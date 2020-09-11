Unutulmayacak öğretmenlik anıları

Değerli okuyucularımız, önceki makalemde ‘Öğretmenin Anı Defterinden’ başlıklı yazımda eğitim üzerinde kısaca bazı görüşlerimi dile getirerek pandemi döneminde okulların yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitimle mi işe başlanacağı hususunda belirsizliği vurgulamıştım.

Bu arada öğretmenlik döneminde unutamadığım yaşadığım iki anımı dile getirmiştim.

Yoğun ilgi çekip zaman zaman bu yaşanmış anlardan yazmamı isteyen çok istekle karşılaştım. Yıllarını eğitime adamış kişiler yanında yıllar önce mezun ettiğimiz öğrencilerimize de çok arayanlar oldu.

Hatta o dönemde benim hatırlayamadığım bazı anılarını da anlattılar.

Kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu makalemde de yine yaşanmış anılarımızdan söz edeceğim.

ÇORUM TİCARET LİSESİ’NDEN BİR ANI

Öğretmen ve müdür yardımcısıydım. Akşam üzeri birinci sınıftan öğrencilerin daktilo dersindeydim. Daktilo yazmanın teknik özelliklerine göre hareket edilmelidir. Kronometre tutarak sürat çalışması yaptırıyordum. Ahmet adlı efendi yapılı bir öğrencim o derste söylenenleri dikkate almadan şiir yazıyordu. Yanına giderek iki kez uyardım. Ahmet 38 sayfayı yazıyoruz. Şaşırmıştım çünkü Ahmet bu değildi. Üçüncü seferde bu sefer herkesin duyacağı ve birazda sert bir şekilde ikaz ettim.

Af edersiniz hocam demişti

Dersin sonunda muavin odasına çağırdım. Anlamaya çalıştım. Boş not defteri ve sınıf listesini verip yazmasını istedim. Tamam hocam, iyi akşamlar diyerek gitti.

Ertesi sabah benim odamda müdürümüz İbrahim beyle oturuyorduk. İçeriye iki polis girerek savcı bey Ahmet B...in iki resmini acil olarak istiyor dedi. Nedenini sorunca İntihar etmiş bir öğretmen ile de not bırakmış dediler. Ben şok olmuştum. Müdür bey durumu fark ederek dolaptaki dosyadan resimleri verdi.

Akşamki olayı naklettim.

Bu öğrenci çok hassas yapıdadır. Dayanamadı, gururu kırılınca canına kıymıştır diyerek yorum yaptı.

Beni ikna ederek evine gittik. Üvey ana problemi ve daha çözümü zor problem nedeni ile intihar etmiş.

Bıraktığı not " Hayatımızda benim iradem dışında gelişen zorlukları kaldıramıyorum. Hocam verdiniz ödevi yerine getiremedim, üzgünüm" cümleleri yazılıydı.

Şoktan çıkmanın sevinci ve tarifsiz üzüntü benimleydi.

Kendi sınıfının tamamı ile birlikte defin işlemini yerine getirdik. Büyük bir üzüntüyü okul camiamız ile yıllarca unutmadık. Makamı cennet, ruhu şad olsun.

O YARAMAZ BAŞKAN OLDU

Çoğu sınıfta kalmış öğrencilerin bulunduğu bir 5-G sınıfı vardı. Hababam sınıfına rahmet okutacak bir sınıftı. Bu şekilde iki yıllık öğrencilerin bir sınıfta olmaları idari yanlışlıktı.

Hiç bir öğretmen bu sınıfa derse girmek istemiyordu. Herkes yaka silkiyordu. Bende bu sınıfın muhasebe dersine giriyorum. Bende memnun değilim. Derste bir şey yok. Ama sınıfa girerken ve çıkarken herkes ayakta, birbirine tebeşir atıyor, bağırıyor, boğuşuyor ne ararsan var.

En yaramaz olduğunu gözlemeye çalıştığım bir öğrenciyi tahtaya kaldırıp gerekli nasihatı ederek kendisini benim dersimde geçerli olmak üzere sınıf başkanı tayin ettim.

İsabetli karar vermişim.

Artık göze batacak ve eleştirilecek bir konu kalmamıştı.

Sınıf öğretmeni rahmetli Cevat Tuncel Bey ya Allah senden razı olsun. Çocuklar çok memnunlar.

Artık o çok yaramaz çocuk önce kendisini sonrada sınıfın disiplinini düzeltmiş. Artık o çocuk sınıfın daimi başkanı olarak kalacak demişti.

O yaramaz başkan yıllar sonra hem ticarette hem de siyasette önemli bir noktadaydı.

PANDEMİ SÜRESİ UZUN OLACAK

Mesleğinde saygın, tanınmış bir hoca 'Pandemi bu gidişle çok uzun sürecek" dedi.

Çünkü ciddi bir önlem yok. Maalesef doğru dürüst uyanda yok.

Sosyal mesafe yok.

Maske takma şöyle böyle yarım yamalak.

Çoğu kimse işin ciddiyetini kavramış değil!

Üzülerek bu süreç iki yıl sürecek gibi görünüyor demektedir.

Evet bu acı gerçeği herkesin görmesi ve anlaması gerekiyor.

Yani toplumsal bir seferberlik ruhu içinde hareket etme en akılcı yoldur.

Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

Yeni dönem acı reçetelerle doludur.

Ekonomi başta olmak üzere bütün sıkıntılar peş peşe ve uzun sürecek.

Bunları bilerek ve görerek yeni yaşama uymaya mecburuz.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.