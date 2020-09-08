P i ş m a n l ı k!

Çoğu zaman yaşadıklarımın, ulaştıklarımın, ulaşamadıklarımın, gerçekleştirebildiklerimin, gerçekleştiremediklerimin, pişmanlıklarımın muhasebesini yaparım…

Kendi adıma, kendim için ulaşabildiklerim bana yeter. Onun için ulaşabildiklerimi bana nasip eden Allah’a yeterince şükür edemediğimi düşünüyorum.

Ulaşamadıklarıma sıra gelince, neden ulaşamadığımın nedenlerini kendimde arıyorum, onun için kimseye kırgın değilim. Biliyor ve kabul ediyorum ki bu konuda kusurun tamamı bana ait… Bir yandan da düşünüyorum, acaba aynı yere dönsek farklı davranabilir miydim ? Kendime verdiğim cevap hayır! Bu ahlak anlayışı ve bu kafa yapısıyla yine aynısını yapardım oluyor…

Kendi adıma, kendim için gerçekleştirebildiğim o kadar çok şey var ki, zaman zaman acaba bu kadarını hak ettim mi diye de kendime soruyorum. Toplum adına, ülkem adına gerçekleştirebildiğim olumlu ve güzel bir çok hizmet var ama, gerçekleşmesini istediklerimin yanında çok azını gerçekleştirdiğimi görüyorum, gerçekleştirebildiklerim için övgü ya da teşekkür beklemiyorum sadece mutluluk duyuyorum…

Kendi adıma gerçekleştiremediklerim için hiç kimsede kusur aramıyorum. Ya çabam yetersizdi, ya da düşünsel olarak yeterli olamadım ya da kaytardım anlayacağınız kusur bende. Sığındığım bir yer var; kısmet değilmiş.

Toplum adına, ülkem adına gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremediklerime sıra gelince, kusurun bir kısmını kendimde buluyorum ama önemli kısmını toplumumuzdaki bireylerimizin eğitim, kültür, inanç, anlayış ve kişisel çıkar beklentilerindeki çarpıklıklarda buluyorum.

Pişmanlıklarıma sıra gelince işte burada sıkıntı içerisindeyim.

Paylaşabilecekken Paylaşamadıklarım,

İnsanlığın gelişimi yolunda daha çok hizmetler verebilecek durumda iken veremediklerim,

Ülkem için daha çok işler yapabilecek gücüm varken yapmadıklarım, yapamadıklarım,

Daha çok araştırıcı, sorgulayıcı, çare arayıcı olamadığım,

Daha çok hoş görülü ve affedici olamadığım,

Daha çok sabırlı olamadığım,

Sevgi tohumlarını içimde daha çok yeşertip dağıtamadığım,

İnsanların yüzünü daha çok güldüremediğim,

İnsanlar karşı daha güler yüzlü daha sevecen olamadığım,

Sevdiklerime daha çok zaman ayıramadığım,

Daha iyi bir eğitim, kültür, bilgi ve birikim düzeyine ulaşamadığım,

Güzel sanatlarla özellikle müzikle ve tiyatroyla olan ilişkimi ilerletemediğim ve bir müzik aletini yeterli seviyede ustalıkla seslendiremediğim,

Yetişmekte olan neslin gelişimine yeterli destek sağlayamadığım,

İyi derecede bir yabancı dil öğrenmediğim,

Paylaşmak yerine içime attığım dertlerim,

İlk bakışta aklıma gelen pişmanlıklarım bunlar, düşündükçe mutlaka yenileri de ortaya çıkacaktır.

Bu düşüncelerimi biraz da; Arkamızdan gelen gençliğin; gelecekte geride bırakacakları yaşam sürecinde, daha az pişmanlık duyacakları bir duyarlılıkla geleceğe hazırlanmalarını göz önüne alabilmeleri için dile getirdim. Umar ve dilerim ki yararlı olur…