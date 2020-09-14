Kocaelispor… Gülümse İzmit, Midyeci Ahmet, Fidyeci Mehmet…

Kocaelispor Gazinosu… (Şimdiki iskele)…

Ray Spor Aile Gazinosu…

Çamlaraltı…

Petrol Saray Lokali…

Leyla Atakan Düğün Salonu…

Dönerci Adem Baba…

Çırağı İskenderci Yusuf usta…

Çiçek Izgara…

Köfteci Behçet ve Kapanönü…

Börekçi Mehmet…

Bunlar kentimizin 80’li yıllardaki sosyal merkezleriydi…

Ama ne merkez !..

Tıklım tıklım dolardı 120 binlik nüfusa rağmen…

Bizim için bir düğüne gitmek, bir hafta önceden hazırlık demekti…

Kıyafetler seçilir, kuaförlere gidilir, Libas’tan, Pink’ten elbise-ayakkabı alınırdı…

Elbiselerin tarzı abiye…

Ama hepsi de ablaya…

Şimdi kent merkezi acınacak halde…

Leş gibi kebap kokuları içerisinde kaldırımlarda yürüyebiliyorsanız yürüyorsunuz…

Asıl Covid’in kralı, o yola kafasına göre sandalye-masa çıkaran kafeteryalarda…

Belediyeye işgaliye ödüyorlar ama, bizim umurumuzda bile değil…

Yürüyüşümüzü engelliyorlar, pislik içerisinde korku dolu şekilde aralarından geçmemize neden oluyorlar…

Lunapark’un Korku Tüneli gibi…

Kimin ne giydiği, ya da hiç giymediği konusu benim umurumda bile değil…

Artık alıştık, leş gibi yağlı göbeklerin aşağıya sarkarken, pantolonların içerisine tıkıştırılmış, göbeği açık insan görmeye…

Midemiz bulana bulana aralarından geçmek zorunda kalıyoruz…

Sigara dumanları da tuzu biberi…

Bu kafeteryalar ne kadar deneniyor, önümüzdeki sundukları mönülerde ne pişirdikleri, bize ne yedirdikleri belli değil…

80’lerde tavana çiğ köfte yapıştırıp, mecliste partiler yapanlara gülerdik…

Şimdi çiğ köfte, kebap, yağlı döner kokuları kapladı İzmit’in merkezini…

Kocaelisporlu, fanatikliğine aşık olduğumuz başkan Fatma Kaplan Hürriyet hanıma buradan sesleniyorum…

Lütfen bu nezaketsizliğe, iğrençliğe, zorla dayatılan arabesk kültüre ‘Dur’ deyiniz…

Biz eski sokakları buram buram Kocaelispor, kültür ve sanat kokan, tozlu topraklı da olsa, doya doya mahalleler arası maçlar yaptığımız, yaşadığımız İzmitimizi geri istiyoruz…

Sayın başkanım, bu bir kadın olarak size daha da yakışır…

Sokaktaki bu amansız işgale son verin !..

“Midyeci Ahmet” denen adam, günlerdir 4 katlı bina boyunda fotoğrafını afişe ediyor…

Siz de hukukçusunuz, açın reklam ve tanıtım maddelerini, yasağı uygulayın…

Yarın bir gün ben de bu adamın karşısına ‘Fidyeci Hakan’ diye bir büyük afiş asıp, don-gömlek bedavadan reklam yaparsam, buna kim ne diyebilir ?..

Bekliyoruz efendim…

O zaman gerçekten “GÜLÜMSE”yeceğiz birer ‘İZMİT’li olarak…

Maçlar misli.com’da !.. 12-13 yaşında çocuklar, ancak bahis oynayıp, maç izleyebilecekler…

Evet…

Sonunda bu da oldu…

Yunanlılar genelev reklamını göğsünde taşıdığı için, uluslar arası muhabbet tellalı ilan edildi…

Bizim 2. ve 3.Lig’in adı da resmen bahis sitesi olan ‘misli.com’ oldu…

Yani 12-13 yaşında çocuklar, çok sevdikleri Kocaelispor’u seyredebilmek için misli.com’a girecekler, en az bir kupon oynayıp (3 lira), ancak böylece maç izleyebilecekler…

Yaşlarına göre kupon oynamaları yasak tabii…

Ne yapacaklar ?..

Basit…

Babasından, abisinden destek alacaklar ve bir de yolsuzluğu öğrenecekler…

Aile boyu suç…

Böylece aile destekli kumarbaz adayı olacaklar…

Demek ki biz de kumarbazız artık…

Ne yapalım ?..

Spor sponsor ister, sponsor ise seyirci…

Biz, kurgulanan bir ligde seyirci olmaya devam edeceğiz anlaşılan…

Tamam da, şampiyon ve düşenler belliyse, bu ligi biz neden oynuyoruz ya ?..

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…

Bunu bilir, bunu söylerim…

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…

Kocaelispor’da aday çıkmadı…

Hüseyin Üzülmez tek listeyle, elini kolunu sallaya salyaya yeniden başkan oldu…

Bunun için de artık sezon sonuna kadar kimsenin çıtını çıkarma hakkı kalmadı…

Sağda solda dedikodu yapan, konuşan, gelip genel kurulda konuşacaktı…

Bundan sonra bana gelip hiç bir şey konuşmasınlar…

Atı alan Üsküdar’ı geçti…

Geçti Bor’un pazarı, sür ‘KENDİNİ’ (pardon eşeği) Niğde’ye…

Kürsüye çıkıp da konuşma cesareti olmayan, bana hiç konuşmasın artık !..

Karikatür

EFSANE SÖZLER:

"Öldüğümde beni İnönü'ye gömün"

-Pascal Nouma-

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