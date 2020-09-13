İnsan beynine çip takmak…

Dünyanın kimi ülkelerinde terör ve savaşlarla insanlar yaşamlarını yitiriyor, sakat kalıyor, ruhsal dengelerini yitiriyor, açlık ve sefalet içinde yaşamaya çalışıyor.

İnsanı insana, toplumu topluma DÜŞMAN etmek çok kolay!

“Din, mezhep ve etnik nedenlerle” insanlar birbirini yok ediyor.

İnsanlar bu KİN ve ÖFKE selinde helak olurken, silah tüccarları, petrol ve maden tekelleri yeni büyük kazançlar elde ediyorlar.

Bu vahşi yaratıklar, insanın en temel yaşamsal ihtiyacı olan DOĞAYI mahvediyor, doğal dengeyi bozuyor.

Türlü ölümcül ve salgın hastalıklarla boğuşuyor insanlık.

Öte yandan, iyi bir eğitim için PARA gerek!

Yoksa, siyasal iktidarların çıkarlarına uygun eğitim sistemleri ile uyutulup aptallaştırılıyor insanlar!

Nitelikli bir eğitim göremeyen, “nitelikli işgücü” olamayan ve iş bulmakta zorlanan genç insanlar üç kuruşa köle gibi çalışıyorlar.

Nitelikli işgücü olabilen, yabancı dil, bilgisayar gücü olanlar yalnızca kendi ülkelerinde değil, başka ülkelerde de yaşam olanağı buluyor.

Bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanda GELİŞME olanağı bulamayan toplumlarda “TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK” ortaya çıkıyor.

İşte, CEP TELEFONLARI…

Cep telefonları müthiş bir teknolojik olay.

Özellikle “teknoloji özürlü” toplumlarda büyük bir “saygınlık” sembolü!

Geçin sıkıntısı içindeki pek çok insan bile, ne yapıp ediyor, bu lükse sahip olmak istiyor! Onlar da “itibarda tasarruf” yapamıyorlar!

İyi güzel de, cep telefonları bir yönüyle insanlığı TUTSAK kılıyor!

Hangi gün, hangi saatte neredesiniz, cep telefonunuz sizi ele veriyor!

Yani ÖZGÜR değilsiniz artık!

Yalnızca cep telefonları mı?

Cipli kimlik belgeleri, e-mail adresleri, twiter gibi sosyal medya hesaplarınızla hep GÖZALTINDA yaşıyorsunuz!

Bütün bunların yanısıra, siyasal iktidarların kontrolü altındaki medya organlarını da düşünün… Sizi her gün sürekli olarak siyasal çıkarlara göre yönlendiriyorlar!

BEYİN YIKIYORLAR!

Ez cümle;

Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsanız yaşayın, “teknolojinin ve siyasal iktidarın” TUTSAĞISINIZ!..

Egemen olan güç, “bilim ve teknoloji” yarışında önde olan küresel sermayedir!

Örnek verelim;

ABD’li iş adamı Elon Musk, yıllardır üzerinde çalıştığı BEYİN ÇİPİ ile sahnede.

İddiaya göre; domuzlarda denenen bu çip insan beynine yerleştirilecek, özellikle felçli ve engelli insanlar sağlıklarına kavuşacaklar!

Bu çip, bellek kaybından ruhsal sarsıntıya ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebilecek!

Elektronik çip, Bluetoot bağlantısı üzerinden akıllı telefonla iletişim halinde olabiliyor!

Bu çipin gerçekten insan sağlığına hizmet edeceğine dair kaygılarım var!

Bu çip ve benzeri yeni teknolojik ürünler, insanlığı yeniden KÖLE DÜZENİNE mi sürüklüyor?

Bir an, kendi içimizdeki “biz-siz” çatışması saçmalığından kurtarsak, birbirimizi hoş görsek, “BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ” gösterebilsek ve sonra da; “Küresel düzen bizi nereye götürüyor?” diye düşünsek, iyi olmaz mı?

Yoksa, ileri teknolojinin “gönüllü tutsakları” mı olmalıyız?