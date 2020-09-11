Ümitsiz vaka

Bir ilkokul çocuğuna, basit bir şekilde, bitkilerin fotosentez yaparak yaprakları sayesinde nasıl beslendiğini anlatın. Aradan bir yıl geçtikten sonra aynı çocuğa bu konuyu sorun. Aklında kesinlikle şu kalmıştır: Bitkiler yapraklarından beslenir.

Ama bu kentte, o çocuğun bile aklında kalanın hiç önemsenmediği durumlar yaşanabilir: Örneğin, SEKA caminin doğu duvarına bitişik boş alana ahşap malzemeden, üstü kapalı oturma yeri yerleştirilir. Gölge sağlaması hemen yanına bir ıhlamur ağacı dikerler. Buraya kadar yapılan doğrudur. Ama ağaç gelişip tam kendine gelince birilerinin “budama iştahı” belirir. Bunun kaynağında, budanan ağacın daha kuvvetli bir yapıya sahip olacağı inancı vardır. İştah o kadar ileridir ki ilk işlemde budama adı altında dalları doğranır. Bir sene sonra bu “doğrama işlemi” tekrarlanır. Sonraki sene yeniden… Tacı her geçen yıl yüzey ve yoğunluk olarak azaldığından gölge etkisi kısıtlanır. Gölgesi için dikilmiş ağacın tepesinde bir demet dal ve yaprak kalır.

Ağaç, uğradığı yaprak kaybı nedeniyle yeterli beslenemediğinden gövdesi böcek ve mantar tasallutlarına uğrar. O güzelim ağaç kurur. Budama uzmanları! bu sefer doğrayacak dal bulamadıkları için onu dibinden keserler. Ağaç yok olmuştur.

İnanılır gibi değil ama ağacın kök kısmı orada duruyor. Ağacın çeşitli zamanlarda çektiğim resimlerini hala saklıyorum…

Şimdi ekteki fotoğrafa dikkatle bakınız…

Bundan yaklaşık 3 ay önce, SEKA camiinden kentin merkezine doğru yürürken eski İstasyon Binasının karşısındaki araba park alanındaki ağaçlar dikkatimi çekti. Budama adı altında taçlarının tamamı doğranıp ortadan kalktığından sadece gövdeleri direk gibi kalmış üç tane akcaağaç (Acer negundo).

Ağaçların yanına gittim; dallarının bu derece doğranmış olmasının nedenini bir türlü bulamadım. Çünkü bulundukları yere araba park edilmesi imkansız ve insanların dolaşımına da uygun olmayan bir yer. Bu durumda dallarının arabalara ve insanlara değmesi de konu değil…

Gövdelerini inceledim, hiçbir hastalık belirtisi yok. (Akçaağaç bizim yöremizde oldukça sağlıklı büyüyen bir ağaç türüdür)

Başımı kaldırıp baktım: Elektrik hattı filan da yok…

Düşündüm; o ağaçlardan birinin üstünde gövde ve köklerini beslemesi için diyelim ki 10 bin kadar yaprak vardı. Yaz günü bu yapraklarla beslenecek iken yapraksız kaldı. Adeta koronavirüs nedeniyle işini kaybederek parasız kalan gariban gibi.. Üstelik önümüzdeki bahara girişte gereken 10 bin yerine 3-4 bin yaprağı olacak. Yani işe yeniden giren, ama ücreti üçte bire inen işçi durumuna düşecek.

Öyle tuhaf şeyler düşündüm ki hiç sormayın! Akçaağacın odunu işlenmeye çok yatkındır. Hani kaşık vs yapmak için. ..Acaba dedim! Bunun için bir ağaç düşmanı kaçak olarak kesmiş olmasın?

Yoksa birileri yakacak odun elde etmek için mi kesti?

Aklıma, bunu kestiren veya kesilmesine göz yumanların, “ağaç budandıkça kuvvetlenir” bilgisinden (!...) yola çıktıkları da geldi. Fakat ilkokul çocuğu bile “ağacın yapraktan beslendiğini” bildiğine göre bu nasıl olur, başkaları için “böyle nasıl düşünürsün” diye kendime kızdım.

Ama bu ağaçları kim, neden bu hale getirmiş veya getirtmiş olabilir? Oradan her geçişimde kendime bunu soruyorum ve cevabını bulamıyorum.

Yani işin içinden çıkamadım. Bu meraktan kurtulamıyorum, bana yazın, yardım edin!..

Ben yardımı siz okuyuculardan bekliyorum. Bunu yapan, yaptıran, yapılmasına göz yumanlardan değil.

Çünkü yazdıklarımdan budama işleminin “ne olduğunu ve ne olmadığını” siz öğrendiniz ama birilerinin öğrenmesi “ümitsiz vaka”.