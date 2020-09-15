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Makale Yazısı-15 Eyl 2020 - 20:00

İlişkiler...
Raif Kandemir

Raif Kandemir

İnsanın, doğası gereği sosyal bir varlık olduğu konusunda aramızda tartışma olmayacağını ve hepimizin bu hususu kabul edeceğini düşünüyorum… 

Sosyal bir varlık olmanın kaçınılmaz sonucu olarak çeşitli büyüklüklerdeki insan toplulukları içerisinde bulunuyoruz. Yaşadığımız ortamda olanlarla, hatta bizlerden uzakta yaşamını sürdüren insanlarla bile bir arada yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 

Her hangi bir nedenle ve bir şekilde bir arada yaşadığımıza göre yine kaçınılmaz olarak, aynı yerde olduğumuz insanlarla iyi veya kötü, sevimli ya da sevimsiz ilişkiler içerisinde olmak gerçeği ile karşı karşıyayız. 

 İnsan ilişkileri, yahut biraz daha  eski deyimiyle beşeri münasebetler diye  adlandırılan  olaylar, her zaman düşünüldüğü, istenildiği gibi düzgün gitmez. Bu ilişkiler içerisinde düzgün gitmeyen, çekişmelere hatta  kavgalara neden olan, çıkar çatışmaları, uyuşmazlıklara dayanan  çapraşık ilişkiler de, bir arada yaşamanın getirdiği durumlardır. 

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 İşte  bütün bu çekişmelerin, bu çekişmeler sonunda  ortaya  çıkan  marazalardan doğan davaların adaletin her basamağındaki  dosyalarda  değişmeyen iki tane  nedeni vardır ;  

Bunlardan  birisi  PARA, diğeri de KADIN’dır. 

Türü ne olursa olsun;  ceza, hukuk, idari ve  mali davaları incelediğimizde  davaların  büyük bir bölümünün temelinde; mutlaka  ve  mutlaka  para ya da  para ile  ölçülebilecek  değer ifade  eden  bir çıkar  çatışması vardır.   

Diğer  bölümünde de hiç kuşkusuz  kadın - erkek ilişkileri vardır.  Denilebilir ki  sadece erkekler arasında bir çekişme olursa, örneğin bir  kavga, bir yaralama hatta öldürme  gibi… Tamam, onun da  temeline bakın ya  parayla  ölçülen bir maddi menfaat  ya  da kadın erkek ilişkilerinden  doğan  bir olay vardır… 

 

Bir arada yaşamak zorunda ve bir birimizle öyle ya da  böyle  her hangi bir nedenle mutlaka ilişki kurmak zorunda olduğumuza  göre;  bu ilişkilerin   düzenli,  düzgün, karşılıklı  sevgi, saygı  ve  huzur ortamı içerisinde  geçmesi  mümkün olamaz mı? olamaz ! 

 İnsan ilişkilerinin, kişinin ya da kişilerin karşılıklı olarak isteklerine  uygun, düzenli olabilmesi;  

Alanlarla verenler,  

idare  edenlerle idare edilenler,  

kazananlarla kaybedenler,   

haksızlık edenlerle, haksızlığa  uğrayanlar…   

diyaloğunu  ortadan kaldırmak mümkün olamayacağına  göre  hiçbir şekilde mümkün değildir! 

Peki,  karşında  bulunan insanlarla senin açından ilişkilerin ve işlerin iyi  gitmesi için ne  gerekir ?  Onun  için de iki koşul vardır.  Karşındaki İnsanın  seninle  olan ilişkilerini istenilen kıvamda  tutması için iki gerçek duruma   gerek  vardır.    

Karşındaki İnsan;  Ya  senden  UMACAK,(Beklentisi olacak)   

ya  da   senden KORKACAK !   

Ancak ve ancak karşındaki insanla düzenli ilişkiler kurabilir ve yaşayabilirsin.  

Bunlar yoksa  boşuna  bekleme  hayattan istediklerini alamazsın, hayallerine ulaşamazsın… 

Demek ki sonuçta yaşamımızı; Bir kenarı para, bir kenarı Kadın, Bir kenarı Ummak ( Beklenti)  diğer kenarı da korku olan bir kare içerisinde sürdürüyoruz… 

 

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