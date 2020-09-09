Neden intihar ediyorlar?

NEDEN İNTİHAR EDİYORLAR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl 40 saniyede bir kişinin intihar ettiğini, her 3 saniyede bir kişinin de intihar girişiminin olduğunu açıklıyor. DSÖ verilerine göre;

· Son 45 yılda, intiharlar yüzde 60 oranında artış göstermiş.

· İntiharlar, ölüm nedenleri sıralamasında ilk 10 neden arasında yer alıyor.

· Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan intihar ederek yaşamına son veriyor.

DSÖ, 10 Eylül gününü “İntiharları Önleme Günü” olarak belirlemiş.

İntiharlar önlenebilir mi?

Önce, intihar nedenlerine bir bakalım;

· Genetik unsurlar (yüzde 43)

· Çevresel unsurlar (yüzde 57) olarak belirlenmiş.

Ayrıntıya girersek;

· Aile içi cinsel saldırı,

· Aile içinde ruhsal bunalımlar, sevgiden yoksunluk,

· İçe dönüklük,

· Ölümcül hastalık,

· İşsizlik, işten atılma, geçim sıkıntısı,

· Uyuşturucu bağımlılığı,

· İntihar ederek birilerine acı çektirme duygusu,

· Sevgiye karşılık bulamamak,

· Yaşam standardını kaybetmek,

· Savaş koşullarında yaşamak,

· Yaşadığı ülkede kolluk güçlerinin şiddeti ve ADALETSİZLİK, başlıca nedenler olarak görülüyor.

Ülkemiz gerçeklerine bakarsak;

· Türkiye’de 10 kişiden biri antideprasan kullanıyor! Depresyonun yani ruhsal sarsıntının en büyük belirtisi UMUTSUZLUK. (1)

· Nüfusumuzun yaklaşık yarısı UYKUSUZLUK sorunu yaşıyor. Uykusuzluk nedenleri ise yaşanan maddi-manevi sorunlar olarak gösteriliyor.

· Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi intihar ediyor.

· GEÇİM SORUNU, intihar olaylarının ikinci önemli nedeni.

· Uyuşturucu bağımlısı olanların en büyük nedenleri de sevgiden yoksunluk, işsizlik, geçin sorunu ve ailenin yıkılması olarak görülüyor. “Uyuşturucu tedavisi gören bağımlı sayısı son 10 yılda 25 kat artmış!” (2)

Ülkemizde yaşanan ve gazetelere yansıyan “intihar olaylarında etkisi olan” bazı örnekler vermek gerekirse;

· Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan açıklıyor; “Türkiye’de ADİL YARGILANMA ihlali yüzde 52 oranında.” (10.6.2020)

· Şiddeti protesto eden kadınlar şiddetle dağıtıldı! ( 7.8.2020)

· Her 3 üniversite mezunundan biri işsiz geziyor! (20.5.2020)

· Yurttaşlar kolluk kuvvetlerinin şiddetinden şikayetçi! (3)

· Vatandaşın borcu 766 milyara dayandı. İcra dairelerinde 26 milyon icra dosyası var! Bankalar, ödenemeyen kredilerle otomobil ve daire zengini oldu! (25.8.2020)

· 14 yaşındaki çocuğa dayısı ve ağabeyi tecavüz etti. Doğum yapan çocuğa kimse sahip çıkmadı! ( 12.8.2020)

· Cinsel saldırıya uğrayan genç kız intihar etti. Tecavüzcü, tutuksuz yargılanacak! (20.8.2020)

· Üzerine kuma getirdiği karısını öldürdü, “İYİ HAL” indirimi aldı. ( 3.8.2020)

· İşlettiği çay ocağına giden yolu kapatılan esnaf, Valilik önünde kendini yaktı. ( 15.8.2020)

· Sefalet Endeksi’nde 60 ülke arasında sondan 4. Sıradayız! (12.8.2020)

· Son 18 yılda 7 bin 500 kadın öldürüldü! (30.6.2020)

Şimdi, gelin İNSANCA düşünelim;

Dünyada ve ülkemizde “ekonomik sömürü” sürdükçe, toplumsal sorunlar büyüdükçe, toplum olarak “BİZLER-ONLAR” diye ayrıştıkça,

“toplumun temeli” olan AİLE parçalandıkça, insanlarımızın RUH SAĞLIĞI yerinde kalabilir mi?

(1) Prof. Dr. Nesrin Dilbaz,

(2) Sağlık Bakanlığı açıklaması,

(3) İçişleri Bakanlığı.