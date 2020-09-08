Karamürsel Tahtalı Köyü gürgenliği YOK ediliyor!

Son yıllarda orman yangınlarının sayısı arttı…

Ormanlar katledilerek yerlerine konut yapılıyor…

Karamürsel’in Tahtalı Köyü’nde ise şu sıralar köydeki gürgen ağaçları yok edilmeye çalışılıyor…

Gazetemize mail atan okurumuz, Tahtalı Köyü’ndeki sorunu şu şekilde dile getirdi;

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“Karayolu ile Karamürsel'e 28, Kocaeli merkezine 60 km mesafede olan Karamürsel’in Tahtalı Mahallesinin rakımı 653 metredir. 4000 dekar tarım, 5440 dekar orman alanı olan güzel bir yerleşim alanıdır.

93 Harbi olarak bilinen, (1877-1878) Osmanlı-Rus harbinden sonra yapılan Berlin Antlaşmasına göre Bosna Hersek yönetiminin Avusturya- Macaristan'a verilmesi üzerine, bölgede yaşayan halk Anadolu'ya 1879'da başlayan göç 1912 yılına kadar kafileler halinde geldiler.

1901 yılında 40 hane olarak gelen kafileye, köy kurmaları maksadıyla bu bölge tahsis edildi. "Tahtalı Hamam Mevkii/Tahtalı Mevkii" diye adlandırılan alana yerleşen halk "Tahtalı Köyü" kurmuş oldular. Mahalle statüsü kapsamında, Karamürsel'e bağlı Tahtalı Mahallesi oldu.

Ağırlıklı olarak Hersek Bölgesi'nden gelen köy halkı çevresini yaşanır kalite de yer haline getirdiler.

Asırlık Gürgenliğe sahip çıkarak Karamürsel’in doğal güzelliği olan mesire alanı haline getirdiler.

2012 yılına kadar koruma altında bulunan Gürgenlik alınan karar ile koruma kararı kaldırıldı ve bu günde 800 ağaç işaretlenerek yok edilmeye çalışılıyor.

Hatta ihalesi yapılarak alan bütünü ile yok edilecek.

Gürgenliğin içindeki gölet sayesinde en kaliteli tork toprağı çıkarılan alan proje ile bölgenin en güzel mesire aalanı haline getirilebilir.

Alan koruma altına alınabilir.

Gürgenlikten 800 ağacın kesilmesi mesire alanın ağaçlık koca alanın yok olması demektir. Seyreltmeler yapılarak yeni ağaçlar dikilmesi sorunu çözecek iken bugüne kadar bakılmayıp alanın toptan yok edilmesi akla birçok şüpheyi de getiriyor.

Tahtalı Mahalle halkı ağaçlarının kesişmesine razı değil.

Bu konuda Prof. Dr Orhan Kural’ın ulaştığı ve konuyu kendisine aktardığı Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ın ele alıp yerinde inceleme yapacağı öğrenildi. Ziya Bey, gelsin ve sorunu yerinde görsün.”

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Tahtalı Köyü’ndeki gürgenlerle ilgili sorunlar böyle.

Buraya Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü bakıyormuş.

Gürgen ağaçlarının kesilmesi, bölge sakinlerini çok rahatsız ediyor.

Bu sorun çözülmeli ve bölge halkının endişeleri giderilmeli.

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