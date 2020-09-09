97.kuruluş yıldönümünde bir değerlendirme CHP İKTİDAR OLABİLİR Mİ (1)

Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?

********

Sevgili okurlarım, dün CHP’nin 97’inci kuruluş yıldönümüydü.

Size birkaç gün CHP’yi anlatacağım.

CHP’nin bugününü iyi değerlendirebilmek için, dününü bilmemiz gerekir.

CHP nasıl kuruldu?

Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?

Bugüne kadar kimler tarafından nasıl yönetildi?

97 yılda toplam kaç yıl iktidarda kaldı?

Neden seçim kazanmakta zorluk çekiyor?

Neden iktidar alternatifi olamıyor?

Parti yapısı hastalıklı mı?

Sorunlarını neden çözemiyor?

Neden yenilenemiyor, neden çoğalamıyor?

Muharrem İnce’nin parti dışında “Memleket Hareketi” başlatması, ne anlama geliyor?

Cemaat ve tarikatlar, CHP’nin iktidar olmasını neden istemiyor?

Emperyalist ülkeler, CHP iktidarına neden sıcak bakmıyor?

Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını bu yazı dizisinde bulacaksınız.

Yazılarımı okuduktan sonra, sizin de söyleyeceğiniz varsa lütfen yazıp gönderin, köşemde seve seve değerlendiririm.

CHP’nin tarihi

CHP’nin resmi internet sitesinde, partinin tarihi şöyle anlatılıyor:

“CHP, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.

1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir. 1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek Partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.

CHP, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür.

1950’li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle demokratik bir rejimde muhalefetin kurumsallaşmasına da öncülük etmiştir. Bu kapsamda parlamenter demokratik rejimin kurumsallaşmasına dönük değişimleri gerçekleştirme ve temel hak ve özgürlükleri geliştirme mücadelesi vermiştir. 1960’lı yıllarda Türkiye’nin yaşadığı modernleşme sürecinin yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaşmasıyla birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde “ortanın solu”nda konumlandırmıştır. 1970’li yıllarda ideolojisini “demokratik sol” kavramıyla tanımlayan CHP, önerdiği sosyal reformlarla “düzen değişikliği”ni hedeflemiştir. Bu süreçte CHP, “devlet partisinden” “halkın partisine”, düzen partisinden” “değişimin partisine” dönüşmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen CHP bu çerçevede Uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdüren Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisine de katılım sağlamıştır. Çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan “özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği ile demokratikleşme” kavramları içinde bulunduğumuz dönemde CHP’nin Türkiye’de kurumsallaştırmaya çalıştığı ve programlarında önemle vurguladığı başlıca ilkeler arasında yer almaktadır.”

Noktasına virgülüne dokunmadım…

CHP, resmi internet sitesinde kuruluşunu böyle anlatıyor.

Kuruluşundan itibaren izlediği “siyasi seyri” böyle dile getiriyor.

CHP’yi sorgulamaya buradan başlayalım mı?

CHP’nin kuruluş hikâyesini size özellikle “kendilerinden dinletmek” istedim.

Kendilerini nasıl görüyorlar?

Tarihleri ne kadar gerçeği yansıtıyor?

Altı temel ilke ile “cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, devrimcilik” yola çıkmışlar, bugün neredeler?

Ulusal birliği sağlama konusunda başlatılan çalışmalar neden devam ettirilememiş?

Hukuk ve eğitim reformları neden yarım kalmış?

“Ortanın solu”, “demokratik sol” ve “sosyal demokrat” kavramları topluma neden benimsetilememiş?

Kendilerinin ifade ettiği gibi, CHP, gerçekten “devlet partisi”nden “halkın partisi”ne, “düzen partisi”nden “değişim partisi”ne dönüşebilmiş mi?

Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi’ne katılmakla, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Türk toplumuna ne kadar yansıtabilmiş?

Özgürlük, eşitlik, dayanışma, demokratikleşme ve emeğin üstünlüğü kavramlarını, gerçekten kurumsallaştırabilmiş mi?

Bu kavramlar, daha sonraki yıllarda CHP’nin uygulamalarında ne kadar yer bulabilmiş?

Eğer CHP, iddia ettiği gibi bu ilkelerini parti çalışmalarında hep ön planda tutuyorsa, seçimlerde neden sonuç alamıyor?

