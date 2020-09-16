İnternet üzerinden satış tuzakları!

İnternet, çağın en etkin iletişim araçlarından biri.

Günlük yaşamda, hemen herkes elinde cep telefonu, sosyal medyaya yansıyan iletileri inceliyor.

Bu arada, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de “internet üzerinden satış” büyük ilgi görüyor ve hızla artıyor.

Ne var ki, bu ticari pazarın büyük bir sorunu var;

DENETİM yok! TUZAK çok!

Özellikle “SAĞLIK” ürünleriyle büyük tuzaklar kuruluyor!

Örnekleyelim;

“Kan damarlarını temizleyerek, yüksek tansiyon ve kalp spazmı tehlikelerini yok eden mucize bir ilacın uzun ve ayrıntılı tanıtımı yapılıyor! “Tıp adamı” kılıklı birileri de şiddetle tavsiye ediyor.

- Az miktarda kalan ürünlerden bir yerine iki adet alana indirim de yapılıyor!

Vatandaş, bir umut sipariş veriyor. İlaçlar geliyor. Ama kullanım kılavuzu yok! Paketten bir de fatura çıkıyor; ama fatura bomboş!

Vatandaş, faturadaki telefona sarılarak, kullanım tarifesini öğrenmek istiyor ama telefona yanıt bulamıyor!

Sözde ilacın üstünde adı ve sadece “C vitamini” yazıyor. Macun kıvamında bir şey.

Bu örnek, kapı komşumun başına gelen bir olay.

- Ne yapmalıyım? –diye soruyor!

- Sağlık Bakanlığı’na yazılı bir şikayette bulun, -diyorum.

Bir sonuç alabileceğine inanmadığını söylüyor…

İnternet üzerinden yapılan satış ve pazarlama örneklerine ilişkin pek çok olumsuz örnek yaşanıyor. Özellikle sağlık sektöründe.

Peki, SAĞLIK BAKANLIĞI gereken önlemleri alıyor mu?

İnternet üzerinden sağlık ürünleri tanıtım, pazarlama ve satış yapan firmaları takip ve denetim görevini yapıyor mu?

Bu görevi yerine getirse, bu tip tuzaklar yaşanır mı?

Vatandaşın herhangi bir siyasi konuda sosyal medya üzerinden tepki vermesi, yorum yapması üzerine soruşturma açan siyasi iktidar, vatandaşın aldatılması ve sağlığı ile oynanmasına seyirci kalıyor!

Aynı durum bazı TV kanallarında da yaşanıyor!

Ekrana eski bir Yeşilçam filmi konuyor, film arasında yaklaşık yarım saat bir sağlık ürününün tanıtım ve pazarlaması yapılıyor!

RÜTÜK nerede?

Bu ülkede “HAK ARAMA” bilinci çok zayıf.

Bu bilince sahip olanların da başına gelmeyen yok!

Ama, “minareyi çalan kılıfını uydurur” misali, bu tür işlerle yolunu bulanların “ahlak, insaf, utanma” gibi duyguları körelmiş!

Denetim görevi olan kurumlara güven kalmamış.

Yargı yoluyla hak aramak hem zor hem de hayli pahalı bir iş! Yargı’ya güven duygusu da hayli sarsılmış!

O halde her vatandaş kendi hak mücadelesini kendisi verecek!

Siz, siz olun, internet üzerinden alışveriş yaparken bir kere değil, on kere düşünün, araştırın.

Özellikle “sağlık ürünleri” konusunda “gerçek tıp insanlarına” danışmadan alışveriş yapmayın!