Korona ile mücadele ediyoruz;

Pazarda,

tezgahtaki domatesi,biberi,patlıcanı seçmek,ellemek yasak !

Pazarcı, tezgahındaki salçalık biberin üzerinde 2 adet etiket koymuş:

Kilo: 3.5 Tl (Seçmek yok )

Kilo: 5. TL (SEÇ SEÇ AL )

Yazıyor (!)

Garibansan, paran azsa Korona var, seçme hakkın yok,

Paran varsa, seçebilirsin sana korona yok!

Hani, pazarda sebzeleri ellemek, seçmek yoktu?

Pazardaki bu durumu gören yok mu?

MASKE TAK (!)

Sağlık Bakanı her gün haykırıyor,

Cumhurbaşkanı her gün söylüyor,

“Maske takın ! “

Vatandaş maske takıyor,

Neresine?

KOLUNA (!)

Demek ki;

Covid-19 denen meret, burundan ağızdan değil KOL’dan giriyormuş!

Vatandaş alay ediyor;

“Maske koluma-Korona yoluna!”

Toplu taşıma araçlarında koltuklarda tek kişi oturacaktı,

bırakın tek kişi oturmayı ayakta yer bulmak SORUN olmuş!

Pazar yerlerinde maskesiz satış yapanı,

Yolda maskeyi koluna takanı,

Tezgahta seçerek sebze alanı,

kontrol edeni

Ceza yazanı,

Hiç göreniniz var mı?

Yoooooook !

Sağlık Bakanı her gün TV de açıklama yapıyor…

VAKA sayısı artıyor (!) diyor.

Maskeye mesafeye dikkat çekiyor…

Cumhurbaşkanı ÇAY memleketinde sel felaketzedelerine ÇAY paketi atıyor,

Felaketzedeler bir paket çayı almak için neredeyse birbirlerini eziyor!

Garibanın 50 kişilik düğününe yasak getiriliyor,

Öbür tarafta Milletvekili oğluna 1500 kişilik düğün yapıyor!

Garibana talkım,

kendilerine salkım (!)

Garibana KORONA var,

Milletvekiline YOK !

Kavanoz dipli dünya…

Koronayla mücadele mi ?

Siz daha millete maskeyi neresine takacağını anlatamamışsınız,

Alınan tedbirleri uygulayamadıktan sonra,

Siz, koronoyla değil ancak

KOLONYA ile başa çıkabilirsiniz !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GÜRGENLERİ KESEN ELLER KIRILSIN !

Karamürsel’in mahallesi TAHTALI’daki asırlık gürgen ağaçlarını Orman İşletmesi kesmeye kalkmış!

Sanki o gürgenleri önceki yıllarda dedeleri, babaları dikmiş gibi!

Sakarya Orman İşletmesi Baş Müdürlüğü, Gölcük Orman İşletmesi şefliği,

o asırlık tarihi gürgen ağaçlarını sahiplerine (Tahtalıda yaşayanlara) sormadan, izin almadan, resmi tebligat yapmadan kesmek, ne demek oluyor?

Burası patagonya mı?

Destursuz bağa giriyorsunuz, haberiniz ola…