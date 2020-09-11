12 Eylül 1980 darbesinin bilançosu çok ürpertici!

Bugün 12 Eylül…

Yani 12 Eylül darbesinin 40.yılı…

12 Eylül ile birlikte, Türkiye askeri rejimin esareti altına girdi…

Dilerseniz darbeyle ilgili size biraz bilgi vereyim…

12 Eylül Darbesi veya 1980 İhtilali, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askerî müdahale.

27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir.

EVREN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren basına ilk açıklamasın yaptı. TBMM'deki açıklamaya MGK'nın diğer üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun de katıldı.

TBMM'deki açıklamada;

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin

ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun da hazır bulundu.

TÜRKİYE’DE ASKERİ DÖNEM BAŞLADI

Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in Başbakan'ı olduğu hükümet görevden alındı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askerî dönem başladı.

Bu dönem yaklaşık dokuz yıl sürdü.

12 Eylül 1980 ardından partiler lağvedildi, parti liderleri önce askerî üslerde gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı.

2010 anayasa referandumunda, değişikliklerin kabul edilmesiyle 13 Eylül 2010 tarihinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve dernekler ile darbe mağduru kişiler 12 Eylül darbesini yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu…

İŞTE DARBENİN BİLANÇOSU

12 Eylül darbesinin bilançosu şöyle;

Darbe sonrası Türkiye Cumhuriyeti kamu ve kuruluşlarında dönemin devlet yöneticilerinin emri ile anarşist ilan eden 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, yine Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı…

-7 bin kişi için idam cezası istendi ve 517 kişiye idam cezası verildi.

Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1'i Asala militanı).

-İdamları istenen 259 kişinin dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

Yine 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı…

-98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı.

-388 bin kişiye pasaport verilmedi.

-30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı.

-14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

-30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti.

-300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.

-171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi.

-937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.

-23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.

-3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

-Aynı dönem 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.

-Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

-31 gazeteci cezaevine girdi.

-300 gazeteci saldırıya uğradı.

-3 gazeteci silahla öldürüldü.

-Gazeteler 300 gün yayın yapamadı ve aralarında Hürriyet, Millî Gazete ve Ortadoğu'nun da olduğu 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.

-39 ton gazete ve dergi imha edildi.

-Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.

-144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü…

-14 kişi aynı dönem yapılan açlık grevlerinde öldü…

-16 kişi kaçarken vuruldu…

-95 kişi çatışmada öldü…

-73 kişiye doğal ölüm raporu verildi…

-43 kişinin intihar ettiği bildirildi.

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KENAN EVREN HAYATINI KAYBETTİ

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 10 Mayıs 2015 tarihinde tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 98 yaşında hayatını kaybetti

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12 Eylül darbesinden sonra da 15 Temmuz’da da asker kıyafeti giymiş FETÖ’cüler, darbe girişiminde bulundu…

Yani, 15 Temmuz, Türkiye tarihinde dördüncü darbe girişimi…

Neyse ki hepimizin desteğiyle darbe girişimini püskürttük.

Umarım bir daha darbe ve darbe girişimlerine maruz kalmayız…

Şunu hepimiz bilmeliyiz ki;

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ YILMAZ SAVUNUCUSU olduğumuz sürece, hiçbir darbe girişimi başarılı olamaz…

Darbeler, hiçbir zaman çözüm olamaz. Çözüm, demokraside. Seçimle gelen, seçimle gider. Bunun başka yolu yok.

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Paşam daha ne bekliyorsunuz?

12 Eylül darbesinin son çalışması, 7 Eylül 1980 Pazar günü, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in evindeki gizli toplantıda yapıldı. Toplantıda, “Paşam daha ne bekliyorsunuz, vatan elden gidiyor” diyenler galip geldi.

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Parlamento feshedildi…

TRT spikeri Mesut Mertcan, 12 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanı ve yeni oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanı Kenan Evren’in imzasını taşıyan kısa bildiriyle darbeyi duyurdu: “Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Yurtdışına çıkışlar yasaklanmıştır, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.”

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DARBEYE KARŞI ÖZLÜ SÖZLER

-Ülkemizin mutluluk ve refahının, ancak evrensel demokrasi, insan hakları ve özgürlük temelleri üzerine inşa edilebileceğine inanıyorum. (Abdullah GÜL)

-Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümünde, demokrasimizi güçlendirerek bir daha bu ve buna benzer darbelere geçit vermeyeceğiz. (Meral AKŞENER)

-12 Eylül de bizim çocuklar kazandı diyorlardı, 15 Temmuz’da onların gayrimeşru çocukları kaybetti. (Devlet BAHÇELİ)

-Ülkeyi kaostan kurtaracak şey darbeler değil, demokrasi ve hukuktur. Ne askeri ne sivil darbe, yaşasın tam demokratik Türkiye! ( Kemal KILIÇDAROĞLU)

-İmansız paslı yürekler, imanlı yürekler karşısında tükendiler. (Recep Tayyip ERDOĞAN)

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12 Eylül ve Edebiyat

12 Eylül darbesi ülkenin üstünden sel gibi geçti. 12 Eylül'den sonra sol siyaset tümüyle yasaklandığından muhalefet büyük ölçüde sanata, edebiyata düştü. Edebiyat 90'lara dek darbecilere karşı demokrasiyi savundu. Ama edebiyatın siyasetten ve soldan arındırılması süreci de aynı yıllarda başladı. 2000'e doğru bu süreç neredeyse tamamlandı. Bugün solcular ve devrimciler edebiyatı yine pek önemsemiyorlar. Ama sol veya solumsu, özgürlükçü demeçler veren edebiyatçıları seviyorlar.

Edebiyat Türkiye'de artık sol değil. Gariptir ki eserlerinden solu kovan edebiyatçıların önemli bir bölümü siyasi kampanyalarda fazlasıyla özgürlükçü ve "sol"cudurlar. 12 Eylül o azgın saldırısının sonunda ülkede piyasacılığı, dinci gericiliği, sonrasında iki türde milliyetçiliği ve ardından liberalizmi geliştirdi. Edebiyatta da şimdi bu eğilimler hâkim. Sonuçta 12 Eylül bugün de ayakta ve edebiyatta da başarıya ulaşmış durumda diyebiliriz. (Kaan Arslanoğlu)