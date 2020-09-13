Kocaelispor’u siyasete bulaştırmak kimsenin HADDİNE DEĞİL!

Kocaelispor’un önceki gün mali genel kurulu yapıldı…

Genel kurulda ilginç bir gelişme yaşandı…

MHP’ye yakın oldukları öğrenilen bazı Kocaelisporlu üyeler, Kocaelispor armasının değiştirilmesi yönünde önerge verdi.

Önergede 1966’daki kuruluş armasına dönmek istedikleri belirtildi…

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Önergede, “Kocaelispor’a ait resmi logonun değiştirilmesini, ilk ve orijinal olan logo (4 yıldız) dönüştürülmesini öneriyoruz” ifadesini kullandılar…

Gerekçe de mevcut armadaki ‘güneşin’, İYİ Parti logosundaki ‘güneşi’ anımsattığını ileri sürdüler.

Önerge reddedildi…

Hayret verici bir durum…

Kocaelispor ilk kurulurken, arması 4 yıldızlı idi…

Aldığım bilgilere göre 1990’lı yıllarda armadaki bir yıldız, güneş olarak değiştirildi…

Yani bu değişiklik, yaklaşık 30 yıl önce yapıldı…

İYİ Parti, şunun şurasında kurulalı birkaç yıl oldu…

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, mali kongredeki bu skandal önergeyle ilgili bir açıklama yaptı…

Şunları söyledi;

“Zaman havanda su dövüp sinekten yağ çıkarmaya çalışma zamanı değildir.

Afaki açıklamalarla gündem değiştirip kendi ayıplarını saklamaya çalışanları görüyor ve gülüp geçiyoruz.

Şehrinizin markası, birleştirici unsuru, siyaset üstü tutulması gereken Kocaelispor’umuzun ambleminde bile kabus görerek, bu İYİ Parti logosu değişsin, diye veryansın ediyorlar.

Kocaelispor’u siyasetin içine siyaseti de yerlerde sürünmeye iten bu yaklaşımı da sadece üzülerek izliyoruz. Kocaelispor hepimizindir.

Logosu İYİ Parti'den önce var olmuştur. Saygılarımla.”

KOCAELİSPOR HEPİMİZİN, SİYASETE BULAŞTIRMAYIN

Yıldız’a katılıyorum…

Kocaelispor armasındaki ‘güneş’, İYİ Parti kurulmadan önce de vardı…

MHP’ye yakın üyelerin yaptığı, Kocaelispor’u siyasete bulaştırmaktır.

İYİ Parti’ye kızarak, Kocaelispor armasındaki ‘güneş’i bahane Kocaelispor’u siyasete bulaştırmak, kimsenin haddine değildir.

Küçük hesaplar yüzünden Kocaelispor’u siyasetin içine çekmek doğru değildir.

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Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilirler. (George Chapman)