılıf hazır!

Sonra…

Fatih Altaylı da değinmiş…

Milletvekili demek, “milletin vekili” demek.

Toplumdaki kişilerin aynası…

Aramızda ne kadar “aymaz, umursamaz, yasak-kural tanımaz, şuursuz, duyarsız, topluma saygısız” kişi varsa, elbette bu kesimi de temsil edecek birileri lazım.

Cemil Yaman, bu kesimi temsil edenlerden biri olmalı.

Dediğim gibi, 1500 kişilik düğüne şaşırmayalım, kızmayalım.

Cemil Yaman, adı üzerinde milletvekili, toplumdaki on binlerce Cemil Yaman’ın temsilcisi!

Biz esas yasakları kontrol edeceklerin, düğünde bulunmasına şaşalım

Sevgili okurlarım, hepimizin bildiği gibi, cumhurbaşkanını illerde vali temsil eder.

Devletin temsilcisidir vali…

Devlet karar alır, vali uygular.

Uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

Bunu yaparken de “adaletli” davranır.

Vatandaşlar ve kurumlar arasında “ayırım” yapmaz.

Vali Seddar Yavuz, kısa bir süre önce şehrimize atandı.

Cumartesi akşam o düğüne katılıncaya kadar, bizde son derece olumlu izlenim bırakmıştı.

O düğüne gitmesi, yasak olmasına rağmen o düğünün yapılmasına izin vermesi, düğünle ilgili herhangi bir işlem yaptırmaması, bizde şaşkınlık ve üzüntü yarattı.

Keşke dedik, keşke Vali Bey o düğüne gitmeseydi, o düğünün 1500 kişiyle yapılmasına izin vermeseydi, yapanlara “kanuni işlem” uygulatsaydı!

Şaşkınlığımız ve üzüntümüz bundan.

Geçti…

Oldu, bitti…

Şimdi Vali Seddar Yavuz bu kentte valilik yapmaya nasıl devam edecek?

Zor olmayacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yasaklama kararını hiçe sayarak kafasına göre düğün yapmaya kalkan olursa, bunlara ceza kesilmesini nasıl sağlayacak?

Vatandaş karşısına dikilip, “Yemekli, çok katılımlı, uzun süreli düğün yapmak millete yasak da, vekillere serbest mi?” diye sorarsa, ne cevap verecek?

Sık sık çarşı pazar dolaşıyor, vatandaşlara “virüs önlemlerine uymaları” konusunda öğütler veriyor, bu ziyaretler sırasında, yine vatandaşın biri, “Vali Bey, bize veriyorsunuz talkını, kendiniz yutuyorsunuz salkımı” diye sitem ederse, ne diyecek?

Yine aynı şeyi söylüyorum…

Vali Bey keşke o düğüne gitmeseydi!

Şehrimizdeki görevinin ilk aylarında böyle bir hata yapmasaydı!

Ya Başkan Tahir Büyükakın’ın gitmesine ne demeli?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da bu düğünde bulunması, büyük hata!

Hani Tahir Bey’in reklam panolarındaki “Tamam mı?” afişleri var ya, bu düğün o afişleri tamamen anlamsız kıldı.

Bu saatten sonra Başkan Büyükakın, virüsle mücadele konusunda ne yaparsa yapsın, samimiyetine inandıramaz.

Tabii Tahir Bey’in üstlendiği görev, direkt “yaptırım makamı” değil.

Ama İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir düğüne gitmeyerek, tepkisini ortaya koyabilirdi.

Ve diğerleri

Yasak düğüne gitme suçunu, sadece Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın işlemedi.

Bakın listeye bizim milletvekillerin hemen hemen hepsi orada.

Bazı bürokratlar da orada…

Çevre illerin bazı milletvekilleri de…

Cemil Yaman’ın oğlu gerdeğe girdi, bakalım düğüne katılanlardan kaç kişi virüs nedeniyle hastanenin yolunu tutacak?