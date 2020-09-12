Sanseveria - Sanseverya (Paşa kılıcı - Tavşan kulağı)

Hoş görünümlü etli yaprakları oda ve salonları süsleyen pek dayanıklı bir saksı bitkisidir.

Yaprakları yeşil ve sarımtırak, alaca renkli olan ve bir de bodur çeşitleri bulunmaktadır.

Ancak alaca renkli olanı daha değerlidir.

Sanseveryanın bulunduğu yer, direkt güneş ışığı alan yerler olmamalıdır; sabahları yakıcı güneş görmeyen, bolca aydınlık yerler Sanseverya için en uygun yerlerdir.

Kışın bulunduğu yerin sıcaklığı on beş dereceden aşağıya düşürülmemelidir.

Sanseverya, fazla nemden hoşlanmaz; çok su verildiği zaman çürümeler meydana gelir.

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Kışın az, Yazın haftada iki defa su verilir.

Sulama yaparken göbek yapraklarının ıslatılmamasına dikkat edilmelidir.

Sanseveryanın sevdiği toprak, killi bahçe toprağına bir miktar funda ve dere mili karıştırılarak hazırlanan toprak tertibidir.

Sanseverya, yaprak çeliği yapılarak veya dip sürgünlerinin köklü olarak ayrılması ile çoğaltılır. Yaprak çeliği, Ağustos ayında yapılır.

Kasalara sık sık yapılan çelikler köklendikten sonra buralardan alınarak dibine saksı parçaları bulunan saksılara tek tek dikilirler.

Daha sonra büyüdüklerinde iki veya üç yılda bir İlkbaharda saksı değişimi yapılmalıdır.

İlkbahar ve Yaz dönemlerinde yirmi günde bir gübreleme yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...