Tek çıkar yol, özür dilemek

Sevgili okurlarım, AKP Milletvekili Cemil Yaman’ın sebep olduğu “1500 kişilik düğün” skandalı tüm Türkiye’nin gündeminde.

Gerçekten olacak şey değildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili rakamlar sürekli tırmanırken, millet burnundan solurken, Milletvekili Yaman’ın bütün yasakları “yok” sayarak oğluna 1500 kişilik düğün yapması ve bu düğüne Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katılması, duyan okuyan herkesi fıttırttı.

Üç gündür bakıyorum, düğün, herkesin dilinde, bütün ulusal gazete ve televizyonların önemli haberleri arasında.

Tepki sadece Cemil Yaman’a, Seddar Yavuz’a ve Tahir Büyükakın’a değil, düğüne katılan diğer milletvekili ve belediye başkanlarına da…

TBMM Başkanvekili CHP Milletvekili Haydar Akar da düğündeydi…

AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ile AKP İstanbulRavva Kavakçı Kanda davetliler arasındaydı.

Belediye başkanları…

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu…

İlçe belediye başkanları: Muzaffer Bıyık (Darıca), Hamza Şayir (Dilovası), Zinnur Büyükgöz (Gebze), Adnan Turan (Kandıra), Mustafa Kocaman (Kartepe) ve Zeki Aygün (Derince)…

Ve AKP yöneticileri…

İl Başkanı, Mehmet Ellibeş…

İl Kadın Kolları Başkanı, Yasemin Özdemir…

İl Gençlik Kolları Başkanı, Baki Özdemir…

Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman…

Evet, sadece düğün sahibi Milletvekili Cemil Yaman, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın değil, yukarıda isimlerini saydıklarım da Kocaeli halkından, hatta ülkemizin bütün vatandaşlarından özür dilemeli.

Çünkü COVİD-19 önlemlerini çiğneyerek topluma “kötü örnek” oldular.

Eğer özür dilemezlerse, başlayan tepkilerin önünü alamazlar.

Özellikle Vali Seddar Yavuz’un tepkileri göğüslemesi çok zor.

İşte olaydan hemen sonra ulusal basında “tepki köşe yazıları” çıkmaya başladı.

Yeni AKİT Gazetesi yazarı Yaşar Baş, son köşe yazısında “O vali bir dakika bile görevinde kalmamalı” diye başlık attı, şöyle dedi:

"Salgın hastalık tedbirlerine aykırı olarak milletvekili oğlunun düğünü yapılıyor. Tedbirleri denetlemekle görevli vali ve ilin bürokratları da düğünde. Bir milletvekilinin davet edildiği düğün, tedbirlere uygun değilse katılmaması gerekir de, hadi seçmene karşı sorumluluğundan dolayı başkalarının düğününe katılmasını hoş görelim. Bir milletvekilinin yasa hukuk yok sayarak kendisinin düğün tertip etmesi ve bir vilayetin tüm üst düzey görevlilerini düğüne davet etmesi -ki milletvekilinin bürokratı davetinin içinde zorlama zaten var kabul edilmelidir- ne oluyor yav.

İçişleri Bakanlığının, tedbirlere aykırı olarak düğüne katılan valiyi bir saat bile görevde tutmaması gerekir. Hatta diğer bürokratların da, ilgili bakanlıklar tarafından derhal görevden alınması gerekir. Salgın hastalığa karşı görevlerinin farkında olmayanlara, bu devleti yönetme sorumluluğunun verilmesi çok büyük bir yanlış.

Mevzubahis milletvekiline gelince… En küçük yetkim olsa bir dakika bile beklemeden partiden ihraç ederdim ve de bir daha siyasetin kenarından bile geçmesine izin vermezdim."

Gördüğünüz gibi, tepki hem Vali Yavuz’a hem de milletvekillerine.

Bence, 1500 kişilik düğün nedeniyle eleştirilen herkes, zaman kaybetmeden halktan özür dilemedi.

Yoksa eleştirilerin ardı arkası kesilmez.

Partilerin tarikatlara bakışı

Tarikatlarla ilgili tartışmalar sürüyor…

*CHP ve HDP, tarikatlarla ilgili “sıkı denetim” önerdi.

*İYİ Parti ve Sol Parti, “Tarikatların kapısına kilit vurulmalı” dedi.

*AKP ve MHP’nin tutumu malum… Tarikatlar, iktidarın koruması altında. Ülkemizi adeta “tarikatlar koalisyonu” yönetiyor.

Bu üç tutum içinde en fazla “CHP ve HDP’nin tutumunu” garipsedim.

Dikkatinizi çekerim, “sıkı denetim” istiyorlar.

Ne “denetimi” arkadaş?

Tarikatlar “yasal” mı da, “sıkı denetim” istiyorsunuz?

Tarikatlar, 95 yıldır yasak.

1925’ten beri…

30 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan 677 sayılı kanun, hâlâ yürürlükte!

Tarikatların her türlü faaliyeti yasak, CHP ve HDP yasak ve suç olan bir şeye “denetim” istiyor.

“Yasal” olan bir kurum denetlenir.

Kurum yasal değilse, kapatılır.

Faaliyetleri yasaklanır.

Ama bizde maşallah, yasalarımıza göre “suçlu” durumda olan tarikat liderleriyle siyasiler el ele kol kola!

Ülkeyi birlikte yönetiyorlar.

Devletin olanaklarını birlikte paylaşıyorlar.

Tarikatlar konusunda en doğru karar, İYİ Parti’nin kararı…

Tarikatların kapısına kilit vurulmalı!

Atatürk, 95 yıl önce bu tehlikeyi gördü, kanun çıkardı yasakladı…

1950’den sonra iktidara gelenler, devleti tarikatlarla birlikte yönetmeye kalktılar.

Tarikatlar güç topladı güç topladı, topladıkları güç 15 Temmuz’da zirve yaptı.

İçlerinden bazılarının, “yabancı istihbarat örgütlerinin uşağı” olduğu da ortaya çıkan bir gerçek!

15 Temmuz darbe girişiminden sürekli şikâyet edenlerin, tarikatlarla ilgili bu gerçekleri bilmemeleri mümkün değil.

Türkiye’yi yöneten ve yönetmeye talip partiler, artık kendilerini tarikatlardan soyutlamalılar.

15 Temmuz darbe girişimi, tarikatların gerçek yüzünü göstermeye yetmedi mi?

Tarikatlar tehlikesinin anlaşılması için, daha başımıza nasıl büyük bir belanın gelmesi bekleniyor?

Devletin gücü paylaşılmaz.

Devleti, devlet gibi yöneteceksin.

Devletin gücünü tarikatlarla paylaşmaya kalkarsan, başın beladan kurtulmaz, iki yakan bir araya gelmez.

Anlayan, beri gelsin!

Türkiye, ülkemize gelenlere “COVİD-19” testi uygulamıyor, yurt dışına çıkanlara testi zorunlu tutuyor.

Bunun mantığını anlayan, beri gelsin.

“İçeridekiler hastalanabilir, dışarıdakilere bir şey olmasın” mı demek isteniyor?

2 görüş

*”Şahıs Devleti, insanları tek şahıstan adalet dilenmeye mecbur ediyor… Ve sadece haklı veya haksız yere hapiste olan insanlar değil, insanlık ve evrensel adalet kavramı da yerlerde sürünüyor.” Emre KONGAR

*”Zorbalık ve baskı, aslında zaman içinde sahibini yok eder.”