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Makale Yazısı-09 Eyl 2020 - 20:00

Mithat Ağa güzel işler yapıyor
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Dün ziyaretime Mithat Ağa geldi…

3.Lig’deki İzmitspor (Bekirpaşaspor) Kulübü Müdürlüğü…

Zaza’nın ağabeyliği…

Futbol İl Temsilciliği…

KASKF Başkan Vekilliği…

Son olarak bu görevlere ilaveten İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü…

Çalışkan…

Üretken…

Herkesin tek telefonla ulaşabildiği bir isim…

Sohbet ettik…

Amatör maçların oynanmasının zor olduğunu düşünüyor, ama bunu tabii ki resmi olarak açıklamıyor…

Çok da doğal…

Ama benim izlenimim bu yönde…

Dedim ya, ne yazarsam oluyor…

Dünkü yazımda,  bu lig oynanamaz demiştim…

Dediğim çıkıyor…

Hele hele içişleri bakanının maske yasağını açıklamasından sonra, bu iddiam iyice perçinlendi…

Amatörler oy-na-tı-la-maaaaz…

BAL da zooooor…

Bunların test yapacak imkânları bile yoooook…

Benden önermesi…

Bir an önce açıklansın ve kulüpler de boş yere masraf yapmasın !..

TFF doğruyu yapıyor ama hep geç kalıyor

Haberi okumuşsunuz dur…

TFF, SGK ve vergi borcu olan kulüplerin bu borçlar nedeniyle oluşan transfer yasağını kaldırdı…

Ama sadece bu sezonluk tabii ki…

Aksi taktirde inanın bana bir çok 3. ve 2.Lig kulübü liglere katılamama durumuyla karşı karşıya kalmıştı…

Napolyon Nihat, bu kez insaflı davrandı ve borç yasağını kaldırdı…

Ama yine geç ve yine ağır davrandıktan sonra…

Neyse, zararın neresinden dönseniz kardır misali…

Bunu da sineye çekelim…

Kulüplerimizin gözü aydın diyelim…

Ancak transfer borcu olanların tehlikesi halen sürüyor…

Lütfen karıştırmayın…

Yani Darıca’nın yasağı halen sürüyor…

En keyifli başkanlar bizde, ama BİR DE ONLARA SORUN !..

Kocaelispor Başkanı Hüseyin ÜZÜLMEZ…

Darıca G.B. başkanı Arif GÜLEN…

Gölcükspor Başkanı Hüseyin ÇARDAK…

Belediye Derince Başkanı Ahmet GÜNTEPE…

Soyadlarına baksanız doğayla baş başa, huzurlu, sakin, mutlu insanlar aklınıza geliyor değil mi ?..

Ama kazın ayağı öyle değil…

Bir de onlara sorun bakalım…

İçleri kan ağlıyor…

Hani demiş ya zamanın milli eğitim bakanı:

Şu okullar olmasa, milli eğitimi ne güzel idare ederdim” diye…

Onlarınki de bu hesap…

Şu kulüpler olmasa, ne güzel başkanlık yapacaklar ama…

Kulüpler kalıcı, başkanlar ise maalesef geçicidir…

Günün sözü:

Spiker: "Neden Türkçe konuşmuyorsun?"…

Alex De Souza: "Türkçe konuşsam Samet işsiz kalır"…

Konuşan fotoğraf:

BURAK SÜLEYMAN: Ne yapalım, kısmette 4.Göztepe Padişahı 1.Süleyman olmak varmış… Gazamız mübarek ola !.

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