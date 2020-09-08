Tarhana Osman'a saygıyla...

Çocukluk yıllarımdan anımsarım, annelerimiz yaz sonuna doğru kış hazırlığı olarak tarhana, kuru yufka ve turşu yaparlardı.

Tarihsel ve geleneksel bir Anadolu yemeği olan tarhana yapımında un, süzme yoğurt, kırmızıbiber ve domates başlıca malzemelerdi.

Üretim güneş altında kurutulur, sonra elle ovularak küçük zerrecikler haline getirilir ve kavanozlarda saklanırdı.. Kış sofralarının en güzel ilk yemeği tarhana çorbasıydı. Hala da öyle.

- İyi de “Tarhana Osman” nereden çıktı? Diyenleriniz olacaktır.

Osman Nuri Koçtürk, 1918 yılında İzmir’de doğmuş, Türkiye’de ve ABD’de “Biyokimya” eğitimi almış ve bu konuda yaptığı araştırmalarla 65 eser üretmiş.

O yalnız bununla kalmamış, halkını uyandırmak ve yönetenleri uyarmak için mücadele etmiş, gerçek bir “AYDIN İNSAN” örneği.

1950’li yıllarda, ilkokullarda ABD’den gelen süttozları ile yapılan sütleri içirdiler bize!

Öylesine ki, kendi sütünü üreten köylere bile süttozu dağıtılıyor! Osman Bey, bu süt tozlarının KANSEROJEN olduğunu kanıtlıyor ve yasaklanmasını sağlıyor!

1950’li yıllar, DEMOKRAT PARTİ iktidarının hüküm sürdüğü yıllar! DP, ABD ile çok sıkı fıkı ilişkiler içinde!

ABD, “margarin yağ” stoklarını eritmek istiyor! Türkiye, ABD’den margarin yağı alıyor!

Piyasayı istila eden ABD soyası, margarini, yerli tereyağı ve zeytinyağının yerini almaya başlıyor!

Hatta türküler yazdırılıp ülke genelinde radyolarda sürekli çalınıyor; “Zeytinyağlı yiyemem aman/ basma da fistan giyemem aman!”

Osman Bey, margarin ve “cüce buğday” dediği GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ buğdaya karşı savaş açıyor! Vatandaşı uyarıyor…

Ancak, bu arada margarin tüketimi ile birlikte Türkiye’de kalp damar hastalıkları ve kolestrol sorunlarında patlama yaşanıyor!

Sonra Osman Bey, vatandaşa sesleniyor; “ABD’den gelen zararlı ürünler yerine TARHANA yapın ve tüketin” diyor.

Osman Bey’in bu çabaları “İTHALAT LOBİLERİNİ” kızdırıyor!

1966’da Osman Bey, ABD haber alma örgütü CİA tarafından “İstenmeyen adam” listesine alınıyor! Osman Bey, birkaç saldırıya uğruyor.

12 Eylül 1980 darbesinde tutuklanıyor!

Suçu; “HALKI UYANDIRMAYA ÇALIŞMAK!..

1980 öncesi, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nde görevliydim. “BİRLİK” adlı bir dergi yayımlıyorduk. Derginin yönetim ve yayın sorumluluğu bana aitti. Osman Bey, dergimizde yayımlanmak üzere yazılar gönderirdi. Büyük bir keyifle okurdum o yazıları.

Osmanlı’nın çöküş döneminde, “Yaprak-Tütün ve Müskirat İşletmesi” ni devralan REJİ İdaresi’nin 2. Abdülhamit’ten kopardığı “Kolcu Kuvveti” imtiyazı ile 20 bini aşkın Türk tütün köylüsünün katledilişini ve “ÇÖKERTME” türküsünün bu acının bir ağıtı olduğunu da Osman Bey’in yazılarıyla öğrenmiştim.

Bu ülkede halkı uyandırmaya çalışan “gerçek aydınlar” hep ağır bedeller ödemişler, siyasal güce yaslanan asalaklar ise büyük maddi güçlere ulaşmışlardır!

Ancak, o işbirlikçi-asalak takımın tarih sahnesinde adı sanı anılmazken, Osman Nuri Koçtürk gibi, “önce İNSAN, sonra İNSAN DOSTU” gerçek aydınlar ölümsüzlük mertebesinde yerlerini almışlardır.

1994 yılında yitirdiğimiz “Tarhana Osman’a” saygı ile…