Kırıkçı Mustafa, Kurşuncu Sabriye, Kocaelispor…

Kırıkçı Mustafa (İkizli Çeşme’deki evinde benim kolumu de düzeltti…)

Kurşuncu Sabriye...

Bakkal Raif...

Oduncu İlyas, Boyacı Salim, Ciğerci Turan, Aktar İzzet, Dişçi Bahattin, Ayhan, Avcı İsmet, İtfaiyeci Kerim, Yılancı Salih, Balıkçı Hamdi, Helvacı Hüseyin (2.05'lik dev büyükbabamdır), Bozacı Yakup, Kazım, Mürsel, Murat (Bozayı kentimize getiren büyük dayılarımdır), Simitçi Sıtkı (Meral Akşener'in kayınpederi) vs...

Kocaelispor ve kentin sembolleri de maalesef yavaş yavaş unutuluyor...

Kocaeli kenti ve merkezi İzmit, tam bir metropol olmaya aday…

Ama...

Eksik, topal, yamalı bir metropol…

Populasyonuna baktığınız zaman, ülkenin dört bir yanından, komşu ülkelerden gelenlerin oluşturduğu mozaik, şimdi Uzak Doğu, Asya, özellikle de Afrika tandanslı katılımlarla, daha da renkli hale gelmeye başladı…

Çukurbağ'ı dünya mirası ilan eden Unesco'nun işi zor olmayacak...

Ancak İzmit buna hazır mı ?..

Kesinlikle hayır…

100 yıllık Alemdar Caddesi’ne 50 yıl sonra bir alt yapı çalışması yapıyorsanız, bu gecikmenin adını koyamazsınız ve 150 yıllık İzmitliye bile durumu izah edemezsiniz…

Kentin ortasındaki kanalizasyon çalışması olmasa, belki de hepimiz difteri, dizanteri, kolera olmaya adaydık…

Hem de şu insafsız pandeminin gölgesinde kalmışken…

Hani gelişmiş ülkelere gidenler geri döndüklerinde derler ya “Adamlar alt yapısını 200 yıl önce kurmuş” diye…

Hiç kızmayın !..

Doğru…

1970’li yıllarda sıralarını doldurduğumuz Hızırreis İlkokulu, 70’lerin ikinci yarısında eğitim gördüğümüz İzmit Merkez Ortaokulu (Şimdiki Gazi Lisesi), 80’lerin ilk yarısında eğitim gördüğümüz İzmit Lisesi…

Kentin merkez ilçesinin de merkezindeki adresidir Alemdar Caddesi…

Yani Kocaeli’nin tam ortasıdır…

(Hatta bana göre dünyanın merkezidir, Nasreddin hoca misali)…

Sene 1999…

Faciayı yaşıyoruz hep beraber…

Deprem zamanında Çocuk Parkı (Cumhuriyet Parkı) Suriyelilerin şimdiki esir kampı haline gelmiş, Alemdar Caddesi boyunca dükkanların su boruları günlerce patlak şekilde akmış, ortalığı lağım kokuları kaplamıştı…

Deprem sonrasında da ilk kez, yani resmi olarak tam 21 yıl sonra, Alemdar Caddesi’nin boruları ancak değiştiriliyor…

Deprem öncesinden de siz ona katın bir 40 yıl…

Toplam 61 yıl yapar…

O& parti, bu parti, şu parti…

Fark etmez…

İhmal edilmiştir İzmit’in merkezi…

Yarım asırdan fazla…

Neredeyse bir asır...

Eskiden faytonla, atların arkasında tezek bıraktığı Alemdar Caddesi’nde gezenler ile aynı caddede şimdi ellerinde I-Phone, altlarında Range Rover ile gezenlerin kaderi aynı…

Boruları bozuk bir Alemdar…

Pislik içerisindeki bir Cumhuriyet Parkı ve çevresi…

Trafik keşmekeşindeki eski Demiryolu, Hürriyet caddeleri, insan trafiğinin azdığı Fethiye, Yürüyüş Yolu, Belsa ve Çarşı…

Hani Kocaeli’de şöhreti yakalayan Otel Altınnal tandanslı Kayahan’ın şarkısındaki gibi…

Kaderim aynı…

Adresim aynı…

Bakalım bir 50 yıl sonra da Belsa tarafındaki alt yapı değişecek mi ?..

Zor...

Çukurbağ Mahallesi mi ?..

Unesco listesine aldı ama…

Sanki Bin yıldır el değmiyor, bin yıl daha değmez…

Merak etmeyin !..

Tarihi çok seviyoruz ya, Çukurbağ'ya dokun(a)muyoruz !..

Bahanesi…

Yersen…

Çocukluk arkadaşım muhtar Yaşar tüzel, uyumaaaaa !..

Yerel yönetim yüksek lisans yapıyorum, Ayhan Orhan hocamdan alacağım diplomamı…

Mahalle maçlarında da seni aramıza almazdık zaten…

Vallahi çıkarım karşına aday olarak, muhtarlığı da alırım… J)

Hüseyin Çakmak’tan Çukurbağ manzaraları…

Çukurbağ… Merhum sendikacı Abdullah Karacan, Vali Hüseyin Avni Mutlu, rahmetli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, oğlu yönetmen Tolga Örnek, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Meral Akşener’in kayınpederi (Simitçi Sıtkı) ve diğerleri…

Tabii ki Nasut Kayalı…

Kaptan-Başkan Orhan Görsen…

Yazar Mustafa Küpçü…

Tarihçi Numan Gülşah…

Ve onların markası Kocaelispor…

Bir de Hüseyin Çakmak ağabeyimiz var…

Eski Kocaelisporlu…

Almanya dönüşü 1986’da Plajyolu’ndaki kazadan mucize eseri kurtuldu…

Aylarca komada kaldı… Ağabeyi Abdullah Çakmak, Döngel ve Bekirpaşa Belediye Başkanlığı yaptı…

Öğretmen halamın da okulda öğrencisi olan Hüseyin ağabey, güzel bir fotoğrafı mesajı paylaşmış…

Burası, benim doğduğum ve büyüdüğüm iki evin 50 metre Güneyi… Kilisenin arkası… Buyurun nostaljiye…

BeActive kaçmaz…

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de katıldığı HİS BeActive kampanyası sizi bekliyor. Korona (Sars) başta olmak üzere birçok hastalık. Sizin hareketsizliğinden besleniyor. Uyuşuk yapımız nedeniyle, hücrelerinize yerleşiyor ve oradaki faydalı maddeleri yiyip bitiriyor…

İnsan da böylece ölüme yol alıyor…

Hepimiz hareketsiz bir yaşam sürüyoruz…

O halde…

Bu sese kulak verin, aşağıdaki haberi iyi okuyun…

Harekete geçin, sertifikanızı alın, aslanlar gibi evinizin baş köşesinde sergileyin…

Haydi…

Aşağıdaki linke ulaşın ve gerekeni yapın, hem de ünlü olun…

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Porto'da iken Marsilya'da oynayan Drogba'ya: "Seni alacak kadar param yok. Fildişi'nde senin gibi oynayan bir kuzenin falan var mı?"..

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