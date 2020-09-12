Koronavirüs stresiyle başa çıkma yöntemleri!

Mart ayından beri koranavirüs belasıyla uğraşıyoruz…

Hayatımızın her alanına etki etti…

Kimimiz koronavirüs stresiyle başa çıkabiliyoruz, kimimiz de stres yapıyoruz…

Antalya Yaşam Hastanesi’nden Uzman Psikolog Anıl Yıldız, koronavirüs stresiyle başa çıkmanın yollarıyla ilgili bilgi verdi.

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Koronavirüs (COVID-19), herkeste farklı psikolojik problemler doğurmaktadır.

Kaygı ve depresyon gibi psikolojik problemler yaşansa da stres, virüs durumunda yaşanılan bir diğer problem olarak göze çarpmaktadır.

Aynı zamanda korona virüsün ani duygu değişimlerine neden olduğu gözlenmektedir.

Bu duygu değişimleri, evde uzun süre kalma, açık havadan mahrum olma durumu ile ortaya çıkmaktadır.

Mutluyken bir anda mutsuz bir hal yaşanmakta, halk arasında “mod düşüklüğü” denilen durumu ortaya çıkarabilmektedir.

Virüsün yarattığı psikolojik durum, kişilik özelliklerine, kişinin olumsuzluklara verdiği tepkilere ve tecrübelerine göre değişmektedir.

Korona virüs kişilerde psikolojik, fiziksel ve duygusal açıdan kişilerde stres ve kaygı durumları oluşturmaktadır.

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“İşime geri dönebilecek miyim?

Dünyada virüsün etkileri ne kadar sürecek?

Yakınlarım virüsten etkilenirse neler yapmalıyım?

Daha ne kadar evde kalmam gerekiyor?” gibi sorular akla gelmektedir.

Fakat bunlar gibi akla gelen birçok soru, stres durumu olan virüs süresince mantıklı düşünmenin ortadan kalkmasıyla oluşmakta ve geçici bir süreci kapsamaktadır.

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Sosyal medyada korona virüs ile ilgili yer alan gerçek dışı paylaşımlar, endişeli ruh halimizi ve stres durumumuzu olumsuz etkileyerek, sağlıklı düşünme ve sağlıklı adımlar atma konusunda önümüze bir engel koymaktadır.

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Çocuk sahibi olanlar, sağlık çalışanları ve daha önce psikolojik problemler yaşayanlar, bu süreçten daha fazla etkilenebilmektedir.

Özellikle çocukları ve yakınları için endişelenen kişiler için dikkat edilmesi gereken nokta; emniyet kemerini ilk önce kendimize sonra çocuğumuza takmamız gerektiğidir.

Bizim hem fiziksel hem psikolojik olarak sağlıklı olmamız gerekiyor ki çevremize ve ailemize yardımcı olabilelim.

KORONAVİRÜS (COVID-19) SÜRESİNCE HANGİ PROBLEMLERİ YAŞAYABİLİRİZ?

İştah kaybı,

Uyku düzensizliği,

Sevdiğimiz, mutlu olduğumuz aktiviteleri yapmak istememe,

Alkol ve sigara kullanımının artması,

Konsantrasyon güçlüğü.

Psikolojik sağlamlık oluşturmak için neler yapmalıyız?

Evde yapabileceğiniz, sizi mutlu edecek aktiviteler, oyunlar oluşturulmalı,

Kitap okuma alışkanlığı kazanılmalı,

Bu süreç, fiziksel, psikolojik detoks olarak anlamlandırılmalı,

Uzun zamandır izlenemeyen dizi ve film listesi oluşturulmalı ve izlenmeli,

Yaratıcı oyunlar planlanıp aile olarak bunlar uygulanmalı,

Çocuklarla kaliteli, sağlıklı zaman geçirme sağlanmalı,

Farklı yemek ya da tatlı tarifleri bulunup uygulanmalı,

Fiziksel egzersizler yapılmalı,

Açık hava almak için balkona çıkılmalı ve olabildiğince pencereler açılmalı.

En önemlisi; korona virüs ile ilgili çok fazla habere ve paylaşıma maruz kalınmamalıdır.

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Uzman Psikolog Anıl Yıldız’ın önerilerini yukarıda okudunuz…

Koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağı belli değil…

Bu yüzden uzun süre koronavirüs belasıyla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor

Aylık 62 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com, Ağustos 2020 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. sahibinden.com Ağustos Ayı Emlak Endeksini açıkladı: Konut satış süresi hızla düşüyor, Türkiye’de konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor. sahibinden.com’un Ağustos ayı emlak endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları bazında en çok değer kazanan ilk 5 ilçe sırasıyla %150 artışla Muğla/Ula, % 80 ile Antalya/Döşemealtı, % 66 ile Mardin/Artuklu, % 65 ile Muğla/Fethiye, % 64 ile Muğla/Ortaca olarak kaydedildi.

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Müze sayısı artıyor

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye’deki müze sayısının 467 olduğu görüldü. Böylelikle 2018 yılına oranla 16 sayı arttığı kaydedilirken, bu müzelerin de 199’u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268’inin özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı. Özel müze sayıları da her yıl artarken, 2014 yılından sonra Bakanlığa bağlı müze sayılarını geçmeye başladığı görüldü. Yıllara göre müze sayıları incelendiğinde ise 2010 yılında 334, 2014 yılında 392, 2018 yılında ise 451 adet müzenin ülkemizde faaliyet gösterdiği görüldü.

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Yıllara göre girişimcilik oranları belli oldu

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Yıllara göre girişimcilik ve iş demografi oranları belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki yeni girişim oranları yüzde 13,0 olarak görülürken, 2017 yılından itibaren düşüş gösterdiği kaydedildi. Girişimciliğin en yüksek olduğu yıl ise 14,7 ile 2011’de olduğu saptandı. Girişimlerin hangi alanlarda yapıldığına bakıldığında ise 2019 yılında doğan girişimlerin yüzde 36,6’sı toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Girişimlerin büyümesi ciroya ve istihdama göre de ayrı ayrı ele alınırken, ciroya göre büyüme kat edenler her zaman ilk sırada yer aldı. Hem istihdam hem ciroya göre bakıldığında geçen yıl en büyüyen sektör ise imalat oldu.

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Ramazan Tuna'yı ilk babası ziyaret etti

Yapılan son kongrede AKP Körfez İlçe Başkanı seçilen Ramazan Tuna'yı ilk ziyaret eden isim babası Şükrü Tuna oldu. AKP ilçe binasında gerçekleştirilen ziyarette babası, ilçe başkanı seçilen oğlu Ramazan Tuna için güzel temennilerinde bulundu, duacı oldu. Baba tutun, oğlunun 'Doğruluktan-dürüstlükten-adaletten' ayrılmama tavsiyesinde bulundu.