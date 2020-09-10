Artık! Gençlerin doğru düşünene saygısı, yanlış düşünene cevapları var

Biliyorsunuz uzun zamandır gündemimizi Karamürsel Kızderbent mahallesine yapılacak Taş Ocağı ve Taş Kırma sahası ile Tahtalı Mahallemizdeki gürgen ormanının gençleştirme adı altında ticari vasfı taşıyan genç ağaçların kesilmesini engelleme çalışmaları oluşturuyor. Her iki mahallenin gençleri meseleye sahip çıkarak doğalarının yok olmasını engellemeye çalışıyorlar.

Herkesin olduğu gibi elbet her birinin farklı siyasi düşünceleri var. İlçelerinin, mahallelerinin menfaatleri için siyaseti kenara bırakıp bir araya gelerek kanunlar çerçevesinde mücadele ediyorlar.

Aklı başında insanların halkın menfaatine olan bir mücadelede zaten siyaset önceliği olamaz. Ve gençlerde bu konuda titiz davranıyorlar. Olaya siyasi kimlikleri ile değil Vatan toprağının, doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının çabası içindeler.

Yaptıkları etkinliklere hatırlarsanız bütün siyasi partileri çağırdılar. İktidarından, muhalefetine, sivil toplum kuruluşlarından, meslek odalarına kadar herkes davet edildi.

Gelenlerin hepsi misafir olarak yer alırken, konu üzerinde konuşmaları sadece konun uzmanları Orman Yüksek Mühendisi Necdet Güler ve Maden Ocakları konusunda dünyaca tanınan Prof. Dr. Orhan Kural yaptılar. Hiçbir siyasetçi konu üzerinde konuşma yapmadı.

Davete bilindiği gibi AKParti ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım katılmadılar. Kendi tercihleri, halka hesabını elbet kendileri verecekler.

Bunun yanı sıra bu toplantıya köylünün yanında yer alması gereken ve her protokolde yer almayı seven Ziraat Odası başkanı da ne gariptir ki katılmadı. Onunda tercihi denilerek kendisine saygı duyuldu.

Ancak bu saygı 2 Eylül 2020 Çarşamba günü Ziraat Odası Başkanın Kocaeli Gazetesine verdiği demece kadar sürdü.

Ziraat Odası Başkanın çelişkiler yumağı ile dolu açıklaması yanlış yazılmıştır düşüncesi ile de üç gün bekledik. Üç gün hiçbir açıklama yapmadığı gibi demecinin köylülerce okunmasını da sağlamaya çalıştı.

Üç günün sonunda sosyal medya hesaplarımızdan demeci yayınlanmaya başladık. Her okuyan hayretler içinde kaldı. Hiç kimse gördüğü demece inanmak istemedi.

Tabii doğal olarak kendisini korumak isteyen, seven dostları konunun farkında olmalarına rağmen savunmaya çalıştılar. En doğal hakları, saygı duyuyoruz.

Muhabirin yanlış yazdığını, başkanın öyle demek istemediğini anlatmaya çalıştılar. Bu savunmanın ardından yapılması gereken ve beklenen tek şey “tekzip yazısı” idi. Ancak böyle bir adım da yapılmadı.

Hatta yazıda ne var ” okuduğunuzu anlayamıyor musunuz?” diyen de oldu. “ Senin Türkçe Edebiyat öğretmenin kim?” diyende “ sizin amacınız siyaset” diyen de oldu. Sakince ve saygı çerçevesinde cevapları elbet verildi.

Kısaca büyük bir kitlenin okuduğunu anlamadığı yargısına vardılar ama yanılıyorlardı.

Verilen demeçte iki hata vardı. Ve herkes bu iki hatayı okudu. Birincisi Taş Ocağı yapılacak alanın mera olduğunu iddia eden Ziraat Odası Başkanı “Burası için dört yıldır mücadele ediyoruz” derken şunu unutmuştu; Taş ocağı yapılmak istenen yer mera olsa zaten kanunen taş ocağı yapılamaz. Eğer yer orman vasfında ise günümüz Türkiye şartlarında rahatlıkla taş ocağı yapılabilir. Ki taş ocağı yapılmak istenen yer “ Orman Arazisi “.

İkinci hatası “ Devlet lazımsa elbet taş ocağı açabilir biz buna karşı değiliz ama eğer özel sektöre devrederse buna karşıyız. Gerekirse çadır açar direniriz.” İşte koca yazıda her şey bu iki ayrıntıda yatıyor. İlkokul çocuğu bile ne anlatılmak istendiğini rahatlıkla anlar. Anlamayanlara zaten denecek bir şey yok. Ziraat odası başkanı demecinde köylünün mücadelesini desteklemek yerine burada devleti yöneten iktidara göz kırpmış ve destek vermişti.

Devlet kuruluşu da yapsa, özel sektörde işletse çevreyi yok edeceği etki aynı. Ölen insanların bir daha geri gelmediği gibi yok edilen doğada, habitat da geri gelmez.

Sevenlerinin dediği, yanlış anlaşıldığını anlatan bir yazı, söz hiçbir yerde ne gördük ne de duyduk. Çünkü yazı doğru idi muhabir de yanlış yazmamıştı. Herkes Kabul etmeli ki demeç talihsiz bir açıklamaydı. Ve Kızderbent Derneğinin yaptığı mücadeleyi çöpe atan, onları siyasi davranmakla suçlayan bir yazıydı.

Başkan, keşke o gençlerin mücadelesinin yanında olabilseydi. Onları azıcık anlayıp, amaçlarının siyaset değil gelecek olduğunu bilebilseydi. Artık siyasilerden korkan, kendini savunmaktan “bi haber” susan toplum ve gençlik yok!

Okuyan, araştıran, düşüncelerini rahatlıkla savunan, fikri olan genç bir nesil var. Doğru düşünene saygıları, yanlış düşünene de gerekli cevapları var. Günümüz koşullarında bu ayrımı doğru görebilmek lazım.

Gençlerin öncelikleri belli başlı kişilerin yerine, halkın düşüncesinin, refahının kollanması. Siyasi düşüncelerini kenara bırakıp toplum için, vatan toprağı için ortaya atılabilen genç bir nesil var ve birbirleri ile iyi dayanışma içindeler.

Onlar iktidarlara yamanmış Sivil Toplum Kuruluşları yerine halkı anlayan idareciler istiyor. STK’lar, Odalar artık genç ve dinamik olmak zorunda. Ve artık bin düşünüp bir konuşma zamanı.

Korkuları yok çünkü kenetlenmişler birbirlerine, her söze pabuç bırakmaya niyetleri de yok. Gençlerin yanında olun, olanları da boşuna gözünüze dikmeyin. Hata yaptınız ise yanlarına gidin özür dileyin affetmesini bilir gençler.