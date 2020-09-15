Maske takmayana itinayla trip atılacak!

Koronavirüs salgını, insanların alışkanlıklarını değiştirdi…

Kimisi kurallara uyuyor…

Kimisi de bana bir şey olmaz deyip, hayatını bu şekilde devam ettirmeye çalışıyor…

Kimileri de vatandaşları maske takmaya ve tedbirlere uydurmak için, çeşitli yöntemler geliştiriyor…

Başiskele’deki bir esnaf, ilginç bir yöntem geliştirdi…

**

Başiskele’de fast food restoran sahibi Mert İslam Metin (27), maske takmayan müşterileri için cama, 'Maske takmayan müşterilere küsülecek ve itinayla trip atılacaktır',

'Bana bir şey olmaz, Ameriganın oyunu bunlar demeyiniz' yazıları astı.

**

Yazıları astıktan sonra maskesiz gelen müşteri olmadığını söyleyen Metin,"Demek ki insanların gözüne sokmak gerekiyormuş” dedi.

İlginç bir yöntem…

Bakalım pandemi sürecinde daha nasıl ilginçlikler yaşayacağız…

Xxxxxxxx

Karamürsel’de zeytinleri belediye görevlileri toplasın

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel Dereköy sahil düzenlenmesinin yanı sıra zeytin ağaçlarıyla da donatmıştı. Bazı kişilerin bisikletle ve yaya olarak zeytin ağaçlarına gelerek zeytinlerin tam anlamıyla yağlanmadan ve olmadan, yanlarında getirdikleri poşetlere toplaması, bazı vatandaşlar tarafından da tepki ile karşılandı. Vatandaşlar tarafından ‘Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında bu zeytinler belediye tarafından toplansa ihtiyaç sahiplerine dağıtılsa daha iyi olmaz mı’ önerisi geldi. Bu öneri, dikkate alınmalı.

xxxxxxxxxx

Ağaç dikmekten asla vazgeçmeyin

Gölcük’ün esnaflarından Osman Ay, ağaç dikmenin önemine değinerek, Peygamberimiz (S.A.V.)’ın mübarek sözlerini hatırlatarak,‘Kıyametin kopacağını haber alsanız bile ağaç dikmekten vazgeçmeyin’ dedi. Ağaç dikmek, ormanlara sahip çıkmak hepimizin görevi olmalı.

xxxxxxxxxx

Yoksul sayısı 1 yılda 550 BİN kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı gelir araştırmasına göre, son 1 yıl içinde Türkiye'deki yoksul sayısı 550 bin kişi arttı. Yoksul sayısı 11 milyon 641'e ulaşırken, yoksulluk oranı ise yüzde 13.9'dan yüzde 14.4'e çıktı. Son yıllarda vatandaşlar ve şirketler giderek daha fazla borçlanırken, bu durum TÜİK verilerine de yansıdı. Nüfus içinde borç veya taksit ödemesi olanların oranı son 10 yılda yüzde 59.4'ten yüzde 71.1'e yükseldi. 10 yıl önce 43 milyon 101 bin kişi borç ve taksit yükü altında ezilirken, 2019'da bu sayı 59 milyon 123 bine çıktı.

Xxxxxxxxxxxxx

Ev ve bilgisayar sahipliği oranı düştü

TÜİK'in önceki gün yayımladığı gelir araştırması sonuçları, Türkiye ekonomisinin adeta röntgenini çekti. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2019 yılında 28 bin 522 TL iken, bu rakam İstanbul'da 40 bin 749 TL, Mardin'de 13 bin 441 TL oldu. İnşaat sektörünün teşvik edilmesine rağmen ev sahipliği oranı yüzde 59'dan yüzde 58,8'e geriledi. Bilgisayar sahipliği oranı da yüzde 44,1'e gerilerken, borç veya taksit ödemesi olanların oranı son 10 yılda yüzde 59,4'ten yüzde 71,1'e yükseldi. Yani bu rakamlar gösteriyor ki, gelirde büyük eşitsizlik var.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2020’nin ilk 8 ayında trafik kazası bilançosu

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak-Ağustos aylara arasında, ülke genelinde 235 bin 248 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bin 450 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 150 bin 155 kişi ise yaralandı. Ocak-Ağustos arası dönemde yer alan kazalarda, en fazla yandan çarpma, yoldan çıkma ve yayaya çarpma şekliyle gerçekleşti. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye genelinde Ocak- Ağustos arası dönemde, 10 milyon 866 bin 326 adet trafik cezası uygulandı. Bu cezaların yüzde 80’i ise araç plakasına yazıldı.