Amatörler kasım ayında başlayacakmış… Bence o da çok zor…

Amatör takımlarımız, lisans bağlamında hazırlıklarını yapıyor…

Transferler sürüyor…

Lisans tescilleri gerçekleştiriliyor…

Ancak yeni sezonun hâlâ ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor…

Şu anda, lig ekim ayının son günleri, ya da kasımın başlarında başlayacakmış gibi hazırlıklar yapılıyor…

Tıpkı 2. ve 3.lig’in oynatılmayacağı, liglerde küme düşürmenin yasal olmayacağı için kaldırılacağını, bu ülkede yazan tek kişi olarak, şimdi de yazıyorum…

Ankara’da 2.kez pik yapan pandemi nedeniyle, grip vakalarının da buna katılmasıyla, ortalık iyice toz duman olacak…

Sağlık Bakanı Koca, bas bas bağırıyor…

Yeni yeni pikler bekleniyor…

Okullar bile bu gidişle açılamayacak gibi gözüküyor…

Pekalâ, bu ortamda amatör maçları nasıl oynatacaksınız ki ?..

Murat Aydın başkan ile sohbet ettik dün…

Özel tabii ki…

O, her an lig başlayacakmış gibi hazır olduklarını, planlamayı yapıklarını, yakında toplantılara da başlayacaklarını söyledi…

Ama ikinci bir emir gelirse, adamcağız ne yapsın ?..

O şu anda üzerine düşeni yapıyor…

Ama kişisel kanaatim, liglerin 2021’den önce oynanması zor gözüküyor…

Altyapı ligleri ise zaten kesin olarak oynatılmıyor…

Benden duymuş olun…

Yine ilk siz duymuş olun…

Kıskananlar çatlasın, kih kih kih…

Serkan Boğahan Balıkesir’de de esti…

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli atletlerimizden olan, uzun mesafe koşucusu Serkan Boğahan, Balıkesir İsmail Akçay koşusunda da öne çıktı. Babasının izinde yürüyen Serkan’ın ailesi de komple bir atletizm takımı gibi. Kentimizde Darıca dışında atletizme önem verilmemesi, ona tabii ki darbe vurdu, ama böyle devam edecek değil elbette… Hiç olmazsa onun çocukları atletizme sarılacak ve Antik Yunan’da olduğu gibi, atletizm yine pik yapacak…

Haydi bakalım İzmitli kızlar !..

Perilerden sonra bir de atletizm takımı kuruldu…

İzmit Belediyespor kadın atletizm takımı, deplasmanlı liglere katılıyor…

Başkanlığını Yusuf Erenkaya’nın yaptığı atlet kızlar, basketçi kızlar kadar destek görmese de, ileride bu da olacak tabii ki…

Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu kızlarımıza da kol kanat gererken, hemcinslerini destekliyor…

Bir dediklerini iki ettirmiyor…

Kızlar da bunun karşılığını verecek…

Umutluyum…

Çünkü Turgut Demirkıran iş başında !..

Bekliyoruz…

Maskeli balo ve atletizm skandalı !..

Pazar günü Balıkesir’de, ünlü atlet İsmail Akçay adına geleneksel yarışlar yapıldı…

Pandemi tabii ki bu yarışları da gölgede bıraktı…

Koşuların ir bölümü maskeli yapıldı…

Evet yanlış duymadınız…

Maskeli koşu…

İlk 100 metreyi maskeyle koşan atletler, sonra bu maskeleri çıkardı, yarış sonrasında da hemen maskelerini taktı…

Wuhan’da bir atletin maskeyle koşarken ciğerlerinin patlaması sonrasında ölmesi aklıma geldi…

Bu nasıl iş ?..

Kınıyorum…

TAF’nun bu akıl dışı çalışmayı yaptırmasını cinayete teşvik olarak görüyorum…

Nokta…

KONUSAN FOTO:

GÖLCÜKSPORLULAR: Tunahan hocam, yeni sezonda bu toplarla oynayacağımızdan eminsin değil mi ? Bizi kandırmıyorsundur umarız…

KARİKATÜR:

SPORUN EFSANE SÖZLERİ:

"Ne zaman antrenmanda koşuda birinci gelemezsem basketbolu bırakırım"

-Karl Malone-