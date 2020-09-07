O skandal düğüne katılan Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın, halka korona tedbirlerini nasıl anlatacak?

Mart ayından beri koronavirüs belasıyla mücadele ediyoruz…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Üyeleri her gün televizyonlara çıkıp, pantemi süreciyle ilgili bilgi veriyor…

14 kurala uymaları isteniyor…

Yaz aylarında koronavirüs vakalarının artması üzerine, eylül ayıyla birlikte düğünlere kısıtlama getirildi…

İçişleri Bakanlığı 81 il’e genelge gönderdi…

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-Genelge ile sokak / köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikleri yasaklanmış, nikah törenlerine ise en fazla 1 saat izin verileceği belirtilmişti.

-Toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

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Yani genelge çok net…

Genelge çok net, ama uyana…

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın cumartesi akşamı oğlu için yaptığı düğün, herkesin dilinde. Düğün yapmak yasaktı, ama AKP’li Yaman bu yasağı dinlemedi…

AKP’li Yaman, Dilovası’nda yer alan Osmangazi Köprü manzaralı Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu Hüseyin Yaman için 1500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

Düğün organizasyonu için belediye personeli seferber edildi.

Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürdü, kaldırım kenarlarını boyadı ve yolları yıkadı.

Yasakların delindiği düğünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı.

Genç çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve görüntüler sonrası vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunarak, düğünle ilgili soruşturma açılmasını istedi. Vatandaşlar, “Düğünler bize yasak, vekillere serbest mi? diyerek duruma tepki gösterdiler.

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İşin ilginç yanı cumartesi günü gündüz saatlerinde Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi kurallara uymaya davet ederek şunları söyledi;

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“Maalesef sürekli söylememize rağmen Türkiye’nin dört bir yanında korona tavsiyelerine uyulmuyor. ‘Düğünlerde dikkat’ diyoruz maalesef uyulmuyor, ‘mesafe’ diyoruz uyulmuyor, ‘maske’ diyoruz uyulmuyor.”

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Erdoğan, ısrarla kurallara uyulmasını istedi…

Gelin görün ki, AKP Milletvekili Cemil Yaman, aynı akşam korona tedbirlerine hiçe sayarak oğlu için 1500 kişilik düğün yaptı.

Çok yazık…

Yaman, Hürriyet gazetesine verdiği açıklamada, pişman olmadığını söyledi…

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Skandallarla dolu düğüne katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ‘un ve nikahı kıyan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın düğüne katılması doğru olmadı…

Vali Yavuz, esnafları gezerek sosyal mesafe ve maske denetimlerinde bulunuyor…

Başkan Büyükakın, bilbortlarda halka uyarıcı söylemlerde bulunuyor…

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Vali Yavuz yarın, öbürsü gün denetimlere çıktığında, denetime çıktığı esnafa ve vatandaşa ne diyecek? “ Esnaf ve vatandaş Vali Yavuz’a, katıldığı düğünü hatırlatırsa, Vali Yavuz ne diyecek?

Aynı şey Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için de geçerli…

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Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın, bu skandallarla düğüne katılarak, kendilerini zor durumda bıraktılar.

Koronavirüse sürecine zarar verdiler.

Her ikisi de çıkıp halktan özür dilemeli diye düşünüyorum…