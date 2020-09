Cehaletin adı: Genelleme

Cehalet dediğimizde ilk aklımıza gelen şey “bilgisizliktir”.

Fakat Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında cehalet kelimesinin sadece “bilmemek” değil, “düşünmeden hareket etme”ye işaret ettiği de görülür (En’am, 54).

Yani cehalet sadece bilmemek değil, eylemlerinin sonucunu düşünmeden, etkisini hesap etmeden, dolayısıyla vereceği zararı hesaba katmadan hareket etmenin de adı olmaktadır.

Bu noktadan bakıldığında, bugün “diplomalı cehalet” dediğimizde neyi kastettiğimiz daha da açık hale geliyor.

Ve bu tip cehaletin en önemli göstergelerinden biri de çok rahat genellemeler yapmak.

Düşünmeden.

Doğruluğunu araştırmadan.

Herkesi bir kefeye koymanın imkanını tartmadan.

Bunun örneklerini gün geçtikçe daha sık görmeye başladık.

Arkasındaki motivasyon meşhur olma hevesi mi, öfke mi, ideolojik körlük mü ya da başka bir şey mi bilemiyorum…

Daha doğrusu “genelleme” yapmak zor.

Ancak “uzman” sıfatıyla bir konuda yorum yapanların, özellikle Türkiye’nin bugünkü şartları dikkate alındığında, çok daha “aklı başında” hareket etmeleri gerekir.

Düşünülmeden söylenen her sözün ya da atılacak her adımın, Türkiye gibi toplumsal rehabilitasyon ihtiyacının gittikçe arttığı bir ülkede, nelere mal olabileceğini iki değil belki on defa düşünmek gerekir.

Nitekim bilgili olmanın “yapıcılığı”da buradan gelir.

Zira bilmek, aynı zamanda “bilmediğinin” de farkında olmak demektir.

İnsan öğrendikçe, aslında bildiğinin ne kadar az olduğunu, bir konu hakkında “her şeyi” kapsayan genellemeler yapmanın, konu ile ilgili “her şeyi” bilmeyi gerektirdiğini, bunun da insanın kendi hayat sınırlarını aştığını anlar.

Dolayısıyla insan bildikçe iddiasında daha dikkatli olması gerektiğini de idrak eder.

Bu idrak de insanın “ben oldum” demesinin önündeki engellerden biridir.

İşte ilmin insana “tevazu” kazandırması da bundandır.

Kısacası:

Cehalet sadece bilmemek değil “bilmediğini de bilmemek” ve “düşünmeden hareket etmek” demekse; bugün temel meselelerimizden birini neden diplomasız cahillerden ziyade diplomalı cahillerin oluşturduğunu daha net anlayabiliriz sanırım...

O nedenle ve tüm iyi niyetimle “büyük laflar” eden ve toplumu geren bazı “uzmanlara (!)”, bir hocamın bana verdiği kıymetli bir tavsiyede bulunmak isterim:

‘Bazı’ kelimesi hayat kurtarır!