İşçi servisi sadece  işçileri, okul servisi de sadece öğrencileri taşısın!

Dünyayı saran korona günleri devam ediyor…

Korana, birçok kişinin hayatını alt üst etti…

Kimi işsiz kaldı…

Kimi işyerini kapattı…

Kimi kredi borçlarını ödeyemiyor…

Kimi salgınla boğuşuyor…

1500 KİŞİLİK DÜĞÜN SKANDALI

Bir yandan Sağlık Bakanlığı, tedbirlere uyun diyor…

Kalabalık düğünler yapmayın diyor…

Bir yandan AKP’li Kocaeli milletvekili 1500 kişilik yemekli düğün yapıyor…

Bu 1500 kişilik düğüne devletin valisi, Büyükşehir belediye başkanı da katılıyor…

PİŞKİNCE BİR DÜĞÜN CEVABI

Bir de düğünü yapan AKP’li milletvekili pişkin, pişkin “pişman değilim” diyor…

Ben Ağrılıyım…

Yemek vermezsem, benim için, “Oğlunun düğününde yemek vermedi diyeceklermiş” diyor…

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Türkiye’de korona vakaları artarken, 21 Eylül’de okulların açılıp, açılmayacağı hala tartışılıyor…

Toplu taşımada sıkıntılar devam ediyor…

Servislerde sorunlar devam ediyor…

GAZETEMİZİ ARAYAN SERVİS ŞOFÖRÜ

Önceki gün gazetemizi bir servis şoförü aradı…

Bir öneride bulundu…

Servis şoförü şunları söyledi;

“Bilindiği gibi okullar 21 Eylül’de açılacak…

Öğrencilerin bir bölümü servislerle okula gidecek…

Birçok servis şoförü, sabahın erken saatlerinde fabrikalara işçi servisi yapıyor, sonra gelip aynı otobüsle öğrencileri okula götürüyor…

Peki ya işçi servisindeki işçilerden biri veya birkaçı koronavirüs taşıyıcısıysa…

O zaman o servise binen öğrenciler de koronaya yakalanabilir…

ÖĞRENCİLER DAHA GÜVENLİ OLUR

Benim şöyle bir önerim olacak…

İşçi servisi taşıyan servis şoförleri, okul servisi çekmesin…

Okul servisleri çeken şoförler de işçi servisi çekmesin…

Böylece çocuklar daha güvenli olur…

Bunu söylediğim için belki servis şoförleri bana kızabilir…

Ama çocukların geleceği için, çocukları korumak için bazı önlemler alınmalı…

Benim de aklıma böyle bir fikir geldi…

İşçi servisi çeken şoför, okul servisi çekmesin…

Okul servisi çeken şoför, işçi servisi çekmesin… “

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU

Gazetemizi arayan servis şoförünün önerisini yukarıda okudunuz…

Servis şoförü, öğrencilerin güvenliği için

“İşçi servisi çeken şoför, okul servisi çekmesin…

Okul servisi çeken şoför, işçi servisi çekmesin ” diyor…

Böyle bir duruma birçok servis şoförü itiraz edecektir…

Zira birçok servis şoförü, hem işçi, hem öğrenci servisliği yapıyor…

Bu öneriyi yazdım…

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bu öneriyi dikkate alacak mı?