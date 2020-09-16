Yeni yönetime yeni anlayış gerekir…

Basınla kavga ve basın arasında ayrımcılık yapmak…

Bir yönetimin yapacağı en basit hatadır…

Bu basit hata geçen yıl bol bol yapıldı..

Artık savaş baltalarını kuma gömme ve basının eleştiri hakkına saygı duyarak, söylenenleri dinleyerek, uygun olanı uygulayarak el ele-kol kola yürümek en güzelidir…

Abdülkadir Yımaz’ı da, babası Recep Yılmaz’ı da iyi tanırım…

Abdülkadir’in yanlışları da doğruları da vardır…

Bunu bir kenara koyalım…

Örneğin yıllardır ben kendisini hiç görmedim..

Aramızdaki üzücü olaydan sonra da, görmek istemedim hiçbir zaman…

Ama biz büyüğüz, tabii ki gençlere anlayış göstereceği…

Ama gençlerin de Kocaelispor büyüklerine saygısını göstermesi gerekir…

1986-2020…

Kocaelispor ile iç içe 34 koca yıl…

Yaşanmışlıklarımız var…

Derin sizle bırakan Can Ulusoy gibi ağabeylerimiz var…

Nefret ettiğimiz, hatta başkanlık koltuğuna bile oturmuş kişiler var…

Her birine önce Kocaelispor yöneticisi olarak saygımızı gösteririz, ama gazeteci olarak da yanlışlarını doğrularıyla beraber kırmadan, dökmede, kulübe karar vermeden, şeffaf biçimde gözler önüne sermişizdir…

Kocaelispor asaleti ve terbiyesi bunu gerektirir…

Sahadaki futbolcuya iki metreden küfür eden soysuz hala ortalığa çıkarılmamıştır ve benim en derin üzüntüm budur…

Ben şu anda Murat Barış’ı gerçekten çok çok severek destekliyorum…

Yanlışlarına rağmen…

Hatasız kul olmaz…

Çünkü art niyet yok…

Kibir yok…

Soyadı gibi barışçıl ve demokratik; kibar bir insan…

Amcası Aydın Barış da Gölcükspor başkanlığı yaparken, benim en sevdiğim isimlerden biridir…

Can ağabey gibi…

Derin iz bırakmak önemlidir…

Bunun için geçen yılki hatalardan dönelim…

Birbirimize sözde değil, 100-200 liranın hesabını yapmadan sarılalım…

Abdülkadir’in dediği gibi el ele kol kola yola çıkalım…

Başarı böyle gelir…

Düşmana kendimizi güldürmeyelim…

Amin…

Tatsız tuzsuz bir lig…

Tribünlerde corona…

Sahada borona…

Süper Lig’de ilk hafta geride kaldı bile…

Ama ne siz sorun…

Ne ben söyleyeyim…

Bir çok idman çift kalesi izlemiş adamım…

Onlar kadar bile değiller…

Durum vahim…

Az pilav üstü seyircili Fransa mı ?..

Aynı…

Sahalar fabrikalardaki ustaların bantlarda çalışması gibi…

Seyircisiz…

Futbol işçileri fabrika yerine sahada üretimini sürdürüyor…

Ortaya çıkan herhangi bir ürün yok…

Futbolcu, antrenör, malzemeci para kazansın…

Yönetici reklamını yapsın…

Çark dönsün…

Ama çarkın en önemli dişlisi…

Seyircisi yok…

Seyircisiz futbol olmaz olsun…

Maskesiz teröristler !..

Ulan, şu meşhur ‘Tak tak Mustafa’ olsaydı da, cümle aleme çarşıda gezdirip, ‘Maskeni tak, yoksa takarım’ dedirtseydik...

O kadar öfkeliyim maskesiz efe, dayı gibi gezenlere…

Yazıklar olsun…

Hakkımı helâl etmiyorum hiçbirine…

Kendin için değil…

Sağlık çalışanı şehitler için ta be kardeşim şu maskeyi…

Mikrobunu içinde sakla…

Allah bildiği gibi yapsın sizi…

Teröristlerden hiçbir farkınız yok…

Hatta onlar bile belki sizden daha az kötüdürler…

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü’nü Hakan Tanta ve yüzme antrenörü eşi Meral Tanta kurdu…

Şimdi bayrak Selvi Çınar’da…

Çukurbağ’daki son derece güzel bir köşe bina, kulübün tesisi oldu…

Yoga var…

Aikido var…

Felsefe var…

Tabii ki doğa sporları var…

Kentin ortasında nefes alınabilecek bir cennet kurulmuş adeta…

Havva Türedi hocam da sık sık orada spor yapıyor…

Selvi Çınar başkan, güzel bir paylaşımda bulunmuş ve ben de kendisine katılıyorum…

Sıra sizde…

Sağlık çalışanlarını balkonda alkışlayan, sonra da maskesiz gezen sahtekârlardan olmayalım…

Haydi…

KONUSAN FOTO:

Murat Barış: Ah uleeeeeynnn, şu içimdeki Körfez sevgisi olmasa !..

Efsane spor sözleri;

Basketbol, elle oynanan bir ayak oyunudur…



-Hakeem Olajuvo

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