İçerisinde yaşadığımız şartların zorluğu, bazı kavramların hayatımızda ne derece önem arz ettiğini bize hatırlatıyor.

Bu kavramların başında umut etmek geliyor.

Umut, hayatın içerisinde insanı yönlendirip geliştiren önemli bir motivasyondur.

Nitekim bu hususa dair “Düşünüyorum” dergisinin 2017 Kış sayısında Selin Erş, “Psikoloji’de Umut” başlıklı yazısı ile şu önemli noktalara temas ediyor:

· Psikolojide umut önemli bir kavramdır. Çünkü umut hedefe ulaşmanın duygusal öğesidir. Bu nedenle umut dinamiktir, umutsuz yaşamın amacı ve anlamı olmayacağı için yaşamın temelidir, geleceğe odaklıdır, kişisel olarak anlamlıdır ve öznel olarak anlaşılabilir amaç yönelimlidir.

· Umut istemek, istekleri gerçekleştirmek için yeni yollar bulmak ve vazgeçmemektir. Bu nedenle yaşamda karşılaşan güçlüklerle baş etmede, olumsuz koşulları iyileştirmede ve hayalleri gerçek kılmada umutlu olmak çok önemlidir.

· Umutla yaşayan yalnızca birey değildir. Uluslar ve toplumsal sınıflar da umut, inanç ve direnme güçleri sayesinde yaşarlar. Eğer bu gizli gücü yitirirlerse ya canlılıktan yoksun olmaları sebebiyle ya da geliştirdikleri akıl dışı yıkıcılık nedeniyle yok olurlar.

· Burada şunu gözden kaçırmamak gerekmektedir. Bir bireyin umudu çocukluğunda ne denli kırılırsa kırılsın, bir umut ve inanç dönemi yaşadığında, kendi umudu içerisinde canlanır. Öte yandan, deneyimleri onu umutlu olmaya götüren kişi, çoğu kez toplumu ya da sınıfı umutluluk havasını yitirdiğinde umutsuz ve kederli olma eğilimi gösterecektir.

· Anlaşılıyor ki umut etmek aslında kalıtsal değil çocukluktan itibaren öğrenilebilen bir kavramdır. Umut kavramının toplumlara hatta coğrafyaya göre farklılık göstermesinin altında da bu neden yatmaktadır.

Peki, umut etmeyi ne sağlar?

Kısaca “amaç” diyebiliriz.

Zira insanlar da toplumlar da bir amaç doğrultusunda umut eder.

Amacınız varsa umudunuz, yani hedefe ulaşabilme gayretiniz de var olacaktır…

Söz konusu gayretiniz de, zor şartlar altında dahi, farklı yollar denemeye ve hedefe ulaşmaya sizi sevkedecektir.

Konunun bizler için ayrı bir önemi söz konusu.

Zira yaşadığımız coğrafyada “öğrenilmiş çaresizlik” psikolojisinin uzun zamandır hakim olması/kılınmasını tecrübe ediyoruz.

Ama adeta bir çıkmaza dönen bu durumdan kurtulmak da imkanımız dahilinde.

“Nasıl?” diye soracak olursanız:

Bu psikolojinin etkilerini ve umut etmenin de öğrenilebilecek bir kavram olduğunu göz önüne alırsak, bu çıkmazdan kurtulmak için atılacak öncelikli adımın “amaç belirlemek” olduğunu söylemek mümkün.

Çünkü amaç umudu öğretir, umut da bizi geleceğe taşır.

Saygılarımla…