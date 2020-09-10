İyilik Meleği Sevim Deren’den DİLEK AĞACI PROJESİ…

Kandıra ile özdeşleyen, kendisini iyiliği adayan eczacı Sevim Deren, ilçede 7’den 70 herkesi mutlu ediyor.

Çocukları lunaparka götüren, yaşlıları gezilere götüren Deren’in projeleri bitmiyor.

Deren bu kez okul çocuklarını mutlu etmek için yeni bir proje başlattı…

Projenin adı DİLEK AĞACI projesi…

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala, proje dahilinde ilçede 12 yaşına kadar olan çocukların dilekleri gerçekleşiyor.

Çocuklar, Dilek Ağacı Projesi kapsamında, okul ihtiyaçlarından birini yazıyor, Sevim Hanım’a ulaştırıyor…

PROJE VE SEVİM DEREN İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER;

“Covid 19 nedeniyle hayatımız tümü ile sekteye uğrayıp yönü değişse de, iyilik peşinden koşmayı yaşam şekli hâline getirmiş yüce gönüllü insanlar, bu değişim ve dönüşümü farklı bir paylaşım yolu ile, yine büyük küçük tüm kalpleri mutlu etme peşinde koşmaya devam ediyor. Tanıştığımız günden bugüne yaşam felsefesi paylaşım üzerine olan Kandıra Çağdaş Yaşam Derneği Başkanı sevgili Sevim Deren hanımcım, birçok yol dostunu "hadi siz de bir çocuğun düş perisi olun" diyerek hepimizi 7_12 yaş gurubu çocuğun düşünü gerçekleştirmeye davet ediyor, eğer siz sevgili yol dostlarım ben de bu denize bir damla olmak isterim derseniz hepinizi bu coşkuya davet etmek isteriz..!

Düşler varsa bizler varız hepimiz birbirimizin düş parçasıyız, paylaştıkça çoğalır mutluluklar.

Sevgi ve paylaşım ile kalın bu sonunu bilmediğimiz düş yolculuğunda.”

Bir başka paylaşım;

NİYETİNİZ NE İSE KADERİNİZ DE O OLUYOR

Son zamanlarda buna tüm kalbimle inanır oldum. Yolum her geçen gün yüzü ve yüreği güzel, dünya iyisi insanlar ile kesişiyor. Bu insanların yanında olmak, onlar ile aynı yolda yürümek ve ortak paydada buluşmak ayrı bir onur benim için. Bu güzel insanlardan biri de Sevim Deren'dir. Konuşmamız arasında bir cümle söyledi " Ben mutluluğun yolunu paylaşmakta ve yüzleri gülümsetmekte buldum" dedi.

Yaptıklarını ve çabalarını gördükten sonra takdir etmemek mümkün değil.

Kendisi tümü ile bir Cumhuriyet kadını ve Atatürk ilkelerine sahip onları yaşatmak içinde, gerekli her türlü emeği esirgemeyen biri.

En büyük hayallerinden biri, Atatürk'ün Büyükada' daki Splendid otelde yaptığı dansın olduğu salonda bir Atatürk gecesi düzenlemekmiş.

Bunu da başardı, çok güzel bir gece oldu, emeğine sonsuz teşekkürler. Birçoğumuz Büyükada' ya gitmişizdir, ama bu detayı bilmiyoruz, en azından ben bilmiyordum, Sevim hanım sayesinde öğrendim.

Yüreği öyle coşkulu öyle paylaşımcı biri ki çocuklar gençler yaşlılar her yaş grubunu mutlu etmek ve Ata'nın emanet ettiği gençliği desteklemek için elinden geleni yapmaktadır.

Bence Kandıra için büyük bir şans olup başlı başına bir markadır Sevim Deren.

Eğer yolunuz Kandıra'ya düşerse kendisini ziyaret etmenizi öneririm. Kandıra'nın en eski eczacılarından biri kime sorsanız gösterirler ve Kandıra'nın yetiştirdiği önde gelen EN'lerden biri.

Herkes gibi o da kolayı seçebilir, emekli olup güneye yerleşip sakin sessiz bir hayat sürebilirdi. Ama öyle yapmamış son nefesine kadar Çağdaş Türkiye için gençlere ışık olmayı ve Ulu Önder Atatürk'ün sönmez bir neferi olarak yola devam etmeyi seçmiş.

Yaptıklarınız ve yapacaklarınız için sonsuz teşekkürler bu bir bayrak yarışı umarım bu bayrağı taşıyacak yeni genç neferler yanınızda olacak sizleri yalnız bırakmayacaktır.

