Benim çocukluğum Kolordu civarında geçti, daha önceki yazılarımda ( Saat Kulesi, Saraybahçe ve Kasr-ı Hümayun ) bundan hep bahsettim sizlere. Bu anılarımda Redif Dairesi’nin de diğerleri gibi yeri ayrıdır benim için.

Dört – beş yaşlarımda annemin elinden tutarak önünden geçerken o gün nöbette olan askere el sallamadan geçtiğim olmazdı. Asker demek, o yaşlarda sadece Kolordu ve Redif Dairesi önünde nöbet tutan kişi askerdi benim için. Evde babamın anlatımıyla askere verilen değeri, önünden geçerken el sallayarak ben de onlara değer verdiğimi göstermek ister gibi bir çaba içersindeydim belki de.

Biraz daha büyüyüp, evden tek başına ayrıldığım İlkokul zamanları, Cuma günleri saat beş oldu mu, arkadaşlarımla Kolordunun önüne bayrak çekme törenlerini izlemeye giderdik. Töreni izler ve Saray Yokuşu’ndan inen kortejin arkasından Heykel’in oraya kadar bizlerde koştururduk. Sonrasında kendi mahallemize döner ya oyuna dalar ya da evlerimize giderdik.

Biraz daha büyüdüğümde Kolordu Sineması, hemen hemen hiçbir filmi kaçırmazdık. Özellikle gençlik ve korku filmleri… Yaşadıklarım hepsi güzel anılar…

Yine bu güzel anılardan sözü Atatürk ve Redif Müzesi’nin tarihine getireceğim.

“Gez Çiz Yaz – İzmit” Workshop etkinliğinin Korona günlerindeki yazı etkinliğine.

Geçen sene Atatürk ve Redif Müzesine ziyaretçi olarak gidip ve bahçe kapısından içeri girdiğimde binanın, 1999 depremine kadar 15. Kolordu Komutanlığı tarafından Askeri Mahkeme binası olarak kullanıldığı geldi aklıma. 2011 yılında Kocaeli İl Özel İdaresi’nce restore ettirilerek Atatürk ve Redif Müzesi olarak hizmete açılmış. Müze şu an Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı.

Redif Dairesi, İzmit Mutasarrıfı Hasan Paşa tarafından, 1863 yılında Abdülaziz döneminde Kemalpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde yaptırılmış.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Redif Subaylarının ( ihtiyat – yedek subayların)askerlik görevlerini yerine getirdikten sonra kullanmaları amacıyla inşa edilmiştir. İkinci ampir üslubunda, yarı kagir kışla tipinde inşa edilmiş olan Redif Dairesi’nin girişinin üzerinde sütunları dışarıya taşırılmış bir balkon vardır. Balkonun üst kısmında bulunan Osmanlı Tuğrası ve arma binanın en önemli unsurudur. Girişten sonra dikdörtgen planlı yapı boyunca uzanan koridorlar ve çevresinde bulunan çok sayıdaki odalar, binanın kışla amaçlı inşa edilmiş olmasının getirdiği önemli bir özelliğidir. Cephe boyunca binanın bütününde altlı üstlü dikdörtgen pencereler sıralanmıştır. Redif Dairesi’nin iç mekan tavanları 19. yüzyıl süsleme motifleri ile bezenmiştir. Redif Dairesi’nin kalem işi bezemeleri de önemli bir yer tutmaktadır.

Milli mücadele zamanlarının sergilendiği salonda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafı ile Mustafa Kemal’in 1922 yılında İzmit ile ilgili söylediği sözlerin yazılı olduğu pano ve o döneme ait gazete kupürleri müzede yer almaktadır. Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler bir arada bulunmaktadır.

Müze şu an ziyarete açık mı bilmiyorum, eğer açıksa Cumartesi ve Pazar günleri hariç 09.00 – 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Biz gittiğimizde, biraz geç kaldığımız için rehber yoktu ama vakitli gidilirse rehberle gezilmesi tabii ki daha güzel.