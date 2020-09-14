MOODY’S’i TÜİK’e mi bağlasak?

Batı ülkeleri zengin ülkeler.

Para onlarda var.

Ekonomimizin gelişmesi için de sıcak paraya ve uygun krediye ihtiyaç var.

Ekonomistlerin genel kanısı bugünlerde dünyada kredi faizlerinin çok uygun olduğu noktada.

**

Batı ülkeleri kredi isteyen gelişmekte olan ülkelere kredi vermeden önce kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına dikkat ediyorlar.

Moody’s de bu ülkelerin, dünyanın dikkate aldığı bir uluslar arası kredi derecelendirme kurumu.

Daha önceleri ekonomimiz açısından olumlu notlar vermesine rağmen son dört yılda sürekli notlarımızı düşürüyor.

Geçen günlerde de notumuzu B1 den B2 ye indirerek bizi

Tanzanya,

Ruanda,

Etiyopya ve

Uganda gibi ülkelere verdiği noktaya getirdi.

**

Bu not ile ülkemizin kredi alabilme durumu zorlaştırılmış oldu.

Daha önce notumuz arttırılırken iktidar açısından sorun yoktu.

Ancak notumuz düşürüldüğünde bu kuruluş iktidar tarafından hemen düşman ilan edilmeye başlandı.

İktidarın alışkanlığı bu.

**

Ak Partili Canikli, “18 yılda Türkiye büyüme oranında dünya lideri oldu, vatandaşlarımızın hayat standartları çok yükseldi. Bütün bunlara rağmen kredi notumuzu düşüren bu kuruluş tamamen kötü niyetli” diyor.

**

Anladığım kadarıyla iktidar kadro yapısı ile oynayarak kendisine bağladığı siyasallaşmış Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak bunları söylüyor.

Bildiğim kadarıyla Avrupa’daki kurumların çalışma standartları belli.

Veri toplama ve sunmada bilimsel verilere dayanıyorlar.

Yani onlar gerçek ne ise onu veriyorlar.

Öyle iktidardan etkilenmek, rakamlarla oynamak v.s yok.

**

Evet Avrupa bizimle bir uğraşı içersinde.

Bu doğru ama bu uğraşının kredi notuna yansıyıp yansımadığının tespiti için bu kurumun verilerini açıklamaya zorlanması gerekiyor.

İktidar bu kuruluşu düşman ilan ederken, aslında verilerin açıklanmasına da bilinçli bir şekilde engel oluyor.

Aslında bu kuruluşun sistemlerine girildiğinde Türk ekonomisi ile ilgili gerçek verilerin görüleceği, akla karanın ortaya çıkacağı bir gerçek.

**

Bir tarafta iktidar yetkililerinin TÜİK’ e dayanan bu tür açıklamaları, diğer tarafta patlayan döviz kuru,asgari ücretle ancak 3,5 çeyrek altın alabilen vatandaşın çilesi.

Dayanılmaz hayat pahalılığı.

Sokak ve pazarlar.

**

Sokaktaki yapı ve ekonomimizin durumu esasında TÜİK verilerini doğrulamıyor.

Hayat pahalılığı almış gidiyor.

Ekonomimiz S.O.S veriyor.

Yandaş basın hala iktidarı pohpohlamakla meşgul.

TÜİK’i iktidara tamamen bağladık, iyice siyasallaştırdık.

TÜİK ile ilgili en küçük bir sorun yok.

MOODY’S i de TÜİK’e bir bağlayabilsek ne iyi olacak.