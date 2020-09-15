İlişkiler...

İnsanın, doğası gereği sosyal bir varlık olduğu konusunda aramızda tartışma olmayacağını ve hepimizin bu hususu kabul edeceğini düşünüyorum…

Sosyal bir varlık olmanın kaçınılmaz sonucu olarak çeşitli büyüklüklerdeki insan toplulukları içerisinde bulunuyoruz. Yaşadığımız ortamda olanlarla, hatta bizlerden uzakta yaşamını sürdüren insanlarla bile bir arada yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Her hangi bir nedenle ve bir şekilde bir arada yaşadığımıza göre yine kaçınılmaz olarak, aynı yerde olduğumuz insanlarla iyi veya kötü, sevimli ya da sevimsiz ilişkiler içerisinde olmak gerçeği ile karşı karşıyayız.

İnsan ilişkileri, yahut biraz daha eski deyimiyle beşeri münasebetler diye adlandırılan olaylar, her zaman düşünüldüğü, istenildiği gibi düzgün gitmez. Bu ilişkiler içerisinde düzgün gitmeyen, çekişmelere hatta kavgalara neden olan, çıkar çatışmaları, uyuşmazlıklara dayanan çapraşık ilişkiler de, bir arada yaşamanın getirdiği durumlardır.

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İşte bütün bu çekişmelerin, bu çekişmeler sonunda ortaya çıkan marazalardan doğan davaların adaletin her basamağındaki dosyalarda değişmeyen iki tane nedeni vardır ;

Bunlardan birisi PARA, diğeri de KADIN’dır.

Türü ne olursa olsun; ceza, hukuk, idari ve mali davaları incelediğimizde davaların büyük bir bölümünün temelinde; mutlaka ve mutlaka para ya da para ile ölçülebilecek değer ifade eden bir çıkar çatışması vardır.

Diğer bölümünde de hiç kuşkusuz kadın - erkek ilişkileri vardır. Denilebilir ki sadece erkekler arasında bir çekişme olursa, örneğin bir kavga, bir yaralama hatta öldürme gibi… Tamam, onun da temeline bakın ya parayla ölçülen bir maddi menfaat ya da kadın erkek ilişkilerinden doğan bir olay vardır…

Bir arada yaşamak zorunda ve bir birimizle öyle ya da böyle her hangi bir nedenle mutlaka ilişki kurmak zorunda olduğumuza göre; bu ilişkilerin düzenli, düzgün, karşılıklı sevgi, saygı ve huzur ortamı içerisinde geçmesi mümkün olamaz mı? olamaz !

İnsan ilişkilerinin, kişinin ya da kişilerin karşılıklı olarak isteklerine uygun, düzenli olabilmesi;

Alanlarla verenler,

idare edenlerle idare edilenler,

kazananlarla kaybedenler,

haksızlık edenlerle, haksızlığa uğrayanlar…

diyaloğunu ortadan kaldırmak mümkün olamayacağına göre hiçbir şekilde mümkün değildir!

Peki, karşında bulunan insanlarla senin açından ilişkilerin ve işlerin iyi gitmesi için ne gerekir ? Onun için de iki koşul vardır. Karşındaki İnsanın seninle olan ilişkilerini istenilen kıvamda tutması için iki gerçek duruma gerek vardır.

Karşındaki İnsan; Ya senden UMACAK,(Beklentisi olacak)

ya da senden KORKACAK !

Ancak ve ancak karşındaki insanla düzenli ilişkiler kurabilir ve yaşayabilirsin.

Bunlar yoksa boşuna bekleme hayattan istediklerini alamazsın, hayallerine ulaşamazsın…

Demek ki sonuçta yaşamımızı; Bir kenarı para, bir kenarı Kadın, Bir kenarı Ummak ( Beklenti) diğer kenarı da korku olan bir kare içerisinde sürdürüyoruz…