Sevgiler & Saygılar Sevim Deren”

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Yukarıdaki paylaşımları okudunuz.

Adı iyilik ile özdeşleyen Sevin Deren için çok güzel paylaşımlar bunlar.

Haydi Kandıralı çocuklar, siz de Dilek Ağacı projesine katılın, okul ihtiyaçlarıyla ilgili bir dileğinizi kendisine iletin.

Bu projenin amacı, öncelikle maddi imkanları olmayan, köyde ikamet eden çocukları bir nebze olsun sevindirmek, onların dileklerini yerine getirmek.

Bu güzel proje için İYİLİK MELEĞİ SEVİM DEREN’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu arada Sevim Deren, okullara Atatürk Köşesi ve Atatürk Duvarları yapmaya devam ediyor.

Köşe veya duvar isteyen okullar, Sevim Deren ile irtibata geçebilir.

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Söğüt’ün sağlık DURUMU İYİ

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evinde tedavisi devam eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Sağlık durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, “Evimde tedavim devam ediyor. Çok şükür sağlık durumum iyi. Bu süreçte bizi arayan soran herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki Pazartesi günü itibari ile görevimin başında olacağımı, buradan sizlere bildirmek istiyorum. Kovid-19 vakalarının arttığı bugünlerde hepimizin kurallara daha sık bir şekilde uyarak bu sıkıntıları geride bırakacağına inanıyorum” dedi. Birkaç gün önce ben de Başkan Söğüt’ü aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Binbaşı Eroğlu’ndan Kocaeli’ye selam var

Ordu-Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutan olarak 10 Ağustos 2020 tarihinde yeni görevine başlayan Binbaşı Sadık Eroğlu, Kocaeli ve Karamürsel’deki dostlarına selam gönderdi. Eroğlu, “Görev yaptığım Karamürsel’de altı yıl boyunca kanunların bize verdiği yetki ve sorumluluk içerisinde arkadaşlarım ile beraber görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bu dönem içerisinde diğer kurumlarımızla uyum içerisinde çalışarak iyi ilişkiler oluşturduk. Şimdi yeni çalışma yerinde yerde kanunların bize verdiği yetki ve sorumluluk içerisinde arkadaşlarım ile beraber görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım diyerek Kocaeli’ye ve Karamürsel’e selam göndererek Ordu’ya yolu düşünler olursa kahve içmeye beklerim’ dedi. Binbaşı Eroğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz.

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Yeni doğan bebekler dahi 21 TL borçlu

Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirilen ödeme garantili projeler, Hazine'nin sırtında yük olmaya devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre geçmeyen her araca 37.8 dolar garanti verilen Osmangazi Köprüsü için Hazine ilk 6 ay için, 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapacak. Bu para vatandaştan toplanan vergilerden ödenecek. Kars'ta yaşayıp köprünün sadece fotoğrafını gören bir kişi bile Osmangazi Köprüsü'nün parasını ödüyor. Bu rakam 83 milyona bölündüğünde yılın ilk 6 ayında yeni doğan bebekler bile köprüye verilen garanti ücretten dolayı 21 TL ödemiş oluyor. Anlaşılan, hazine garantili projeler, hepimizin sırtında kambur olmaya devam edecek.

Türkiye'de alkol fiyatları AB ortalamasının 2 katı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye'de alkol fiyatları, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yaklaşık iki katı seviyede. Avrupa'da alkol fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler olan İzlanda ve Norveç'i, Türkiye takip ediyor. Avrupa'da alkolün en ucuz olduğu ülke ise Bosna Hersek. Türkiye'de şu an 160 TL'ye satılan 70'lik rakının 112 TL'si vergilerden oluşuyor. Alkoldeki inanılmaz vergi yükü sebebiyle Türkiye'de alkol fiyatları satın alma gücü paritesine göre, Avrupa Birliği ülkelerinden yüksek. Anlayacağınız, alkolden alınan vergi, Türkiye bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

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Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerji kapasitesinin % 90’ınını karadan elde eden Avrupa, 2050 yılına kadar 750 GW kurulu kara rüzgarı gücünü hedefliyor. Yerel enerji kaynağı kara rüzgarlarında Türkiye’nin de söz sahibi olabileceğini aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, ülkemizde yaklaşık 17 bin kişinin istihdam edildiği rüzgar enerjisine desteğin gerektiğini belirtiyor. Aydın haklı… Diğer ülkeler güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden en iyi şekilde faydalanıyorlar. Ülke olarak bizim de bunu başarmamız lazım.