Halkın “vefasız” olduğu, işçi kesiminin “CHP’nin kadrini bilmediği” sonucunu mu çıkaracağız bundan?

Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Bu arada, tarihlerini anlatırken “Muhalefetin kurumlaşmasına da öncülük ettik” diyerek, açık itirafta bulunuyorlar.

O “itiraf cümlesi” aynen şöyle:

“1950’li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle demokratik bir rejimde muhalefetin kurumlaşmasına da öncülük etmiştir.”

Gerçekten öyle!

CHP bu tarihi süreçte “muhalefet yapma görevini” öylesine benimsedi ki, şimdiye kadar kendisini “iktidar yolunda” yürürken pek göremedik.

Muhalefeti, özellikle de “ana muhalefeti” kurumsallaştırdı, geçti başına oturdu.

Koltuğu kimseye bırakmadı…

Bırakmaya da niyeti yok!

Atatürk, partiyi kurarken ne düşünmüştü?

Mustafa Kemal Atatürk, parti kurma niyetini, 6 Aralık 1922 tarihinde yaptığı konuşmada şöyle dile getirmişti:

“Milletin her sınıf halkından, hatta İslam dünyasının en uzak köşelerinden bana ebedi olarak iftihar duyacağım şekilde gösterilen teveccüh ve itimada layık olabilmek için, en mütevazı bir millet ferdi sıfatıyla hayatımın sonuna kadar vatanın hayrına vakfeylemek emeliyle, barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim…”

O yılları gözünüzün önüne getirmeye çalışın.

Atatürk’ün bu konuşmayı yaptığı tarihlerde, Kurtuluş Savaşı yeni sona ermişti.

Mudanya Ateşkes Antlaşması, yeni imzalanmıştı.

Saltanat, yeni kaldırılmıştı.

Lozan barış görüşmeleri, yeni başlamıştı.

Özetle, Türkiye “yeni bir döneme” hazırlanıyordu.

Atatürk artık parti kurma zamanının geldiği görüşündeydi.

Atatürk, bu konuşmasının hemen ardından yurt gezisine çıktı.

Amacı toplumu “partili yaşama” hazırlamaktı.

Bu gezi sırasında yaptığı konuşmalardan birinde, Halk Fırkası’nın temel felsefelerinden birini oluşturacak şu ifadeyi kullandı:

“Bence, bizim milletimiz birbirinden çok farklı menfaatleri takip edecek ve bundan dolayı da mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Memleketteki sınıflar birbirlerine lazım olan ve birbirlerini tamamlayıcı ve bütünleyici mahiyettedir. Onun için de Halk Fırkası, bütün sınıfların haklarını, yükselme sebeplerini ve saadetini sağlamak yolunda çalışmalarda bulunacaktır.”

Gördüğünüz gibi…

Mustafa Kemal, Halk Fırkası’nın…

*Sınıf temeli üzerine kurulmayacağını…

*Toplumda sınıf ayrımı yapılmayacağını…

*Tüm sınıfları kapsayan bir parti olacağını…

Ziyaret ettiği yerlerde anlatmaya çalışıyor.

Sonunda…

Parti kurma fikri toplumda kabul görünce…

Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen ve yürüten “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”, “Halk Fırkası”na, yani partiye dönüştürülüyor.

Mustafa Kemal, 97 yıl önce, 9 Eylül 1923 tarihinde, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Halk Fırkası’nın kuruluşunu bildiriyor.

Yine aynı gün kabul edilen “Halk Fırkası Nizamnamesi”nin birinci maddesi şöyle:

*Milli hâkimiyetin halk tarafından ve halk için icrasına rehberlik etmek.

*Türkiye’yi asri bir devlet halinde yükseltmek.

*Türkiye’de bütün kuvvetlerin üstünde kanunun velayetini hâkim kılmak için çalışmak.

***

Mustafa Kemal Atatürk, CHP’yi bu düşüncelerle kurmuştu.

Amacı, toplumu sivil hayata hazırlamaktı.

Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp devleti kuranları “parti gücü” etrafında toplamaktı.

Böyle yola çıktı.

YARIN:

CHP’yi kimler yönetti, bugüne kadar kaç yıl iktidarda kaldı?