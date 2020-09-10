Deva Partisi’nde ilçe başkanı belli oldu…

Ali Babacan liderliğinde kurulan Deva Partisi ilçe başkanlarını belirlemeye başladı. Merakla beklenen Kartepe İlçe Başkanlığı koltuğuna Emre Erhan getirildi. Metalurji ve Malzeme Mühendisi olan Erhan, aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı. Kendi kurduğu ticari işletmede iş hayatı sürdürüyor. Genç başkan, siyasete ilk kez Deva Partisi ile giriyor. Yani daha önce başka bir partide aktif görev almışlığı yok. Bu anlamda nasıl bir performans göstereceğini şimdiden kestirmek zor. Öğrendiğim kadarıyla Kartepe’de oturmuyor. Bunun zaman içerisinde handikap olabileceğini düşünüyorum. Kartepe gibi dağınık ve girift bir coğrafyada siyaset yapmanın ciddi zorlukları da var. Bunların üstesinden gelerek başarılı bir performans sergileyebilecek mi onu da zamanla görmüş olacağız. Kuracağı ekip ve sahada göstereceği performans oldukça önemli. Çünkü bölge insanı sadece Ankara’dan esen rüzgara göre oyunu vermiyor. Halka dokunan, gönül almasını bilen her kim olursa olsun Kartepe’de siyaseten başarı sağlar. Çiçeği burnunda Başkan’ın bu anlamdaki performansını da şüphesiz zaman içerisinde göreceğiz.

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Cemil Yaman işi büyütmeyebilirdi!

Aslında eleştiriler haksız sayılmaz. Asil olan millete yasak olan, vekil olana hayli hayli yasak olması gerekmez mi? Elbette gerekir. Hadi bir şekilde bu düğün yapıldı, eleştiri yapılmayacak mı? vatandaşlar ki bunun içinde Ak Partili olanlar da var, eleştirmeyecek mi? Ne olurdu yani bu eleştiriler biraz daha olgunlukla karşılansaydı. Burada Cemil Yaman’ın yapacağı tek bir şey vardı, o da çıkıp kamuoyundan özür dilemek. Bunun yerine ‘pişman değilim, yemek yedirmedi derler’ gibi açıklamaları oldukça talihsizdi. Bir olgunluk gösterip kamuoyundan özür dileyememek, işin buralara kadar getirdi. Şayet bunu becerebilseydi, en mutlu ve özel anlar, böyle tartışmaların gölgesinde kalmamış olurdu.

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Yüksek gerilim ne olacak?

Yüksek gerilim hatlarının Maşukiye üzerinden geçmesi bölgede ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bölge insanları uzun süredir hat güzergahının değişmesi ve turizm şehrine zarar vermemesini istiyordu. Bu konuda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yoğun bir mesai harcıyordu. Kocaman bu hattın güzergahının değiştirilmesi için ilgili mercilerle görüştüğünü söylemiş ve bunun için gayret sarfettiklerini belirtmişti. Kocaman’ın bu sözlerinin ardından Maşukiyeliler de neticenin ne olduğunu merak ediyor. Bölgedeki beklenti, güzergahın revize edilerek menfi anlamda kimseye bir zararın dokunmaması yönünde…

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Kent meydanında otopark sorunu olur mu?

Yeni yapılan belediye ve kaymakamlık hizmet binasının bitmesiyle birlikte kent meydanında gözle görülür hareketlilik de başladı. Altyapı ve şehirleşmenin de tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yoğunluk çok daha fazla aratacak. İstasyon Mahalles’nde baş gösteren otopark sıkıntısına benzer problemler yeni kent meydanında da olur mu sorusu akıllara geliyor. Umarım bu konu enine boyuna düşünülmüştür. Çünkü, sorun ortaya çıktıktan sonra çözümü de bir o kadar sıkıntılı oluyor.

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Tırlar sorun oluşturmaya devam ediyor

Kartepe’nin girişi olan Pakmaya Fabrikası’nın yanı başında bulunan yol üzerinde bekleyen tırlar risk oluşturmaya devam ediyor. Şehrin girişinde ortaya çıkan bu tablo turizmin cazibe merkezi olan ilçeye hiç yakışmıyor. Benzer görüntüler yine Kartepe’nin akciğeri olan Meşelik Parkı yanında da mevcut. Sağlı sollu park eden tırlar, sollama yapmaya çalışan ve bölgeye yabancı araçlar için oldukça risk oluşturuyor. Tırların daha güvenli alanlarda park etmesi sorunların çözümü için yeterli. Bunun için uygun alanlar oluşturularak tırların daha güvenli alanlarda park etmesi sağlanabilir.